ผวาหนัก!สื่อแฉ'ทรัมป์'ซุกตัวในรถขนอาหาร เปลี่ยนจากแอร์ฟอร์ซวันขึ้นเครื่องบินกองทัพ กลัวถูกอิหร่านลอบสังหาร

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ใช้วิธีตบตาศัตรู ซ่อนตัวในรถขนส่งอาหารของสนามบิน เพื่อไปขึ้นเครื่องบิน C-32A ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ แทนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน ในการบินออกจากตุรกีเมื่อเดือนที่แล้ว ปฏิบัติการอำพรางตัวที่เกิดขึ้นเนื่องจากคำขู่ลอบสังหารโดยอิหร่าน ตามรายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์
วอชิงตันโพสต์รายงานอ้างแหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อ เล่าว่าวอชิงตันกล่าวในตอนนั้นว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บินด้วยเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันออกจากตุรกี หลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุมซัมมิตนาโต แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่กี่นาทีหลังจาก ทรัมป์ ขึ้นไปบนเครื่องบิน เขาลงจากเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันอย่างลับๆผ่านการซุกซ่อนตัวในรถขนส่งอาหาร และใช้เครื่องบินอีกลำหนึ่งบินไปยังสหราชอาณาจักร
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สก็รายงานข่าวแบบเดียวกัน อ้างอิงแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม
ทรัมป์ ใช้เครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันที่ได้รับการบริจาคจากกาตาร์และเพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ สำหรับบินไปร่วมประชุมซัมมิตนาโตในกรุงอังการา แต่กลับแจ้งอออกมาอย่างไม่คาดคิด ว่าเขาจะใช้เครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันลำเก่า ตอนที่เดินทางออกจากตุรกี ความเคลื่อนไหวที่ก่อคำถามต่างๆนานาเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องบินลำใหม่
การเดินทางไปร่วมประชุมนาโตครั้งนั้น ถือเป็นทริปเดินทางระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกด้วยเครื่องบินใหม่ ที่การเร่งรัดอัปเกรดได้ก่อประเด็นคำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและความมั่นคง ขณะที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความเป็นปรปักษ์กับอิหร่าน ซึ่งมีชายแดนติดกับตุรกี ทวีความร้อนแรงขึ้น
อย่างไรก็ตามก่อนหน้าออกเดินทางไปยังกรุงอังการา ทรัมป์กล่าวบนทรูธโซเชียลว่าเขาจะใช้เครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันลำเก่าเดินทางไปยังฐานทัพอากาศมิลเดนฮอลล์ ในสหราชอาณาจักร "เพื่อรำลึกถึงวันเก่าๆ" แต่ขณะเดียวกันเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันลำใหม่ก็จะแวะจอดที่ฐานทัพเดียวกัน อ้างว่าเพื่อเปิดโอกาสให้ทหารสหรัฐฯ ที่ประจำการอยู่ที่นั่น ได้เยี่ยมชมเครื่องบินลำใหม่
หลังจาก ทรัมป์ ขึ้นไปบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันลำเก่า ต่อหน้ากล้องในอังการา เขาถูกพาตัวอย่างลับๆ ด้วยรถขนอาหารของสนามบิน ไปยังเครื่องบินลำที่เล็กกว่า "แอร์ฟอร์ซ C-32A" ตามรายงานของวอชิงตันโพสต์ อ้างอิงแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯที่ใกล้ชิดกับปฏิบัติการดังกล่าว
รายงานของวอชิงตันโพสต์ ระบุว่าปฏิบัติการลวงดังกล่าวมีชนวนเหตุมาจากภัยคุกคามที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือต่อตัวทรัมป์ และปฏิบัติการลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี 2000 ครั้งที่ บิล คลินตัน ใช้เครื่องบินที่ไม่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ใดๆบินไปยังปากีสถาน พร้อมกับส่งเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันอย่างเป็นทางการของเขาเป็นตัวหลอก
ในคราวนี้ พวกผู้สื่อข่าวที่คิดว่าตนเองกำลังเดินทางร่วมกับทรัมป์บนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันลำหนึ่ง เท่ากับถูกใช้เป็นตัวหลอก มีรายงานว่าพวกเขาได้รับคำแนะนำให้ปิดม่านหน้าต่างในห้องโดยสารสำหรับสื่อมวลชน ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบางส่วน ก็ยังเชื่อว่าประธานาธิบดีอยู่บนเครื่องบิน
เครื่องบิน C-32A ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ พา ทรัมป์ บินไปยังสหราชอาณาจักรและเดินทางถึงตอนเวลา 22.20น.(ตามเวลาท้องถิ่น)โดยที่เครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันลำเก่าและสื่อมวลชนเดินทางไปถึงทีหลังไม่กี่นาที รายงานข่าวของวอชิงตันโพสต์ระบุ อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนว่า ทรัมป์ ย้ายจาก C-32A กลับขึ้้นไปบนแอร์ฟอร์ซวันลำเก่า ด้วยวิธีการใด
พวกผู้สื่อข่าวที่ร่วมคณะกับทรัมป์ รายงานว่าเขาเดินลงจากบันได้เครื่องบินของแอร์ฟอร์ซวันลำเก่า ตอนเวลา 22.56น. เขาชูสองนิ้วให้สื่อมวลชน แต่ไม่ได้เดินเข้าไปพูดคุยกับพวกเขา จากนั้นใช้เวลาทักทายเหล่าทหารและเจ้าหน้าที่สักพักหนึ่ง ก่อนเดินไปยังเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันลำใหม่ที่ได้รับบริจาคจากกาตาร์
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการถูกแฉเกี่ยวกับเที่ยวบินลับโดยใช้เครื่องบินอีกลำ ทาง สตีเวน จาง โฆษกฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาว ไม่ได้ตอบคำถามตรงๆ แต่บอกว่าเครื่องบินลำใหม่ที่ได้รับบริจาคจากกาตาร์ เป็นอากาศยานที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และได้รับการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูงเพื่อปกป้องประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุสหรัฐฯ ใช้ทุกมาตรการที่มีเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่อทรัมป์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)