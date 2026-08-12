น้ำมันสูงสุดรอบ1เดือน-ทองบวก หุ้นสหรัฐฯปิดลบกังวลข้อตกลงสันติภาพUS-อิหร่าน

ราคาน้ำมันแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ในวันอังคาร(11ส.ค.) ข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวโน้มข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯและอิหร่าน ก่อความกังวลว่าความปั่นป่วนทางอุปทานจะลากยาวออกไป ปัจจัยนี้ฉุดวอลล์สตรีทปิดลบ ขณะที่ทองคำขยับขึ้นเล็กน้อย
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 1.07 ดอลลาร์ ปิดที่ 83.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 1.19 ดอลลาร์ ปิดที่ 88.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งหมาดๆ กล่าวในวันอังคาร(11ส.ค.) ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงถูกปิด ตราบใดที่สหรัฐฯไม่เปลี่ยนพฤติกรรมและยอมรับเงื่อนไขของเตหะรานในการยุติสงคราม
ความเห็นของเขาเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดจนถึงตอนนี้ ว่าข้อตกลงใดๆในการเจรจากับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ จะไม่เป็นผลให้เปิดน่านน้ำแห่งนี้สำหรับการเดินเรือในทันที ถ้าอเมริกาไม่ยึดถือคำมั่นสัญญาในบันทึกความเข้าใจในการยุติความขัดแย้ง ที่วอชิงตันและเตหะรานเห็นพ้องกันในเดือนมิถุนายน
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯฯปิดลบในวันอังคาร(11ส.ค.) ตามแรงฉุดของแอมะซอนและอัลฟาเบ็ท ในขณะที่นักลงทุนมองในแง่บวกน้อยลง เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพหนึ่งระหว่างอเมริกากับอิหร่าน ที่จะนำเสถียรภาพกลับสู่ตะวันออกกลาง
ดาวโจนส์ ลดลง 184.13 จุด (0.34 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 53,791.85 เอสแอนด์พี ลดลง 24.91 จุด (0.32 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,728.20 จุด แนสแดค ลดลง 159.91 จุด (0.60 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,445.45 จุด
แอมะซอนและอัลฟาเบ็ท ต่างปิดลบ กลายเป็นตัวถ่วงสำคัญของเอสแอนด์พี 500 กับแนสแดค ขณะที่สเปซเอ็กซ์ ก็ปรับลดเช่นกัน
ส่วนราคาทองคำในวันอังคาร(11ส.ค.) ปรับขึ้นเล็กน้อย นักลงทุนเฝ้ารอข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญ ซึ่งอาจกำหนดทิศทางความคาดหวังเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 21.40 ดอลลาร์ หรือ 0.5 % ปิดที่ 4,441.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)