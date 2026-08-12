ตำรวจแดนภารตะใช้ "แก๊สน้ำตา--กระสุนน้ำ-กระบอง" กับ "ม็อบคนรุ่นใหม่อินเดีย" ระหว่างประท้วงโกงข้อสอบรับราชการที่มีคนแห่สมัครเป็นแสน

เอเจนซีส์ – ผู้ประท้วงคนรุ่นใหม่ชาวอินเดียกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ล้มเหลวในการแก้ปัญหาความผิดปกติในการสอบรับราชการตำแหน่งรับ การปะทะระหว่างผู้ประท้วงและตำรวจที่รัฐฌารขัณฑ์เกิดขึ้นวันจันทร์(10 ส.ค)หลังประท้วงยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์ เจ้าหน้าที่ยิงกระสุนน้ำ แก๊สน้ำตา และใช้กระบองไล่ทุบผู้ประท้วงที่กำลังดาหน้าเพื่อมุ่งสู่รัฐสภาในรัฐ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวานนี้(10 ส.ค)ว่า การปะทะเกิดขึ้นที่เมืองเอกรางจี( Ranchi) รัฐฌารขัณฑ์ (Jharkhand) หลังตำรวจอินเดียยิงกระสุนน้ำ และแก๊สน้ำตา รวมไปถึงควงกระบองเพื่อขวางไม่ให้ผู้ประท้วงคนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมธงเดินมาร์ชเพื่อไปให้ถึงรัฐสภา
ผู้ประท้วงตอบโต้ด้วยการเต้นรำและเสียงเชียร์ระหว่างที่กระสุนน้ำยิงใส่ฝูงชน
เหตุปะทะเกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังความเคลื่อนไหวพรรคแมลงสาบที่นำโดยคนรุ่นใหม่ประเด็นข้อสอบเข้าคณะแพทย์สร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลพรรค BJPนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี และนำมาสู่การลาออกของรัฐมนตรีการศึกษาอินเดีย
หลังการปะทะพบว่าทั้งกลุ่มผู้ประท้วงและตำรวจต่างได้รับบาดเจ็บ อ้างอิงจากสื่อท้องถิ่นแต่ทว่าไม่มีตัวเลขทางการเปิดเผยออกมา
บรรดาผู้ประท้วงออกมาเรียกร้องให้ CBI ทำการสอบสวนโดยชี้ว่ามีเพียงการเปิดสอบสวนอย่างอิสระสามารถจะล้วงลึกไปถึงการทำความผิดในการสอบเข้าเพื่อรับราชการได้
พร้อมกันนี้พวกเขายังกล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่อินเดียล้มเหลวเพื่อป้องกันการผิดปกติในการสอบเข้าตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ รวมไปถึงข้อสอบรั่วและการโกง ก่อนกล่าวหาว่าเรื่องอื้อฉาวเหล่านี้ได้พรากโอกาสที่เป็นธรรมของคนรุ่นใหม่
หนึ่งในผู้ประท้วง ปียุช กุมาร โซนี (Piyush Kumar Soni) ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ Press Trust of India ของอินเดียว่า “การใช้กระบองทำร้ายนี้มันเป็นสิ่งที่ป่าเถื่อน พวกเราทำการประท้วงอย่างสันติแต่รัฐบาลกลับใช้กระบองกับพวกเรา”
การสอบเข้ารับราชการมักจะมีผู้สนใจเข้ามาสมัครสอบหลายแสนคนโดยมีจำนวนมากเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้า
โดยเมื่อไม่นานมานี้ในการเปิดสอบตำแหน่งงานภาครัฐของรัฐฌารขัณฑ์ พบว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขันเกือบ 640,000 ตำแหน่งสำหรับ 2,025 ตำแหน่ง
และอีกครั้งมีผู้สมัครสอบเข้าไม่ต่ำกว่า 322,000 คนสำหรับตำแหน่งงาน 510 ตำแหน่ง
รัฐบาลพรรคท้องถิ่นที่บริหารรัฐฌารขัณฑ์และเป็นพันธมิตรพรรคฝ่ายค้านอินเดีย พรรคคองเกรส พยายามที่จะดับวิกฤตผ่านการเจรจา
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า ได้มีการตอบรับข้อส่วนใหญ่ของข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ประท้วงและยังเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพิ่ม
ด้านผู้นำพรรคคองเกรสฝ่ายค้าน ราหูล คานที ออกมาประณามการใช้กำลัง และเสริมว่า บรรดานักเรียนมีสิทธิ์การประท้วงอย่างสันติ และมีเพียงการเจรจาสามารถทำให้เกิดทางออกได้
การประท้วงนี้ตอกย้ำความไม่พอใจของคนรุ่นใหม่อินเดียต่อการคอร์รัปชันในการสอบของรัฐและระบบการสมัครงาน งานที่ดีมีไม่มากนักและวิตกว่าโอกาสอาจหมดไปจากการโกงและอิทธิพลทางการเมือง