ยอดดับแผ่นดินไหวโคลอมเบียพุ่ง 224 ทีมกู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 3พัน

รอยเตอร์/เอพี - ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวโคลอมเบียวันอาทิตย์(9 ส.ค)ที่มีความแรง 7.4 แมกนิจูดล่าสุดแตะ 224 คนในวันนี้(11 ส.ค) ขณะที่มีจำนวนผู้สูญหายอีกร่วมกว่า 3,000 รายและเป็นจำนวนมากติดอยู่ใต้อาคารที่ถล่ม ทีมกู้ภัยทำงานแข่งเวลาเร่งค้นหาโกลาหล
รอยเตอร์รายงานวันอังคาร(11 ส.ค)ว่า ในกาลิ(Cali) ที่มีประชากรราว 2.2 ล้านคนมีผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหววันอาทิตย์(9)ไปไม่ต่ำกว่า 95 คน
มีอาคารหลายสิบหากไม่เอียงหรือไม่ก็พังราบส่งผลทำให้ผู้อยู่อาศัยต้องออกไปนอนบนถนนแทน
ขณะเดียวกันโรงพยาบาลของโคลอมเบียเกิดพังลงมาซ้อนทับกันแบบขนมชั้นส่งผลทำให้คนไข้บางส่วนติดอยู่ด้านในใต้ซากปรักหักพังและอีกราว 600 คนต้องอยู่บนถนน อีร์เนอ ตอร์เรส คาสโตร (Irne Torres Castro) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Caracol
รอยเตอร์รายงานว่า สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ OCHA ออกแถลงการณ์โดยอ้างอิงจากตัวเลขทางการของคืนวันจันทร์(10) ชี้ว่า มีผู้เสียชีวิตยืนยันไม่ต่ำกว่า 126 คน และบาดเจ็บอีก 1,495 คน
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในวันนี้(11)ได้ประเมินว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 224 คนท่ามกลางการสื่อสารที่ค่อยกลับคืนมาทางออนไลน์ช้าๆ
และบ้านเรือนเกือบ 5,000 หลังได้รับความเสียหายส่วนอาคารหลายสิบหลังพังทะลายและที่พักอาศัยนับร้อยถูกทำลาย OCHA
ทั้งนี้ระบบการไฟฟ้า การประปา สาธารณสุข และโทรศัพท์ยังคงติดขัดในไม่กี่พื้นที่โดยเฉพาะที่จ.โชโก (Choco)ใกล้ศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว ทำให้ความช่วยเหลือกู้ภัยและการส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ยุ่งยากมากขึ้น
เอพีรายงานว่า การกู้ภัยและค้นหากลับมาอีกครั้งในวันอังคาร(11)ในหลายสิบเมืองในทางภาคตะวันตกของโคลอมเบีย ตัวเลขผู้สูญหายล่าสุดกว่า 3,000 คน และมีเป็นจำนวนมากติดอยู่ด้านใต้ซากปรักหักพัง
ประธานาธิบดีโคลอมเบีย อาเบลาร์โด เด ลา เอสปรีเอยา (Abelardo De la Espriella) ที่เพิ่งเข้าพิธีสาบานตนไม่กี่วันก่อนหน้าเดินทางไปเมืองกิบโด(Quibdo) เมืองเอกของจ.โชโกในคืนวันจันทร์(10) พร้อมประกาศว่าเขาจะส่งกลไกกองทัพและตำรวจทั้งหมดออกไปเพื่อรับมือ พร้อมจะส่งวิศวกร เจ้าหน้าที่กู้ภัยและสุนัขค้นหา”
“จังหวัดโชโกจะไม่เป็นอีกต่อไปที่จะเป็นดินแดนที่ถูกลืมเลือน” ประธานาธิบดีโคลอมเบียกล่าว