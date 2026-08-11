ไต้ฝุ่นดอลฟินถล่มภาคกลางของจีน ทำน้ำท่วมหนัก

ไต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของมณฑลหูเป่ย ทางภาคกลางของประเทศจีนในวันอังคาร (11 ส.ค.) ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังตามท้องถนน ต้องปิดแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง และระงับโครงการก่อสร้างชั่วคราว ขณะที่นักอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยฝนตกหนักสุดขั้วครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างของประเทศ
ไต้ฝุ่นดอลฟิน ซึ่งเดินทางมาไกลเกือบ 6,000 กิโลเมตร ก่อนจะขึ้นฝั่งเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมหอบเอากลุ่มเมฆขนาดใหญ่ตามมาด้วย ส่งผลให้ชายฝั่งทางตะวันออกของจีนเจิ่งนองไปด้วยน้ำฝน
อิทธิพลของพายุกระจายตัวครอบคลุมไปไกลถึงกรุงปักกิ่ง ซึ่งอยู่ห่างจากมณฑลหูเป่ยไปทางเหนือมากกว่า 1,000 กิโลเมตร โดย 4 เขตบริเวณชานเมืองของเมืองหลวงได้ยกระดับการเตือนภัยรับมืออุทกภัยฉุกเฉินสู่ระดับสูงสุด ขณะที่เมืองหลวงเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักเกินกว่า 1 ใน 3 ของปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีภายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงดึกของวันอังคาร
มณฑลหูเป่ย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประชากรมากกว่า 58 ล้านคน เพิ่งเผชิญกับทอร์นาโดรุนแรงหาดูได้ยาก 2 ลูกเมื่อเดือนที่แล้วหลังการมาถึงของไต้ฝุ่นไมสัก ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 11 ราย
ในเมืองเซียงหยาง ทางการได้ประกาศเตือนภัยระดับสีเหลืองสำหรับภัยดินถล่มและน้ำท่วม คนเดินเท้าต้องเดินลุยน้ำที่ท่วมขังสายต่าง ๆ
บริเวณสี่แยกแห่งหนึ่งท่ามกลางสายฝนที่ตกหนัก ผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วเพื่อประคองรถผ่านระดับน้ำที่สูงกว่า 30 เซนติเมตร ขณะที่บางคันตัดสินใจเลี้ยวรถกลับ
หวง หญิงวัย 60 ปี ซึ่งต้องเลื่อนเวลาออกมาซื้อของกินของใช้เมื่อช่วงเช้าเนื่องจากฝนตก มองดูถนนหนทางที่เจิ่งนองเพราะน้ำด้วยความกังวล โดยเธอกลัวว่าน้ำท่วมอาจลามมาถึงบริเวณอาคารที่พักอาศัยของเธอ ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตร
"บริเวณนี้ท่วมทุกครั้งที่ฝนตก ถ้ายังตกแบบนี้ต่อไป น้ำอาจจะท่วมเข้าถึงบ้านฉันได้" เธอกล่าว
ในบริเวณใกล้เคียง น้ำฝนได้ไหลทะลักลงสู่ทางหลวงที่อยู่ในพื้นที่ต่ำกว่า จากทางวิ่งรถจักรยานยนต์แบบยกระดับทั้งสองฝั่งถนน ทางการได้ส่งเจ้าหน้าที่ในชุดเรืองแสง เข้าถอนแบริเออร์คอนกรีตบางส่วนออกเพื่อระบายน้ำให้เร็วขึ้น ขณะที่บนทางหลวงอีกเส้นในจุดที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม ทางการได้นำรถสูบน้ำมาจอดเตรียมพร้อมล่วงหน้าแล้ว
ในวันอังคาร หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ ประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มอีกครั้ง ซึ่งเป็นระดับความรุนแรงอันดับสอง โดยคาดว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยจะมีปริมาณฝนตกสูงถึง 250 มิลลิเมตรภายใน 24 ชั่วโมง
นอกเหนือจากเมืองเซียงหยางแล้ว ทางการหูเป่ยยังได้ประกาศเตือนภัยระดับสีเหลืองในเมืองอื่น ๆ เช่น หวงกัง และ สุยโจว
จนถึงช่วงเช้าวันอังคาร ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ 35 แห่งในเมืองเซียงหยางได้สูงเกินขีดจำกัดการควบคุมน้ำท่วม ส่งผลให้ทางการต้องอพยพประชาชนจำนวน 9,705 คน
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วทั้งมณฑลได้ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว รวมถึงเขื่อนสามผา แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอี้ชาง นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 57 แห่งจากทั้งหมด 59 แห่งในเมืองเซียงหยางต่างสั่งปิดทำการทั้งหมด
ด้านโครงการก่อสร้างทางหลวงและทางน้ำขนาดใหญ่ 107 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในมณฑล มีโครงการที่ประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจำนวน 26 โครงการถูกสั่งระงับการทำงานแล้ว
หวัง เสี่ยวหลิง รองผู้อำนวยการ หน่วยงานอุตุนิยมวิทยามณฑลหูเป่ย์ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Hubei Daily ว่ากระแสลมรอบนอกของไต้ฝุ่นดอลฟินจะถูกบีบให้ยกตัวสูงขึ้นเมื่อปะทะกับแนวเทือกเขาทางตะวันตกของหูเป่ย์ ซึ่งจะส่งผลให้ฝนตกหนักทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอีกหลายเท่า
ในมณฑลเหอหนานที่อยู่ติดกัน ทางการได้ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันระดับสีแดง ขณะที่พายุยังคงนำความชื้นขึ้นไปทางตอนเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยนักพยากรณ์อากาศระบุว่าบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนสะสมสูงถึง 350 มิลลิเมตรจนถึงช่วงบ่ายวันพุธ
ด้านประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเผชิญอิทธิพลของไต้ฝุ่นดอลฟินมาก่อนที่พายุจะเคลื่อนเข้าสู่จีน ก็กำลังเตรียมรับมือกับภัยดินถล่ม น้ำท่วม และลมกระโชกแรง หลังจากสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนว่า ไต้ฝุ่นลูกที่ 15 "จันหอม" อาจเคลื่อนตัวผ่านแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นในช่วงดึกของวันอังคาร
ที่มา รอยเตอร์