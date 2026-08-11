แอร์บัสร่วมสอบสวนกรณีระทึกขวัญของแอร์อินเดียที่บินออกจากภูเก็ต

แอร์บัส (Airbus) กำลังจัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปยังกรุงนิวเดลีในวันอังคาร (11 ส.ค.) เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนกรณีเที่ยวบินของสายการบินแอร์อินเดียลดระดับความสูงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 17 ราย ท่ามกลางเหตุการณ์สุดระทึกกลางอากาศ ตามรายงานของทางบริษัท
การสอบสวนเที่ยวบินดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่กำลังรอผลยืนยันการตรวจสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทของนักบินกัปตันประจำเที่ยวบิน
เครื่องบินแอร์บัส A320 ซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร 137 คน และลูกเรือ 8 คน ได้ลดระดับความสูงลงอย่างรวดเร็วประมาณ 91 เมตร (300 ฟุต) เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ขณะบินจากภูเก็ต ประเทศไทย มุ่งหน้าสู่กรุงนิวเดลี ก่อนที่เครื่องจะกลับมาทรงตัวได้และลงจอดได้อย่างปลอดภัย
แอร์อินเดียระบุในแถลงการณ์หลังจากเครื่องลงจอดว่า เครื่องบิน "ประสบภาวะสูญเสียความสูงอย่างกะทันหัน" พร้อมเสริมว่าทางสายการบิน "ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนอย่างเต็มที่ และได้แจ้งให้ผู้ผลิตเครื่องบินทราบแล้ว"
กระทรวงการบินพลเรือนของอินเดียแถลงว่า "เหตุการณ์ดังกล่าวถูกจัดให้เป็นอุบัติการณ์รุนแรง และอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยสำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศ (AAIB)"
โฆษกของแอร์บัสเปิดเผยว่า ทางบริษัทกำลังให้ "ความช่วยเหลือทางเทคนิค" แก่หน่วยงานสอบสวนของอินเดีย
หนังสือพิมพ์หลายฉบับในอินเดียรายงานตรงกันว่า เที่ยวบินดังกล่าวประสบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคหลายประการก่อนที่จะสูญเสียความสูงอย่างกะทันหัน แต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้งสายการบิน ทางการอินเดีย หรือแอร์บัส
"ทีมผู้เชี่ยวชาญกำลังถูกส่งไปเพื่อช่วยเหลือในการสอบสวน" โฆษกของแอร์บัสกล่าวเมื่อวันจันทร์
"แอร์บัสกำลังให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่หน่วยงานสอบสวนที่เกี่ยวข้อง เรากำลังสนับสนุนสายการบินอย่างเต็มที่ และจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบเมื่อมีข้อมูลเข้ามา" โฆษกกล่าวเสริม
ด้านแอร์อินเดียระบุว่า "ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสอบสวนหรือข้อสังเกตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนได้"
หลังเครื่องลงจอดที่เมืองหลวงของอินเดีย มีผู้โดยสาร 8 คน และลูกเรือ 4 คน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
กระทรวงการบินของอินเดียเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่า หลังจากเครื่องลงจอด นักบินทั้งสองคนได้รับการตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามมาตรฐาน
กระทรวงฯ ระบุว่า ผลการตรวจคัดกรองของนักบินผู้ควบคุมเครื่อง "แสดงผลลัพธ์ที่ต้องมีการตรวจยืนยันซ้ำ" โดยได้ส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์แล้ว ทั้งนี้ รายงานฉบับสมบูรณ์ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ
ขณะนี้นักบินทั้งสองคนถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่บินชั่วคราวระหว่างรอผลการสอบสวน
การสอบสวนเที่ยวบินเส้นทางภูเก็ต-นิวเดลี ถือเป็นความท้าทายครั้งล่าสุดในบรรดาปัญหาต่อเนื่องของแอร์อินเดีย ซึ่งกำลังดิ้นรนเพื่อฟื้นฟูธุรกิจหลังจากประสบมรสุมหลายด้าน
สายการบินได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการหยุดชะงักที่เกิดจากวิกฤตสงครามในตะวันออกกลาง
อย่างไรก็ตาม รอยร้าวที่รุนแรงที่สุดต่อภาพลักษณ์ของสายการบินเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2025 เมื่อเที่ยวบินที่ 171 ของแอร์อินเดีย ซึ่งใช้เครื่องบินโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์ มุ่งหน้าสู่ลอนดอน ประสบอุบัติเหตุตก หลังทะยานออกจากเมืองอัห์มดาบาดได้ไม่นาน ส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่อง 242 คนเสียชีวิต รอดเพียงคนเดียว และมีผู้เสียชีวิตบนพื้นดินอีก 19 คน
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สายการบินสัญชาติอินเดียแห่งนี้เพิ่งแต่งตั้ง เทโวลเด เกเบรมาเรียม อดีตผู้บริหารสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ส ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่
ที่มา รอยเตอร์