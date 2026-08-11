สุดเซอร์ไพรซ์! “เตหะราน” ปล่อยคลิปล่าสุด “มอจตาบา” นั่งคุยกับผู้ศรัทธา ลือ "ปธน.อิหร่าน" ได้พบตัวไม่กี่นาทีในรถติดฟิล์มมืดมองไม่เห็นหน้า จัดทัพใหม่ตั้ง “อดีตผบ.IRGC” นั่ง “เลขาสภาความมั่นคงสูงสุดอิหร่าน”

เอเจนซีส์ – คลิปภาพใหม่ล่าสุดของผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน มอจตาบา คาเมเนอี ถูกเผยแพร่โดยสื่ออิหร่านวันอาทิตย์(9 ส.ค)สยบข่าวลือปัญหาสุขภาพป่วยขั้นวิกฤตหลังรอดตายแบบเฉียดฉิวจากความพยายามลอบสังหารของสหรัฐฯร่วมมืออิสราเอลเมื่อปลายกุมภาพันธ์ ก่อนประกาศแต่งตั้ง 6 ตำแหน่งสำคัญระหว่างรบกับอเมริกาส่งอดีตผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC นั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงสูงสุดอิหร่าน
อัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์รายงานวานนี้(10 ส.ค)ว่า สำนักงานผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณแถลงในช่วงค่ำในวันจันทร์(10)ผ่านช่องทางเทเลแกรมว่า อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คาเมเนอี ออกคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญด้านความมั่นคง
รอยเตอร์รายงานว่า ใน 6 ตำแหน่งสำคัญพบว่าเตหะรานได้แต่งตั้งอดีตผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC โมห์เซน เรซาอี (Mohsen Rezaei) นั่งในตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงอิหร่านที่รู้จักกันดีว่าเป็นผู้บัญชาการสูงสุดลำดับ 2 ของสภาที่ทำหน้าที่กำกับการประสานความมั่นคงประเทศและนโยบายต่างประเทศอิหร่าน
เรซาอี ถือเป็นคนที่มักออกมาแสดงความเห็นต่อสาธารณะมากกว่าคนเก่า โมฮัมหมัด บาเคอร์ โซลกาดร์(Mohammad Baqer Zolqadr ) ซึ่งการแต่งตั้งถูกประกาศในช่วงค่ำวันอาทิตย์(9)โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการสื่อสารของประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูด เปเซชเคียน
อัลญะซีเราะฮ์รายงานว่า เรซาอีหวนกลับมาอีกครั้งในเครื่องแบบทหารระหว่างสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านที่ยังคงยืดเยื้อ กลายเป็นที่ปรึกษาทางการทหารให้กับผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านคนใหม่ 1 สัปดาห์หลังมอจตาบาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อจากพ่อ อาลี คาเมเนอี ที่โดนสหรัฐฯ-อิสลาเอลลอบสังหารด้วยการโจมตีทางอากาศเมื่อกุมภาพันธ์ต้นปี
ทั้งนี้เขายังเคยออกมาแสดงความเห็นคัดค้านการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างอิหร่าน-สหรัฐฯ เมื่อมิถุนายนที่ผ่านมา
การแต่งตั้งใหม่คนอื่นยังรวมถึง อาลี อับดุลลาฮี(Ali Abdollahi ) ผู้บัญชาการสงครามร่วมของอิหร่าน (Iran’s joint war command) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเสนาธิการกองทัพอิหร่าน (chief of staff of the armed forces )
ส่วน อาลี อัสมาอี (Ali Ozmaei) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการหน่วยนาวีกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC
พลจัตวา อาห์หมัด วาฮิดี (Brigadier General Ahmad Vahidi ) ถูกเลื่อนยศเป็นพลตรีก่อนรับตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลา IRGC ( commander-in-chief of the IRGC) หลังคนเก่า โมฮัมหมัด ปัคปูร์ (Mohammad Pakpour) โดนสังหารในวันแรกของปฎิบัติการ Epic Fury
อัลญะซีเราะห์ชี้ว่า ด้าน ซีนา อาโซดี (Sina Azodi) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการเมืองตะวันออกกลางประจำมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันของสหรัฐฯส่งสัญญาณจะไม่มีการอ่อนข้อในการเจรจากับสหรัฐฯระหว่างสงคราม
“มีคำถามเล็กๆที่ว่า คาเมเนอี ,วาฮิดี และระดับสูงของหน่วย IRGC ต่างแชร์มุมมองว่าจะยังคงต่อต้านต่อสหรัฐฯเป็นความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ อาโซดีเปิดเผยกับสื่อกาตาร์
เยลูซาเลมไทม์สของอิสราเอลรายงานวันจันทร์(10)ว่า อย่างไรก็ตามสื่อกึ่งทางการอิหร่าน สำนักข่าว Mehr News ในวันอาทิตย์(9)เผยแพร่คลิปล่าสุดของอยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คาเมเนอี
คลิปดังกล่าวมีความยาวแค่ 15 วินาทีเท่านั้นแสดงให้เห็นเขากำลังนั่งสนทนาในกลุ่มคนจำนวนไม่มากนักที่เป็นชายล้วน สื่อยิวแสดงข้อสังเกตว่า คลิปดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มอจตาบานั้นดูเหมือนมีสุขภาพดีแต่ไม่มีการระบุว่าคลิปดังกล่าวถ่ายเมื่อใดและสถานที่คลิปนี้ถูกบันทึก
สำนักข่าวอื่นๆต่างออกมาแสดงความเห็นว่า คลิปใหม่ของมอจตาบานี้คล้ายกับคลิปอื่นที่เผยแพร่เมื่อต้นปีนี้
เยรูซาเลมไทมส์รายงานว่า สื่ออิหร่านยังรายงานการพบกันระหว่างประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูด เปเซชเคียนและผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน
สื่ออินเตอร์เนชันแนลอิหร่านรายงานในรายละเอียดว่า เปเชซเคียนนั้นพบกับมอจตาบาในที่ลับและเป็นการพบปะแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น
สื่ออิหร่านชี้ว่า เขาพบกับผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านเกิดขึ้นภายในรถที่มืดพร้อมกับกระจกติดฟิล์มดำและด้านในมีชายคนหนึ่งที่แสดงว่าเป็นมอจตาบา แหล่งข่าวใกล้ชิดอ้าง
ประธานาธิบดีอิหร่านไม่สามารถมองเห็นหน้าของคู่สนทนาภายในรถและเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเสียงผู้สนทนานั้น ผู้นำอิหร่านยืนยันว่าเป็นเสียงของมอจตาบาจริง
ทั้งนี้เป็นการพบปะที่รู้กันเฉพาะกับเปเชซเคียนและมอจตาบาเท่านั้นแตกต่างจากสิ่งที่ประธานาธิบดีอิหร่านเปิดเผยต่อสาธารณะ