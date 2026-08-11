ยอดดับแผ่นดินไหว 'โคลอมเบีย' พุ่ง 164 ศพ สหรัฐฯ ช่วยเหลือฉุกเฉิน $15.5 ล้าน

ปฏิบัติการกู้ภัยทั่วภาคตะวันตกของโคลอมเบียดำเนินต่อเนื่องเป็นวันที่สองในวันอังคาร (11 ส.ค.) โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยขุดค้นซากอาคารและบ้านเรือนที่พังทลาย ท่ามกลางการคาดหมายว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษของประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นอีก
แผ่นดินไหว 7.4 แมกนิจูดได้ทำลายแหล่งปลูกกาแฟที่สำคัญของโคลอมเบียเมื่อเช้าวันจันทร์ (10) และยอดผู้เสียชีวิตช่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย 164 คน
แผ่นดินไหวยังทำให้อาคารสูงหลายชั้นพังถล่มในเมืองต่างๆ เช่น เปเรย์รา (Pereira) และกาลิ (Cali) และทำให้หอคอยแห่งหนึ่งของมหาวิหารเก่าแก่ในเมืองมานิซาเลสเกิดการแตกเสียหาย
ทีมกู้ภัยพร้อมด้วยตำรวจ ทหาร และอาสาสมัครทำงานตลอดทั้งคืนโดยใช้รถขุด และบางครั้งก็ใช้มือเปล่าค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพัง
ในเมืองกาลิซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรประมาณ 2.2 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 85 คน อาคารหลายสิบหลังเอียงอย่างน่าหวาดเสียว หรือถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิง ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องออกมาอยู่บนถนน
ชั้นบนสุดหลายชั้นของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมือง ซึ่งบางส่วนเป็นแผนกดูแลเด็กได้พังถล่มลงมา ทำให้ผู้ป่วยบางส่วนติดอยู่ภายใน และผู้ป่วยอีกประมาณ 600 คนต้องได้รับการช่วยเหลือบนถนนที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพัง ตามข้อมูลที่ เออร์เน ตอร์เรส คาสโตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บอกกับสถานีโทรทัศน์คาราคอล
คาร์เมน ยัสมิน การ์เซีย วัย 43 ปี ชาวเมืองกาลิที่อาสาสมัครกับทีมกู้ภัย กล่าวเมื่อบ่ายวันจันทร์ (10) ว่า กลุ่มของเธอได้ช่วยเหลือผู้คน 7 คน ออกจากอาคารที่พังถล่มได้แล้ว แต่ยังมีอีก 4 คน และสุนัขอีก 1 ตัวที่ยังติดอยู่
“เมื่อครู่ยังได้ยินเสียงขูดขีดอยู่เลย แต่ตอนนี้ไม่ได้ยินอะไรแล้ว เราเชื่อมั่นว่าสุนัขยังมีชีวิตอยู่ และเราจะช่วยคนเหล่านี้ออกมาให้ได้” การ์เซีย กล่าว “เราต้องการคนที่มีไม้และพลั่ว ยิ่งมีคนมาช่วยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี”
ในเมืองเปเรย์รา เมืองหลวงของรัฐริซารัลดา ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทางการรายงานผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 66 ราย
เมืองนี้ยังได้รับความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดที่สุด โดยอาคารที่พักอาศัยทั้งหลังพังทลายเหลือเพียงกองคอนกรีตและเหล็กบิดเบี้ยว คลิปวิดีโอที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียและได้รับการยืนยันโดยรอยเตอร์แสดงให้เห็นว่า สนามบินของเมืองสั่นไหวอย่างรุนแรงระหว่างเกิดแผ่นดินไหว โดยมีชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของเพดานถล่มลงมาขณะที่ผู้คนต่างหาที่หลบภัย
มีรายงานผู้เสียชีวิตอีก 13 คนในจังหวัดโชโก เขตชนบทที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุด
ประธานาธิบดี อาเบลาร์โด เด ลา เอสปรีเอลลา ผู้ซึ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่วัน ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เขาระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 35 คนในกาลิเพียงแห่งเดียว ขณะที่อีก 188 คนยังคงสูญหาย และกองกำลังรักษาความปลอดภัย 1,000 นายจะถูกส่งไปยังเมืองนี้ภายในรุ่งเช้า หลังมีรายงานการปล้นสะดม
ทั้งกาลิและเปเรย์ราได้ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวในคืนวันจันทร์ (10)
“เจตนาของเราคือการให้ความร่วมมือในทุกวิถีทางที่จำเป็น ที่นี่ไม่มีการแบ่งแยกหรือความแตกแยกทางอุดมการณ์ใดๆ เมื่อพูดถึงการปกป้องประชาชนของเราหรือการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” เดอ ลา เอสปรีเอลลา กล่าวกับนักข่าวเมื่อเย็นวันจันทร์
ภัยพิบัตินี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงในปี 1999 ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักในภูมิภาคปลูกกาแฟแห่งเดียวกันนี้ โดยคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 1,000 คน รวมถึงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 6,300 คนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวเนซุเอลาเมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา
สหรัฐอเมริกาได้ประกาศมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 15.5 ล้านดอลลาร์แก่รัฐบาลโคลอมเบีย โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โพสต์ข้อความบน X ว่า "เราร่วมภาวนาไปกับประชาชนชาวโคลอมเบีย และพร้อมที่จะสนับสนุนประธานาธิบดี อาเบลาร์โด เด ลา เอสปรีเอลลา"
ด้าน คาจา คัลลาส หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป กล่าวว่าอียูกำลังให้เงินทุนและช่วยเหลือสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัย หลังเกิดแผ่นดินไหวในโคลอมเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (10)
"สหภาพยุโรปได้ระดมบริการดาวเทียม Copernicus ของเราเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยและบรรเทาภัยพิบัติ เรากำลังให้เงินทุนสนับสนุนการตอบสนอง รวมถึงผ่านทางสภากาชาด" คัลลาส โพสต์ข้อความบน X เมื่อวันอังคาร (11)
"เรายังได้เปิดใช้งานกลไกความช่วยเหลือทางกงสุลในภาวะวิกฤตของสหภาพยุโรป เพื่อสนับสนุนพลเมืองสหภาพยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้"
ที่มา: รอยเตอร์, เอเอฟพี