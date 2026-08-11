'ทรัมป์ มีเดีย' ขาดทุนยับ $238 ล้านเซ่นพิษ 'คริปโต' ดิ่ง โวขายสิทธิ์เข้าถึงฟีด 'ทรัมป์' ก่อนใครมีลูกค้ายอมจ่ายแล้วกว่า 10 ราย

Trump Media & Technology Group (TMTG) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Truth Social แจ้งผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ขาดทุนสุทธิ 238 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 8,300 ล้านบาท) สาเหตุหลักมาจากมูลค่าตลาดของคริปโตเคอร์เรนซีที่บริษัทถือครองอยู่ร่วงลงอย่างหนัก แม้ว่ารายได้รวมจะเติบโตขึ้นก็ตาม
บริษัทแถลงว่า ยอดขาดทุนดังกล่าวซึ่งมากกว่าตัวเลขขาดทุนเพียงราวๆ 20 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เกิดจากการลดลงของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด รวมถึงการขาดทุนมากกว่า 190 ล้านดอลลาร์จาก “สินทรัพย์ดิจิทัล สินทรัพย์ดิจิทัลที่จำนำ และหลักทรัพย์หุ้น”
สัดส่วนการขาดทุนต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 8 เซนต์เป็น 86 เซนต์
รายได้ประจำไตรมาสของบริษัทจำนวน 1.7 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการโฆษณาบน Truth Social ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โซเชียลมีเดียหลักของ TMTG ที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ใช้งานอยู่ รายได้ดังกล่าวเพิ่มขึ้น 89% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานเมื่อวันจันทร์ (10 ส.ค.) ว่า ปริมาณการเข้าชมแพลตฟอร์ม Truth Social ซึ่งมีน้อยอยู่แล้วเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่คล้ายคลึงกัน เช่น X ของอีลอน มัสก์ ลดลงอย่างมากในช่วงฤดูร้อนปีนี้
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายไตรมาสของ TMTG ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 275% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
“ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเราได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล” ฟิลิป จูฮาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวในระหว่างการประชุมรายงานผลประกอบการครั้งแรกของบริษัท
ในการประชุมทางโทรศัพท์ภายหลังจากการประกาศผลประกอบการ เควิน แม็กเกิร์น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ กล่าวว่า ความพยายามตลอด 1 ปีที่ผ่านมาในการขยายธุรกิจโดยแตกแขนงไปสู่หลายอุตสาหกรรมใหม่ รวมถึงการพนันออนไลน์และคริปโตเคอร์เรนซี จะถูก "ยกเลิก" เป็นส่วนใหญ่ โดยจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจด้านโซเชียลมีเดียเป็นหลัก
หัวใจสำคัญของแผนของ แม็กเกิร์น คือบริการที่เรียกว่า Truth API ซึ่งให้สิทธิ์แก่บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ในวอลล์สตรีทเข้าถึงโพสต์ของผู้ใช้งานอันดับต้นๆ บน Truth Social ได้ก่อนใคร ในนั้นรวมถึงประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งมักจะมีอิทธิพลต่อตลาดจากการเปิดเผยนโยบายสำคัญๆ ของสหรัฐฯ บนแพลตฟอร์มนี้
TMTG กล่าวว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงกับลูกค้า “มากกว่า 10 รายแล้ว” โดยเสริมว่าลูกค้าเหล่านั้น “ส่วนใหญ่เป็นบริษัทซื้อขายความถี่สูง” และจ่ายค่าบริการในอัตรา 60,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์ต่อเดือน
สื่อของ ทรัมป์ ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มตรวจสอบฝ่ายบริหารมาตั้งแต่เริ่มต้นเทอมสองว่าเป็นเครื่องมือที่เขาใช้แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งประธานาธิบดี บริการใหม่นี้ยิ่งทำให้ความกังวลเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้น โดยพรรคเดโมแครตให้คำมั่นว่าจะตรวจสอบบริการแบบเสียค่าใช้จ่ายนี้หากพวกเขาได้ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสหลังศึกเลือกตั้งกลางเทอมเดือน พ.ย.
ที่มา: CNBC, AP