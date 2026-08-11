ยังคบหากันอยู่!?เขมรบอกกัมพูชา-ไทยตัดกันไม่ขาด การค้า2ชาติลดลงไม่ถึง33%ช่วง7เดือนแรก

การค้าทวิภาคีกัมพูชาและไทยลดลงเพียง 32.7% เหลือราวๆ 1,600 ล้านดอลลาร์(ราว 52,700 ล้านบาท) ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2026 แม้ความตึงเครียดด้านชายแดนจะก่อความปั่นป่วนต่อกระแสการค้าตามปกติ ตามรายงานของเคพีที สื่อมวลชนแห่งรัฐของเขมร อ้างข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์(10ส.ค.)
กรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชา ระบุว่ากัมพูชาส่งออกสินค้าไปยังไทย คิดเป็นมูลค่า 420 ล้านดอลลาร์(ราว 13,800 ล้านบาท) ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฏาคม ลดลงเพียง 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนการนำเข้าสินค้าจากไทยในช่วงเวลาเดียวกัน ลดลง 37.5% อยู่ที่เกือบๆ 1,200 ล้านดอลลาร์(ราว 395,000 ล้านบาท)
เพ็ญ โสวิชาต โฆษกกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ระบุว่ายอดนำเข้าลดลงอย่างมากตามหลังเกิดข้อพิพาทเรื่องชายแดน สินค้าบางรายการลดลงมากกว่า 70% อย่างไรก็ตามเขาเน้นย้ำว่ากระแสการค้าไม่ได้หยุดลงโดยสิ้นเชิง สินค้ายังคงสามารถเคลื่อนไหวทางทะเลและการขนส่งทางอากาศ แต่ข้อจำกัดบริเวณแนวชายแดนทางบกส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการค้าข้ามพรมแดน
"เราไม่ได้ตัดขาดกระแสการค้าโดยสิ้นเชิง" เพ็ญ โสวิชาต กล่าว พร้อมระบุว่าทั้ง 2 ประเทศยังคงไว้ซึ่งการค้าขายแลกเปลี่ยน แม้เผชิญกับอุปสรรคต่างๆนานา
อย่างไรก็ตามตัวเลขล่าสุดนี้ ถือเป็นการลดลงต่อเนื่องจากสถิติของปีที่แล้ว การค้าโดยรวมระหว่างกัมพูชาและไทยในปี 2025 อยู่ที่ 3,650 ล้านดอลลาร์(ราว 120,000 ล้านบาท) ลดลง 14.86% จากปี 2024 การส่งออกสินค้าจากกัมพูชาไปไทย อยู่ที่ 732 ล้านดอลลาร์(ราว 24,000 ล้านบาท) ในปี 2025 ลดลง 14.15% จากหนึ่งปีก่อนหน้านี้ ส่วนการนำเข้าอยู่ที่ 2,900 ล้านดอลลาร์(ราว 95,000 ล้านบาท) ลดลง 15%
การลดลงอย่างรวดเร็วของการนำเข้าส่งผลให้ภาพรวมของการค้าระหว่างสองประเทศหดตัวลง โดยที่กัมพูชาซื้อสินค้าจากไทยลดลงในอัตราที่รวดเร็วกว่าการส่งออกไปยังไทย ประเทศเพื่อนบ้าน
(ที่มา:เคพีที)