'จรวด Long March 7A' ของจีนระเบิดขณะส่งดาวเทียมสู่อวกาศ ด้าน 'อีลอน มัสก์' โพสต์ให้กำลังใจ 'จรวดมันสร้างยาก'

ทางการจีนแถลงว่า จรวดลองมาร์ช 7A (Long March 7A) ซึ่งบรรทุกดาวเทียม ChinaSat-4B ขึ้นสู่อวกาศ ล้มเหลวและเกิดการระเบิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติระหว่างการบิน หลังปล่อยตัวออกจากศูนย์ส่งดาวเทียมเหวินชางในมณฑลไห่หนานทางตอนใต้ได้เพียง 83-85 วินาที เมื่อวันจันทร์ (10 ส.ค.)
สำนักข่าวซินหวาของรัฐบาลจีนรายงานว่า จรวดพุ่งทะยานขึ้นเมื่อเวลา 20:02 น. ตามเวลากรุงปักกิ่ง (1202 GMT) และภารกิจครั้งนี้ล้มเหลว โดยกำลังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์และสอบสวนสาเหตุ
องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติของจีนยังไม่ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที
อีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ SpaceX แสดงความคิดเห็นในโพสต์เกี่ยวกับการปล่อยจรวดที่ล้มเหลวว่า "จรวดนั้นเป็นของยากมาก" บริษัทเอกชนและรัฐบาลจีนหลายแห่งกำลังแข่งขันกันเพื่อลดช่องว่างกับ SpaceX
"ผมหวังว่าพวกเขาจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว" มัสก์ กล่าวเสริม
โจนาธาน แมคโดเวลล์ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์แห่งมหาวิทยาลัยเดอรัม และสมาชิกของศูนย์สิ่งแวดล้อมอวกาศ (Center for Space Environmentalism) กล่าวว่า คลิปวิดีโอการปล่อยจรวดแสดงให้เห็นว่าจรวดถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงที่ระดับความสูงและความเร็วค่อนข้างต่ำ ซึ่งหมายความว่าทั้งสัมภาระและเศษซากไม่ได้ขึ้นสู่วงโคจร
ความล้มเหลวในวันจันทร์ (10) ถือเป็นครั้งแรกของจรวดลองมาร์ช 7A นับตั้งแต่เที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเดือนมี.ค. ปี 2020 ซึ่งความผิดพลาดระหว่างการบินในขณะนั้นทำให้ภารกิจล้มเหลว
จรวดกลับมาบินได้สำเร็จอีกครั้งในอีกหนึ่งปีต่อมา และทำการบินสำเร็จมากกว่าสิบครั้งก่อนภารกิจในวันจันทร์ (10) ตามบันทึกการปล่อยจรวดของจีน
รายงานจากสถานีวิทยุแห่งชาติจีนซึ่งต่อมาถูกลบออกจากหน้าเว็บของเครื่องมือค้นหา Baidu ระบุว่าดาวเทียมดวงนี้มีชื่อว่า Zhongxing-4B หรือ ChinaSat-4B และจรวดที่ใช้ปล่อยคือจรวด Long March 7 ที่ได้รับการดัดแปลง ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของ Long March 7A
ดาวเทียมดวงนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเดียวกับ ChinaSat-4A ที่ปล่อยขึ้นสู่อวกาศในปี 2024 ตามการประเมินของรอยเตอร์จากหลักฐานที่มีอยู่ จีนอธิบายว่าดาวเทียมดวงนั้นให้บริการส่งสัญญาณเสียง ข้อมูล วิทยุ และโทรทัศน์
ดาวเทียมสื่อสารวงโคจรสูงเช่นนี้สามารถส่งต่อรายการโทรทัศน์และการสื่อสารข้ามพื้นที่ขนาดใหญ่ รวมถึงสถานที่ห่างไกลที่เครือข่ายภาคพื้นดินเข้าไม่ถึง แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดในทันทีว่า ChinaSat-4B มีบทบาท กลุ่มลูกค้า หรือความสามารถเช่นเดียวกับ ChinaSat-4A หรือไม่
ลองมาร์ช 7A เป็นจรวดขนาดกลางที่ออกแบบมาสำหรับภารกิจวงโคจรสูง
ความล้มเหลวนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบการปล่อยจรวดของจีนครั้งอื่นๆ หากผู้ตรวจสอบพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกัน กระบวนการผลิต หรือการปฏิบัติการปล่อยจรวดที่เหวินชาง
จีนกำลังเตรียมการสำหรับภารกิจสำรวจดวงจันทร์ฉางเอ๋อ-7 ที่เหวินชาง โดยระบุอย่างเป็นทางการว่า ฉางเอ๋อ-7 มีแผนจะถูกปล่อยในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 แต่ผู้สังเกตการณ์การปล่อยจรวดได้ระบุช่วงเวลาที่เป็นไปได้ในปลายเดือนนี้ จรวดลองมาร์ช 5 และยานอวกาศของภารกิจนี้อยู่ที่ฐานปล่อยจรวดแล้ว
ฉางเอ๋อ-7 จะทำภารกิจสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์ รวมถึงหลุมอุกกาบาตที่อยู่ในเงามืดถาวรซึ่งอาจมีน้ำแข็งอยู่
ภารกิจนี้จะใช้จรวดลองมาร์ช 5 ซึ่งเป็นจรวดขนาดใหญ่กว่าและแตกต่างจากลองมาร์ช 7A
ที่มา: รอยเตอร์
Rockets are insanely hard. There is a reason for the idiomatic expression.
I hope they have a speedy recovery.— Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2026