โคลอมเบียโศก!ยอดตายพุ่งเกิน110ราย-บ้านเรือนพังถล่ม หลังเจอแผ่นดินไหวแรงสุดในรอบ100ปี

พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 111 ราย ตามหลังแผ่นดินไหวรุนแรงสั่นสะเทือนทางตะวันตกของโคลอมเบียในวันจันทร์(10ส.ค.) ทำบ้านเรือนพังถล่มในหลายเมือง สร้างความเสียหายแก่โรงพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ขณะเดียวกันก็มีประชาชนติดอยู่ใต้ซากหักพัง ในสิ่งที่พวกเจ้าหน้าที่เรียกว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศในรอบกว่า 100 ปี
แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจาก อาเบลาร์โด เด ลา เอสปริเอยา สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี กลายเป็นวิกฤตใหญ่ครั้งแรกที่รัฐบาลใหม่ต้องเผชิญ ขณะที่ประชาชนยังคงฝังใจกับแผ่นดินไหวรุนแรง 2 ครั้งซ้อน ที่ทำลายล้างเวเนซุเอลา ประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
"รัฐบาลแห่งชาติจะใช้ทุกขีดความสามารถในการปกป้องชีวิต ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบและส่งมอบความช่วยเหลืออะไรก็ตามที่จำเป็น" เขากล่าว ระหว่างออกมาเผยแพร่คำแถลงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในตอน 13.00น.(ตามเวลาท้องถิ่น) "สิ่งสำคัญลำดับแรกคือ การช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากหักพัง"
เด ลา เอสปริเอยา ระบุว่ารายงานข่าวเบื้องต้น บ่งชี้มีผู้เสียชีวิต 111 รายและบาดเจ็บ 87 คน อาคารพังถล่มและบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมแล้วหลายสิบหลัง
สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ วัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวได้ที่ 7.4 มีศูนย์กลางลึกลงไปใต้ดิน 107 กิโลเมตร ขณะที่สำนักงานธรณวิทยาของโคลอมเบีย ระบุว่ามันเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดที่วัดได้ในประเทศแห่งนี้ ในทศวรรษที่ 21
รายงานสถานการณ์จากเมืองโชโก ใกล้ศูนย์กลางของแผ่นดินไหว มีออกมาล่าช้าอันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในระบบโทรคมนาคม ในบางพื้นที่ระบบโทรศัพท์ถูกตัดขาดเป็นเวลาหลายชั่วโมงตามหลังแผ่นดินไหว ขณะที่ นูเบีย แคโรลินา คอร์โดบา ผู้ว่าการรัฐ เผยว่ามีประชาชนเสียชีวิต 12 รายและบาดเจ็บ 84 คน ในพื้นที่ชนบทใหญ่ที่สุดแห่งนี้
ความสูญเสียหนักหน่วงที่สุดในดูเหมือนจะไปกระจุกอยู่ที่แคว้นริซารัลดา ดินแดนปลูกกาแฟของโคลอมเบีย โดยที่เปเรย์รา เมืองเอกของแคว้น ได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวาง ในขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตตามอาคารต่างๆที่พัวถล่มลงมา
ภาพวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และได้รับการยืนยันโดยรอยเตอร์ส พบเห็นอาคาร 4 ชั้นแห่งหนึ่งในเมืองเปเรย์รา พังถล่มลงมาระหว่างแผ่นดินไหว ขณะที่อีกหลายคลิปจากเมืองมาริซาเลส พบเห็นหนึ่งในหอคอยด้านข้างของโบสถ์สไตล์นีโอ-โกธิค อันมีชื่อเสียงของเมือง พังถล่มลงมาเช่นกันและเศษซากกระจัดกระจายบนท้องถนนที่อยู่ใกล้เคียง
คลิปของรอยเตอร์สเป็นภาพทีมกู้ภัย ตำรวจและอาสาสมัคร ใช้มือเปล่าขุดคุ้ยลงไปใต้ซากหักพังและช่วยกันชนเศษปูนขึ้นรถบรรทุก ในระหว่างที่พยายามค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้อาคารที่พังถล่ม
หน่วยงานการบินพลเรือนของโคลอมเบียระงับปฏิบัติการ ณ สนามบินต่างๆหลายแห่งทางภาคตะวันตกของประเทศ ในนั้นรวมถึงในเมืองเปเรย์รา, มาริซาเลส, กิบโด, อาร์เมเนีย, คาร์ตาโกและบวยนาเวตูรา เปิดทางให้เจ้าหน้าที่วิศวกรเข้าตรวจสอบทางโครงสร้าง
ประเทศโคลอมเบียตั้งอยู่ตามแนววงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก ซึ่งเป็นบริเวณที่มีกิจกรรมทางแผ่นดินไหวสูง และต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่หลายพันครั้งในแต่ละเดือน
ซูซาน ฟาน เดอร์ ลี นักแผ่นดินไหววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น กล่าวว่าระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว ตำแหน่งในผืนแผ่นดินและการเคลื่อนตัวในแนวราบอาจทำให้ความเสียหายในหุบเขาที่มีประชากรอาศัยอยู่รุนแรงกว่าเดิม แม้ศูนย์กลางของมันอยู่ลึกลงไปใต้ดินค่อนข้างมากก็ตาม
สำนักงานธรณีวิทยาโคลอมเบีย เปิดเผยว่าตรวจพบอาฟเตอร์ช็อค 21 รอบในช่วงค่ำวันจันทร์(10ส.ค.) พร้อมเตือนว่าอาจมีอาฟเตอร์ช็อคตามมาอีกหลายระลอก
ภูมิภาคปลูกกาแฟแถบนี้ของโคลอมเบีย เคยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวระดับ 6.2 ในปี 1999 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 1,000 ราย โดยเฉพาะแถวๆเมืองอาร์เมเนียและเปเรย์รา
(ที่มา:รอยเตอร์ส)