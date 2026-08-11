'นายกฯ อันวาร์' แห่งมาเลเซียเข้ารับการผ่าตัด 'ไส้เลื่อน' แพทย์เฝ้าดูอาการใกล้ชิด

นายกรัฐมนตรี อันวาร์ อิบราฮิม แห่งมาเลเซีย เข้ารับการผ่าตัดรักษาไส้เลื่อนหน้าท้อง (abdominal hernia) โดยกระบวนการผ่าตัดเป็นไปอย่างเรียบร้อยและขณะนี้ อันวาร์ ยังอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หัวหน้าทีมแพทย์ประจำตัวนายกรัฐมนตรี ดาโต๊ะ ดร. อัสรี รังกา อับดุลลาห์ รามายาห์ กล่าวว่า อันวาร์ เข้ารับการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อรักษาไส้เลื่อนบริเวณสะดือ ซึ่งเป็นการผ่าตัดตามแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
“ขั้นตอนการผ่าตัดดำเนินไปอย่างราบรื่นภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขณะนี้ท่านกำลังเข้ารับการทำกายภาพบำบัด และอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ เพื่อให้มั่นใจว่าการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างราบรื่น” ดร. อัสรี ระบุในคำแถลงที่โพสต์บนหน้าเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ อันวาร์ เมื่อวันจันทร์ (10 ส.ค.)
ก่อนหน้านี้ มีรายงานจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวันจันทร์ (10) ว่า อันวาร์กำลังเข้ารับการตรวจร่างกาย และรักษาตามคำแนะนำของทีมแพทย์
แม้ว่าแถลงการณ์ก่อนหน้าจะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของการตรวจหรือขั้นตอนการรักษา แต่ระบุว่า อันวาร์ คาดว่าจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างน้อย 2 วัน
ที่มา: The Star