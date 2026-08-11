เสียชื่ออีก!อินโดฯจับเรือลอบขน'ยาเค'มหึมา1.3ตันล่องจากไทย สื่อเขมรได้ทีเย้ยไทยเป็น'ประตูผ่านยาเสพติด'

เจ้าหน้าที่อินโดนีเซีย ยึดเคตามีน(ยาเค) น้ำหนัก 1.3 ตัน มูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ จากเรือประดิบธงต่างชาติลำหนึ่ง ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันอาทิตย์(9ส.ค.) ถือเป็นปฏิบัติการทลายการลักลอบขนยาเสพติดครั้งใหญ่ที่สุดหนหนึ่งของประเทศแห่งนี้
ซูยูดี อาริโอ เซโต ผู้บัญชาการสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซีย เปิดเผยว่าพวกเจ้าหน้าที่ได้รับข่าวกรองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ว่าเรือเอ็มวี คิง ซัน กำลังแล่นมาจากไทย มุ่งหน้าสู่อินโดนีเซีย พร้อมกับสินค้าต้องสงสัย กระตุ้นให้มีการเฝ้าติดตามมานานหลายเดือน จนกระมั่งเรือรบของกองทัพเรือลำหนึ่งเข้าสกัดเรือลำดังกล่าวในวันพฤหัสบดี(6ส.ค.) ตอนที่มันแล่นเข้าสู่เขตแดนของอินโดนีเซีย
"ในวันที่ 7 สิงหาคม คณะทำงานร่วมพบกระสอบ 65 ใบ ซุกซ่อนอยู่ภายในเรือ หลังจากตรวจสอบ พบว่าสิ่งของดังกล่าวบรรรจุเคตามีนอยู่ภายใน" ซูยูดีกล่าวระหว่างแถลงข่าวบนเกาะบาตัมของอินโดนีเซียในวันอาทิตย์(9ส.ค.) พร้อมระบุสิ่งผิดกฎหมายดังกล่าวมีน้ำหนักราวๆ 1.3 ตัน มูลค่าราว 116.2 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 3,800 ล้านบาท) ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการตรวจค้นเรือโดยละเอียด เพื่อดูว่ายังคงมีเคตามีนซุกซ่อนอีกหรือไม่
โดยหลักแล้วเคตามีนทำหน้าที่เป็นยาสลบที่ออกฤทธิ์เร็ว แต่กลับถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดอย่างแพร่หลาย ในฐานะยาเสพติดที่ใช้กันตามปาร์ตี้ต่างๆ ขณะที่ในอินโดนีเซียมีการควบคุมและติดตามตรวจสอบการจ่ายยาชนิดนี้อย่างเข้มงวด
อันทารา สำนักข่าวแห่งรัฐอินโดนีเซีย รายงานข่าวเรือลำดังกล่าวจดทะเบียนภายใต้ธงแทนซาเนีย และมันถูกสกัดจับในน่านน้ำแถวจังหวัดหมู่เกาะเรียว ใกล้สิงคโปร์ ข้อมูลจากสำนักงานปราบปรามยาเสพติด รบุว่ามีลูกเรือ 8 รายบนเรือลำดังกล่าว แบ่งเป็นชาวพม่า 7 คนและไต้หวัน 1 คน ซึ่งทั้งหมดถูกควบคุมตัว
"เรายังคงดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับแหล่งต้นทางของสินค้าดังกล่าวอยู่ รวมถึงท่าเรือที่เป็นจุดหมายปลายทาง ใครเป็นผู้ส่งและใครเป็นผู้รับ" ซูยูดี ระบุ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเพิ่งตรวจยึดช่อดอกกัญชา 3.37 เมตริกตัน เมื่อเดือนที่แล้ว หลังเข้าทลายความพยายามลักลอบนำเข้ามาจากไทย และสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 12 ราย
อินโดนีเซีย เป็นหนึ่งในชาติที่มีกฎหมายต่อต้านยาเสพติดที่เข้มข้นที่สุดในโลก ในนั้นรวมถึงบทลงโทษประหารชีวิตพวกผู้ลักลอบขนยา แต่ระงับการประหารชีวิตมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว
เกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุด ทางขแมร์ทูเดย์ สื่อมวลชนกัมพูชา คู่ขัดแย้งกับไทยในประเด็นชายแดน ได้หยิบยกข่าวนี้ไปนำเสนอเช่นกัน พร้อมระบุรูปแบบการลักลอบขนยาเสพติดดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยกลับมาถูกจับตามองจากภูมิภาคอีกครั้ง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างเรียกร้องขอความรับผิดชอบจากเจ้าหน้าที่ของไทย ในการปราบปรามเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดข้ามชายแดน
รายงานข่าวของขแมร์ทูเดย์ รายงานปิดท้ายว่าปฏิบัติการของหน่วยงานต่อต้านยาเสพติดของอินโดนีเซียในครั้งนี้ ที่ยึดยาเคตามีนได้ราวๆ 1.3 ตัน นอกเหนือจากช่วยปกป้อง 6.5 ล้านชีวิตจากความเสี่ยงใช้ยาในทางที่ผิดแล้ว มันยังเปิดโปงให้เห็นถึงบทบาทของไทย ในฐานะประตูผ่านสำหรับยาเสพติด ที่จะเข้าสู่ประเทศหมู่เกาะแห่งนี้
(ที่มา:เจแปนไทม์ส/ขแมร์ทูเดย์)