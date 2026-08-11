ระทึก!ฟ้าผ่าเครื่องบินโดยสารจีนขณะแล่นไปเทคออฟ ชาวเน็ตวิตกจะเป็นยังไงถ้าเกิดขึ้นบนท้องฟ้า

เกิดเหตุฟ้าผ่าเครื่องบินโดยสารลำหนึ่งก่อนเทคออฟขึ้นจากท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน ในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ตามรายงานของเร้ดสตาร์นิวส์ สื่อมวลชนแดนมังกร ทำให้เครื่องบินต้องหันหัวกลับเพื่อทำการตรวจสอบและต้องล่าช้าเป็นเวลากว่า 3 ชั่วโมง
รายงานของสื่อมวลชนจีน ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์(8ส.ค.) เกี่ยวข้องกับเที่ยวบิน CZ3209 ของสายการบินไชนา เซาต์เทิร์น แอร์ไลน์ส ที่กำลังเดินทางออกจากเมืองเซินเจิ้น พวกผู้โดยสารเล่าว่าเครื่องบินกำลังเคลื่อนไปตามแท็กซี่เวย์ มุ่งสู่รันเวย์เพื่อทำการเทคออฟ แต่ระหว่างนั้นฟ้าได้ฝ่าลงมากะทันหัน ไม่กี่นาทีต่อมา ได้มีการประกาศบนเครื่องบิน แจ้งให้พวกผู้โดยสารทราบว่า เครื่องบินจะต้องกลับไปยังลานจอดเพื่อทำการตรวจสอบ
เดิมทีเครื่องบินลำนี้มีกำหนดออกเดินทางตอน 16.30น.ตามเวลาท้องถิ่น แต่สืบเนื่องจากเหตุการณ์นี้ กว่าที่เครื่องบินจะออกเดินทางได้ ต้องล่าช้าไปจนถึง 20.40น. ตามเวลาท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ของสายการบินไชนา เซาต์เทิร์น แอร์ไลน์ส ชี้แจงว่า "เชื่อว่าเครื่องบินถูกฟ้าฝ่าลงมาใส่ตอนที่เคลื่อนตัวบนแท็กซี่เวย์ และเราตัดสินใจกลับไปยังลานจอดเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย" พร้อมระบุ "ผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง พบรอยฟ้าผ่ามากกว่า 20 จุดบริเวณส่วนท้องของลำตัวเครื่องบิน และส่วนแพนบังคับระดับ (elevator) ของปีกหลัก" และทางไชนา เซาต์เทิร์น แอร์ไลน์ส ได้เปลี่ยนเครื่องบินเป็นอีกลำในรุ่นเดียวกัน และปฏิบัติการเที่ยวบินโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผู้โดยสารเป็นสำคัญ
ในคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ระบุต่อว่า "เนื่องด้วยบริเวณภายนอกของเครื่องบินทำจากโลหะผสมอะลูมิเนียม แม้ว่าถูกฟ้าผ่า กระแสไฟฟ้าไหลไปตามผิวด้านนอกของลำตัวเครื่องบินเท่านั้นและไม่เข้าไปภายในห้องโดยสาร" ทั้งนี้รายงานข่าวบอกว่าเครื่องบินโดยสารจำเป็นต้องผ่านการทดสอบการบินเพื่อรับมือกับฟ้าผ่าก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตและส่งมอบ และอุปกรณ์ไฟฟ้าสำคัญๆภายในเครื่องบินก็ได้รับการออกแบบมาให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่าอีกด้วย ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงเรียกร้องพวกผู้โดยสาร "โปรดวางใจได้"
บรรดาผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์พากันโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บางคนเขียนว่า "มันเกิดขึ้นน้อยครั้งมากๆเลยนะที่เกิดฟ้าผ่าขณะที่เครื่องบินกำลังเคลื่อนตัวไปบนแท็กซี่เวย์" ส่วนอีกคนเสริมว่า "ถือว่ายังดีที่มันเกิดขึ้นก่อนเทคออฟ มันจะเป็นยังไงถ้ามันเกิดขึ้นระหว่างเที่ยวบิน"
อย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตบางคนให้ข้อมูลว่า "เครื่องบินมีอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ดังนั้นมันจะไม่เป็นอะไร ความปลอดภัยของอากาศยานขึ้นอยู่กับความละเอียดรอบคอบนานาประการ ถ้าโดนฟ้าผ่า แม้ว่าจะไม่มีปัญหาที่มองเห็นได้ แต่ก็ต้องตรวจสอบทุกอย่าง ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ส ตอบสนองได้ถูกต้องแล้ว ความปลอดภัยต้องมาก่อน"
(ที่มา:เดอะสแตนดาร์ด/เรคคอร์ดไชนา)