ส่อคุยไม่รู้เรื่อง!อิหร่านและUSวางเงื่อนไขสุดขั้วเจรจาเปิดฮอร์มุซ ทรัมป์เอาบ้างขอเตหะรานชดใช้ทั้งในสงครามและการประท้วง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันจันทร์(10ส.ค.) ตอบโต้เงื่อนไขต่างๆของอิหร่านสำหรับข้อตกลงสันติภาพหนึ่งๆ ด้วยการยื่นข้อเรียกร้องของตนเอง ที่ขอให้เตหะรานจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้คนที่เสียชีวิตทั้งในสงคราม เหตุโจมตีและการประท้วง ความเคลื่อนไหวยกระดับวาทกรรมที่ดูเหมือนจะบั่นทอนความพยายามกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
ข้อเสนอของทรัมป์ ซึ่งไม่เคยถูกหยิบยกมาก่อน เป็นการตอบโต้เงื่อนไขของฝ่ายอิหร่าน ที่เรียกร้องเงินชดเชยและยุติมาตรการคว่ำบาตร ข้อเรียกร้องของเตหะรานส่วนใหญ่เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆในข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่ลงนามกันเมื่อเดือนมิถุนายน แต่ตอนนี้ได้พังครืนลงไปแล้ว
นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ทรัมป์ พูดสลับไปมาบ่อยครั้งระหว่างการขู่จะยกระดับความขัดแย้งกับการอ้างว่าข้อตกลงสันติภาพใกล้จะบรรลุแล้ว
"เรากำลังเรียกร้องเงินสำหรับค่าความเสียหายที่พวกเขาทำมาตลอดช่วงเวลา 50 ปี" ทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาว พร้อมระบุว่าการจ่ายเงินจะครอบคลุมถึงผู้เสียชีวิตทั้งพลเรือน, พวกผู้ประท้วงและกองกำลังสหรัฐฯในภูมิภาค "ดังนั้น ถ้าจำเป็นต้องมีการจ่ายค่าความเสียหายใดๆ ผมคิดว่าอิหร่านควรเป็นคนจ่ายค่าความเสียหายเหล่านี้" ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 5% ในวันจันทร์(10ส.ค.) เนื่องจากข้อเรียกร้องดังกล่าวกัดเซาะแนวโน้มข้อตกลงหนึ่งสำหรับกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
ตลาดน้ำมันดีดตัวขึ้น แม้ประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวอ้างด้วยว่าเวลานี้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดแล้ว เรือหลายลำกำลังล่องผ่านและปัจจุบันกองทัพเรือสหรัฐฯเป็นผู้ควบคุมน่านน้ำอันสำคัญนี้แต่เพียงผู้เดียว พร้อมอ้างว่าสหรัฐฯ ได้กวาดทุ่นระเบิดทั่วทั้งช่องแคบแล้ว
"ดูสิ มีเพียงหนึ่งเดียวที่ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซในตอนนี้ นั่นก็คือกองทัพเรือสหรัฐฯ" เขาบอกกับพวกผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ "เราทำการปิดล้อมทีไม่มีวันพลาดเป้า มันเป็นกำแพงเหล็ก และเราปล่อยให้เข้าออกเฉพาะกับคนที่เราต้องการ" ทรัมป์กล่าว " เวลานี้ เรื่องนี้มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อย เพราะบางครั้งพวกเขาก็จะมีการวางทุ่นระเบิดทิ้งไว้ แต่คุณก็รู้ เราควานหาทุ่นระเบิด เราได้ทำการกวาดล้างทุ่นระเบิดทั่วช่องแคบ"
อ้างถึงการปราบปรามผู้ประท้วงโดยเตหะรานในช่วงปลายปี 2025 ถึง 2026 ทรัมป์บอกว่าอิหร่านได้สังหารผู้ชุมนุมไปราวๆ 52,000 ราย ขณะที่ฝ่ายค้านอิหร่านที่ลี้ภัยอยู่ในต่างแดนบางกลุ่ม อ้างว่ามีผู้ถูกสังหารไปหลายหมื่นคน ส่วนองค์กรนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนในอิหร่าน HRANA ที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐฯ รายงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ คาดการณ์มีผู้เสียชีวิตราว 7,000 ราย ในนั้นเป็นผู้ประท้วงประมาณ 6,500 คน
ทรัมป์ยุยงให้พวกผู้ประท้วงลุกฮือโค่นล้มรัฐบาลอิหร่าน ตอนที่สงครามเริ่มต้นขึ้นจากการที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้กลุ่มสิทธิมนุษยชนทั้งหลายอ้างว่ารัฐบาลอิหร่านยังคงเดินหน้าปราบปรามฝ่ายตรงข้ามมาตั้งแต่นั้น
นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ยังบอกว่า อิหร่าน ควรจ่ายชดใช้แก่ครอบครัวทหารเรือสหรัฐฯ 17 นาย ที่เสียชีวิตในเหตุโจมตีเรือของกองทัพเรืออเมริกา "ยูเอสเอส โคล" ในเยเมน เมื่อเดือนตุลาคม 2000 แม้อัลกออิดะห์เป็นผู้อยู่เบื้อหลัง ไม่ใช่อิหร่าน "ด้วยความเคารพต่อคณะตัวแทนเจรจาของอิหร่าน ทางอิหร่านควรรับผิดชอบความเสียหายและความสูญเสียที่พวกเขาก่อกับผู้คนในเลบานอน, ซีเรีย, เยเมนและกาซา!" ประธานาธิบดีสหรัฐฯโพสต์บนทรูธโซเชียล
ก่อนหน้านี้ อิหร่าน เผยว่าพวกเขาใกล้ได้ข้อตกลงสุดท้ายกับโอมาน ในการกำหนดเส้นทางการเดินเรือใหม่ระหว่าง 2 ชาติผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่เน้นย้ำว่าสหรัฐฯจำเป็นต้องทำตามเงื่อนไขต่างๆ ในนั้นรวมถึงจ่ายเงินชดใช้ความเสียหายจากสงคราม ยุติมาตรการคว่ำบาตรและหยุดเป็นภัยคุกคามทางทหาร ก่อนที่น่านน้ำแห่งนี้จะกลับมาเปิดอีกครั้ง
(ที่มา:รอยเตอร์ส/อัลจาซีราห์)