น้ำมันพุ่งขึ้น$4 หุ้นUSปิดลบและทองบวก หลังอเมริกา-อิหร่านส่อตกลงกันไม่ได้สำหรับเปิดฮอร์มุซ

ราคาน้ำมันขยับขึ้น 5% ในวันจันทร์(10ส.ค.) หลังอิหร่านและสหรัฐฯต่างยื่นข้อเสนอเรียกร้องเงินชดเชยจากอีกฝ่าย กัดเซาะแนวโน้มสำหรับข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ปัจจัยนี้ฉุดวอลล์สตรีทปิดลบ ส่วนทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 สัปดาห์ นักลงทุนรอข้อมูลเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 3.95 ดอลลาร์ ปิดที่ 82.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 4.17 ดอลลาร์ ปิดที่ 87.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
อิหร่านบอกว่าสหรัฐฯต้องยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงานเตหะราน และทำตามเงื่อนไขต่างๆอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ กระตุ้นให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตอบโต้ว่าอิหร่านจำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชย "แก่ผู้คนทุกคนที่พวกเขาสังหารและทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส"
ความเชื่อมั่นที่น้อยลงของนักลงทุนต่อข้อตกลงหนึ่งๆสำหรับเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ฉุดให้แนสแดคและเอสแอนด์พี 500 ปิดลบในวันจันทร์(10ส.ค.) ท่ามกลางความเคลื่อนไหวในแดนลบของหุ้นบริษัทอินเทลและบรรดาผู้ผลิตชิปรายอื่นๆ
ดาวโจนส์ ลดลง 60.95 จุด (0.11 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 53,975.98 เอสแอนด์พี ลดลง 4.53 จุด (0.06 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,753.11 จุด แนสแดค ลดลง 85.26 จุด (0.32 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,605.36 จุด
ประธานาธิบดีทรัมป์ เรียกร้อง อิหร่าน จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้คนที่เตหะรานสังหารในสงคราม ทั้งในเหตุโจมตีและระหว่างการประท้วง หลังจากก่อนหน้านี้อิหร่านเรียกร้องวอชิงตันทำตามเงื่อนไขต่างๆ ในนั้นรวมถึงจ่ายชดใช้แก่เตหะรานสำหรับค่าเสียหายที่ก่อนับตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีใส่ดินแดนของพวกเขาเมื่อ 5 เดือนก่อน
ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ทำให้นักลงทุนมองในแง่บวกน้อยลงต่อวิกฤตตะวันออกกลาง ขณะที่น้ำมันที่พุ่งขึ้นอีกรอบ ก่อความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและการที่ธนาคารกลางต่างๆอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ด้านราคาทองคำในวันจันทร์(10ส.ค.) แตะระดับสูงสุดในรอบ 9 สัปดาห์ นักลงทุนกลับมาถือครองโลหะมีค่าชนิดนี้ ระหว่างเฝ้ารอข้อมูลเงินเฟ้อของอเมริกา สำหรับประเมินความเคลื่อนไหวด้านนโยบายถัดจากนี้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 20 ดอลลาร์ หรือ 0.5 % ปิดที่ 4,419.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)