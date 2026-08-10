สื่อนอกรายงาน “ฉลอง เรี่ยวแรง” โทรสารภาพผิดกลางรายการสด “พี่ปอง” หลังลั่นไกปลิดชีพ “อบจ.นนท์” สวนดุสิตโพลชี้อาชญากรรม-ความรุนแรงพุ่งสูง 87% ในไทย

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – สื่อต่างประเทศรายงานเหตุบุกยิงอุกอาจไม่กี่วันหลังเด็กนักเรียนวัย 14 กราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เกิดในจังหวัดเดียวกันที่อดีตส.สชื่อดัง ฉลอง เรี่ยวแรง สารภาพผิดกลางรายการสดของ “พี่ปอง” อัญชะลี ไพรีรัก เพิ่งยิงอบจ.นนทบุรีมา ก่อนโดนกล่อมให้ยอมมอบตัว สวนดุสิตโพลชี้ อาชญากรรมและความรุนแรงในไทยเพิ่มสูง 87.40% ประชาชนเกินครึ่งวิตกมากถึงความปลอดภัยชีวิตตัวเอง
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(10 ส.ค)ว่า เป็นเรื่องสะเทือนขวัญ 2 วันซ้อนที่เกิดเหตุในจ.นนทบุรี ย่านชานกรุงระหว่างนักจัดรายการคนดัง “พี่ปอง” อัญชะลี ไพรีรัก กำลังอยู่ระหว่างการทำรายงานข่าวสดไลฟ์สตรีมออนไลน์ทางยูทูปในวันจันทร์(10)
อดีตส.สคนดัง ฉลอง เรี่ยวแรง มือยิงจู่ๆโทรศัพท์เข้ากลางรายการ ผู้จัดหญิงรับโทรศัพท์ก่อนสีหน้าและเสียงเปลี่ยนหลังพบว่า ฉลองที่เป็นแหล่งข่าวและเพื่อนของนักจัดเพิ่งลั่นไกปลิดชีพนายก อบจ.นนทบุรี พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ
ตามการรายงานพบว่า กระสุนเข้าที่คอก่อนเสียชีวิตในโรงพยาบาล ส่วนคนขับรถของนายก อบจ. นั้นโดนยิงกระสุนเข้าที่แขนและมือ
มือยิงนักการเมืองคนดังยอมมอบตัวตามที่รับปากกับนักจัดรายการหญิงคนดัง แต่ตำรวจอนุญาตให้ออกแถลงข่าวที่สถานีตำรวจได้
เป็นภาพของฉลอง เรี่ยวแรงกำลังอัดบุหรี่ควันขโมงก่อนอธิบายเรื่องราวว่า เขาไม่ได้ตั้งใจแต่แรกที่จะยิงนายกอบจ.นนทบุรี
“เมื่อผมชักปืนออกมา ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงเขา แต่ทว่าหลังจากนั้นคนขับรถของพ.ต.อ.ธงชัยชักปืนออกมาและจ่อมาที่ผม ดังนั้นผมจึงลั่นไกยิง”
ตามการรายงานพบว่าทั้งอดีตส.สนนทบุรีและนายก อบจ.นนทบุรีนั้นมีความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวและมีประเด็นการทวงหนี้เงิน 11 ล้านบาทถึงแม้ว่าฉลองจะกล่าวถึงพ.ต.อ.ธงชัยว่าเป็น “เพื่อนรัก” ก็ตาม
วิดีโอคลิปที่บีบีซีได้เห็นและกลายเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลในไทยเป็นวินาทีที่พี่ปองรับสายโทรศัพท์อดีตส.ส โดยเธอแสดงสีหน้าและน้ำเสียงแสดงความตกใจหลังรู้ว่าสายปลายทางเพิ่งยิงคนตายมา
“เขาตายหรือเปล่า? เขาตายไหม? พี่ยิงเขาที่ศีรษะหรือเปล่า?”
ก่อนกล่าวว่า “พี่ต้องรอตำรวจอยู่ที่นั่น อย่าไปไหน”
เหตุนักการเมืองบุกยิงอุกอาจนี้เกิดขึ้น 3 วันหลังเด็กนักเรียนวัย 14 ปีกราดยิงในโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนนทบุรีและทำให้มีผู้เสียีวิต 9 รายโดยรายสุดท้ายเป็นเด็กหญิงวัย 12 ปีและมีรายงานว่ามือยิงเรียนรู้การใช้อาวุธปืนจากโซเชียลมีเดีย
สวนดุสิตโพลชื่อดังตามรายงานของสื่อไทยภาคภาษาอังกฤษวันอาทิตย์(9)ออกมาเปิดเผยว่า อาชญากรรมและความรุนแรงในไทยเพิ่มสูง 87% ประชาชนเกินครึ่งหรือ 55.09% วิตกมากถึงความปลอดภัยชีวิตตัวเอง
ส่วนประชาชนอีก 50.58% มีความเชื่อมั่นน้อยว่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูลจะสามารถรับมือได้
เป็นการสำรวจทางออนไลน์จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,198 คนระหว่างวันที่ 4 ส.ค – 7 ส.ค และได้เผยแพร่ผลสำรวจในวานนี้(9)
บีบีซีรายงานว่า เหตุการณ์ยิงล่าสุดทำให้สังคมไทยตั้งคำถามมากขึ้นถึงการควบคุมอาวุธปืนในไทยที่พบว่ามีอัตราผู้ครอบครองปืนสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สวนดุสิตโพลเปิดเผยต่อว่า ผลการสำรวจพบว่าการไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรวมการลงโทษเป็นสาเหตุหลักของอาชญการรมและความรุนแรงที่สูงถึง 86.81% ส่วนสาเหตุมาจากปัญหายาเสพทำให้เกิดอาชญากรรมและความรุนแรงตามมาเป็นอันดับ 2 ที่ 78.55%