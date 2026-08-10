Meta เปิดตัวเอไอ Muse Glimmer รันบนคอมได้ด้วยการ์ดจอตัวเดียว

มาร์ก ซัคเคอร์เบิร์ก ซีอีโอของ Meta ออกมาเรียกร้องให้สหรัฐฯ ลดอุปสรรคสำหรับโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบโอเพนซอร์ส (Open-source) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งจากจีน ในขณะที่ยักษ์ใหญ่ด้านโซเชียลมีเดียรายนี้เปิดตัวโมเดลแบบโอเพนเวท (Open-weight) ตัวใหม่ในวันจันทร์ พร้อมประกาศว่ามีแผนจะเปิดตัวโมเดลลักษณะนี้เพิ่มเติมอีกในเร็วๆ นี้
โมเดลใหม่ที่มีชื่อว่า Muse Glimmer มีขนาดเล็กกว่าโมเดล AI ชั้นนำจากคู่แข่งอย่างมาก โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับงานประเภท Agentic (การทำงานแบบเป็นตัวแทนอัตโนมัติ) และสามารถรันบนเครื่อง Mac หรือ PC ที่ใช้การ์ดจอเพียงตัวเดียวได้ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการระบบ AI ที่สามารถประมวลผลได้โดยตรงบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน
โดยทั่วไปแล้ว โมเดลแบบ Open-weight จะมีราคาถูกกว่าโมเดลชั้นนำจากห้องปฏิบัติการระดับแนวหน้า (Frontier labs) เช่น OpenAI และ Anthropic นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับส่วนประกอบหลักที่เปิดให้สาธารณะเข้าถึงได้เพื่อนำไปปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย ซึ่งแตกต่างจากโมเดลแบบปิด (Closed models) ที่บริษัทต่างๆ เก็บไว้ภายใต้การควบคุมอย่างสมบูรณ์
การเปิดตัวของ Meta เกิดขึ้นในขณะที่บริษัทพยายามเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของตน หลังจากที่ได้จัดตั้งทีมซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์ใหม่ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้ว เพื่อผลักดันตัวเองกลับเข้าสู่การแข่งขันด้าน AI ที่มีความเสี่ยงสูงนี้
คำแถลงของซัคเคอร์เบิร์กยังถือเป็นการสนับสนุนล่าสุดต่อ AI แบบ Open-weight ซึ่งกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากภาคธุรกิจเริ่มระมัดระวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้าน AI ที่พุ่งสูงขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโมเดลจาก Anthropic, OpenAI และ Meta
Hugging Face เว็บไซต์ความร่วมมือด้านการเขียนโค้ด AI ซึ่งเคยถูกแฮกโดยเอไอของ OpenAI ที่ทำงานผิดปกติ เปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วว่า บริษัทได้ใช้โมเดล Open-weight ของจีนในการป้องกันการโจมตี เนื่องจากโมเดลแบบปิดมีข้อจำกัดในการนำไปใช้กับงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
ทั้งนี้ หุ้นของ Meta ซึ่งร่วงลงประมาณ 10% แล้วในปีนี้ ปรับตัวขึ้น 1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดในวันจันทร์
ซัคเคอร์เบิร์กระบุในแถลงการณ์ว่า สหรัฐฯ จำเป็นต้องทบทวนนโยบายใหม่ หากต้องการให้บริษัทในประเทศเป็นผู้นำในด้านโมเดล Open-weight
สตาร์ทอัพจากจีนกำลังเป็นผู้นำในการแข่งขันสำหรับโมเดล Open-weight โดยมี Kimi K3 ของ Moonshot รวมถึง Qwen3.8-Max ของ Alibaba และ V4-Flash ของ DeepSeek ที่ให้ประสิทธิภาพทัดเทียมกับระบบระดับท็อปจากห้องปฏิบัติการ AI ของสหรัฐฯ ในทางกลับกัน โมเดลชั้นนำของผู้พัฒนาในสหรัฐฯ อย่าง OpenAI, Anthropic และ Google ของ Alphabet กลับเป็นโมเดลแบบปิด
"ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการต่างประเทศมีข้อได้เปรียบหลายประการที่นี่ เนื่องจากห้องปฏิบัติการของอเมริกาต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเพิ่มเติมมากมายเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน" ซัคเคอร์เบิร์ก กล่าว
"นโยบายของสหรัฐฯ ต้องลดแรงเสียดทานที่เพิ่มขึ้นนี้ หากเราต้องการให้โมเดลโอเพนซอร์สของอเมริกาเป็นผู้นำในระยะยาว" ซัคเคอร์เบิร์ก กล่าว พร้อมเสริมว่าการจำกัดการเข้าถึงโมเดลโอเพนซอร์สของต่างประเทศไม่ใช่แนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ
แหล่งข่าวสองราย ระบุว่า คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้แจ้งต่อผู้พัฒนา AI เมื่อต้นเดือนนี้ว่าจะไม่นำโมเดล AI แบบ Open-weight เข้าสู่กระบวนการทดสอบความปลอดภัยแบบสมัครใจ
ในแถลงการณ์ของเขา ซัคเคอร์เบิร์กยังได้สนับสนุนการทำ AI Model Distillation หรือการใช้ระบบ AI ที่ทรงพลังในการฝึกฝนโมเดลขนาดเล็กกว่า นอกจากนี้เขายังกล่าวว่า Meta จะปรับใช้โครงสร้างการกำกับดูแลเพื่อให้คณะกรรมการอิสระมีอำนาจในการอนุมัติเกณฑ์ความปลอดภัยสำหรับการเปิดตัวโมเดลต่างๆ อีกด้วย
ที่มา รอยเตอร์