นักลงทุนรายย่อยเทขายหุ้น SpaceX เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

นักลงทุนรายย่อยที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเข้าซื้อและพยุงราคาหุ้น SpaceX ในช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้นหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ได้เปลี่ยนสถานะเป็น "ผู้ขายสุทธิ" เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่บริษัทเปิดตัวเข้าเทรดในตลาดอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเดือนมิถุนายน
ข้อมูลจาก Vanda Research ระบุว่า นักลงทุนรายย่อยขายหุ้นบริษัทจรวดของ อิลอน มัสก์ สุทธิเป็นมูลค่า 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งนับเป็นตัวเลขยอดขายสุทธิครั้งแรกนับตั้งแต่บริษัทเข้าสู่ตลาดหุ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
"การเปลี่ยนแปลงจากการเป็นผู้ซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องมาเป็นการขายนั้น นานๆ ทีจะเกิดขึ้นจากปัจจัยกระตุ้นเพียงอย่างเดียว แต่มักจะเกิดจากหลายปัจจัยผสมผสานกัน ทั้งการขายทำกำไร การเริ่มเมื่อยล้ากับการถือครองตำแหน่งการลงทุน (Position Fatigue) และการที่นักลงทุนเริ่มประเมินความเสี่ยงต่อผลตอบแทนใหม่อีกครั้ง" แซม นอร์ธ นักวิเคราะห์ตลาดจาก eToro กล่าว
"วันศุกร์เป็นวันที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะนักลงทุนรายย่อยพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิในขณะที่ราคาหุ้นกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งและกลับมาเทรดใกล้เคียงกับราคา IPO พฤติกรรมเช่นนี้ดูเหมือนจะเป็นการที่นักลงทุนใช้ช่วงเวลาที่หุ้นรีบาวด์เพื่อดึงเงินบางส่วนออกจากตลาดเพื่อลดความเสี่ยง มากกว่าจะเป็นการขายด้วยความตื่นตระหนก (Panic Selling)"
เมื่อเปรียบเทียบกัน ยอดซื้อสุทธิสูงสุดภายในวันเดียวในประวัติศาสตร์การซื้อขายของ SpaceX อยู่ที่ 144.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเงินทุนที่ไหลออกในครั้งนี้ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานของหุ้นตัวนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่นักลงทุนรายย่อยเข้า "ช้อนซื้อ" เมื่อราคาหุ้นร่วงลง 13.6% ในวันที่ 5 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่ยอดซื้อสุทธิของนักลงทุนรายย่อยสูงเป็นอันดับสี่นับตั้งแต่เปิดตัวในตลาดเมื่อเดือนมิถุนายน
ราคาหุ้นที่ร่วงลงก่อนหน้านี้ เกิดจากการที่นักลงทุนตอบรับรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกในฐานะบริษัทจดทะเบียน ซึ่งแม้ว่า SpaceX จะเน้นย้ำถึงผลตอบแทนที่รวดเร็วจากการลงทุนในระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่ตลาดก็ยังคงมีความกังวลว่า ธุรกิจ Starlink ที่ทำกำไรได้ดีในปัจจุบันจะต้องใช้เวลาสนับสนุนเงินทุนสำหรับการลงทุนใน AI ที่มีต้นทุนสูงไปอีกนานเท่าใด
การพลิกกลับของความเชื่อมั่นนี้นำไปสู่การปรับฐานของราคาหุ้น SpaceX โดยก่อนหน้านี้ ราคาหุ้นเคยพุ่งขึ้นสูงถึง 67% จากราคา IPO ที่ 135 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายน ก่อนที่จะลดลงและสูญเสียกำไรทั้งหมดที่เคยทำไว้ อีกทั้งยังร่วงลงมากกว่า 22% ต่ำกว่าราคาเปิดตัวในเดือนสิงหาคม
ราคาหุ้นปิดตลาดต่ำกว่าราคา IPO ทุกวันนับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคมเป็นต้นมา และปรับตัวขึ้น 2.4% มาอยู่ที่ 136.3 ดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาดในวันจันทร์
นักลงทุนรายย่อยถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การซื้อขายบนตลาดหุ้นของบริษัท เนื่องจากอย่างน้อย 30% ของหุ้นที่เสนอขายในการเปิดตัววันแรก ได้ถูกจัดสรรไว้สำหรับผู้ซื้อรายย่อยโดยเฉพาะ
SpaceX กลายเป็นหุ้นที่มีการพูดถึงมากที่สุดเป็นอันดับ 6 บนเว็บบอร์ดสำหรับนักลงทุนรายย่อยอย่าง Stocktwits ในเช้าวันจันทร์ นอกจากนี้ ข้อมูลจากระบบรวบรวมความเชื่อมั่นตลาด SwaggyStocks ระบุว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา SpaceX เป็นหุ้นที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดเป็นอันดับสองในห้อง WallStreetBets บน Reddit
ขณะเดียวกัน สภาพคล่องในตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เนื่องจากจำนวนหุ้น SpaceX ที่พร้อมสำหรับการซื้อขายสาธารณะเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Lockup restriction) ช่วงแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ที่มา รอยเตอร์