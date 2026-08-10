พายุไต้ฝุ่นดอลฟินอ่อนกำลังลง แต่ยังกระทบการเดินทางฝั่งตะวันออกของจีน

พายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งอ่อนกำลังลง ทำให้ฝนตกหนักและส่งผลให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินต้องยกเลิกในวันจันทร์ (10 ส.ค.) ทางตะวันออกของประเทศจีน ซึ่งทางการระบุว่ามีประชาชนมากกว่าหนึ่งล้านคนถูกอพยพในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
พายุลูกนี้อ่อนกำลังหลังจากเคลื่อนตัวขึ้นตามแนวชายฝั่งของมณฑลเจ้อเจียงเมื่อวันอาทิตย์ โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีน (NMC) ได้ออกประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่นระดับรุนแรงน้อยที่สุดเมื่อเช้าวันจันทร์
อย่างไรก็ตาม NMC ได้เตือนว่าพื้นที่ทางตะวันออกและตอนกลางของจีนบางส่วนจะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องในวันถัดไป
สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวี (CCTV) ของรัฐ รายงานว่า ทางการได้ออกประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันระดับสูงสุดสำหรับพื้นที่บางส่วนทางตะวันออกและทางใต้ของมณฑลเจ้อเจียงในวันจันทร์
การท่าอากาศยานเปิดเผยผ่านโพสต์ออนไลน์ว่า สนามบินพาณิชย์หลักสองแห่งของเซี่ยงไฮ้มีเที่ยวบินถูกยกเลิกไปแล้ว 943 เที่ยวบิน
บริการขนส่งสาธารณะในเมืองศูนย์กลางทางการเงินแห่งนี้ ซึ่งรวมถึงรถไฟท้องถิ่นหลายสาย ได้ถูกระงับ
สนามบินนานาชาตินิงโบของเจ้อเจียงจะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินอีกครั้งตั้งแต่ช่วงเที่ยง แต่เตือนว่าบางการเดินทางอาจยังคงล่าช้าหรือถูกยกเลิก เนื่องจากผลกระทบของไต้ฝุ่น "ยังไม่หมดไปโดยสิ้นเชิง"
หางโจว กลับมาเปิดให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินอีกครั้งในเช้าวันจันทร์ หลังจากระงับการเดินรถไฟบางสายไปเมื่อวันอาทิตย์
ภาคเหนือของจีนเตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนในสัปดาห์นี้เช่นกัน โดย 5 เขตในปักกิ่งได้ออกประกาศเตือนภัยสีแดงสำหรับฝนตกหนักในวันจันทร์ พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงจากดินถล่มและน้ำท่วม
พายุไต้ฝุ่นดอลฟินส่งผลให้มีการแจ้งเตือนระดับสูงสุดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ส่งผลให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 1,000 เที่ยวบิน และมีการอพยพผู้คนมากกว่าหนึ่งล้านคน
ซีซีทีวีรายงานในวันจันทร์ว่า เมืองท่าเวินโจวในเจ้อเจียงได้อพยพประชาชนมากกว่า 900,000 คน พร้อมเสริมว่า มีการเปิดศูนย์อพยพฉุกเฉินมากกว่า 1,500 แห่งในเมือง
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ทางการยังได้อพยพประชาชนมากกว่า 150,000 คนในมณฑลฝูเจี้ยน และมากกว่า 200,000 คนในเซี่ยงไฮ้
สองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ พายุไต้ฝุ่นโนอึลเพิ่งเล่นงานมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ โดยทางการระบุในขณะนั้นว่าเป็นพายุที่รุนแรงสุดที่ถล่มจีนในปีนี้
สภาพอากาศที่รุนแรงยังสร้างความเสียหายอย่างหนักทางตอนใต้และตอนกลางของจีนเมื่อเดือนที่แล้ว โดยมีผู้เสียชีวิต 39 รายเมื่อพายุไต้ฝุ่นไมสักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในภูมิภาคกว่างซีทางตอนใต้
พายุไมสักยังทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไป 11 ราย และบาดเจ็บ 331 รายในมณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของประเทศ
นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความรุนแรงและความถี่ของเหตุการณ์สภาพอากาศแปรปรวนจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากโลกยังคงร้อนขึ้นเรื่อยๆ จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
จีนเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดในโลก แต่ก็เป็นมหาอำนาจด้านพลังงานหมุนเวียนระดับโลกที่ตั้งเป้าที่จะทำให้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของตนเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2060
ที่มา เอเอฟพี