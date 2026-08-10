“ลูกชายไบเดน” อัปเดตอาการป่วยอดีตปธน.สหรัฐฯ “โจ ไบเดน” "เชื้อมะเร็ง" แพร่กระจายถึงกระดูก “พ่อเจ็บปวดมากแต่ไม่ปริปาก”

เอเจนซีส์ – บุตรชายของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ล่าสุดเปิดเผยว่า ไบเดนปัจจุบันอาการป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นเชื้อมะเร็งแพร่ลามออกไปจนถึงในกระดูกทำให้เกิดความเจ็บปวดมาก ก่อนเปิดเผยชีวิตเกี่ยวกับการได้รับอภัยโทษ รวมไปถึงชีวิตที่เสพยาเสพติด
CNBC ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(9 ส.ค)ว่า ในการให้สัมภาษณ์กับบีบีซีของอังกฤษ ฮันเตอร์ ไบเดน ออกมาเปิดเผยที่เต็มไปด้วยอารมณ์ว่า พ่อ โจ ไบเดน วัย 83 ปีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯปัจจุบันกำลังรับการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นเวลานี้เชื้อมะเร็งแพร่ลามออกไป
“มันเป็นสิ่งที่ยากมากๆ มันเป็นสิ่งที่เศร้ามากที่ต้องเฝ้ามอง...ผมหวังว่าเขาจะบ่นมากกว่านี้เพราะมันไม่ดีเลย”
และเสริมว่า “มะเร็งเวลานี้แพร่ลามออกไปที่มันเข้าไปถึงในกระดูกของเขาและไปไกลกว่านั้น
“มันเจ็บปวดมาก มันทำลายร่างกายและจิตใจในหลายแง่แต่เขายังคงอยู่ที่นั่น เขายังคงทำสิ่งต่างๆของเขาเอง...เขาเชื่อมั่นในประเทศแห่งนี้”
ฮันเตอร์เปิดเผยว่า โจ ไบเดน มาจนถึงวันนี้ยังคงเป็นศูนย์กลางของครอบครัวไบเดน พร้อมยกย่องว่า เป็นพ่อที่ดีที่สุด เป็นสามีที่ดีที่สุด และเป็นปู่ที่ดีที่สุด
CNBC รายงานว่า อดีตประธานาธิบดีไบเดนถูกวินิจฉัยเมื่อพฤษภาคมปี 2025 ว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากประเภทที่รุนแรง และหลังจากนั้นเขาเข้ารับการรักษาด้วยวิธีฮอร์โมนบำบัดและการฉายรังสีร่วมด้วย
โดยในการให้สัมภาษณ์กับบีบีซีในประเด็นกว้างขวาง พบว่าฮันเตอร์ ไบเดน ได้กล่าวไปถึงการตัดสินใจของพ่อในช่วงสัปดาห์ท้ายๆของการดำรงตำแหน่งในการอภัยโทษแบบสมบูรณ์และไม่มีเงื่อนไขให้แก่ตัวเขา
พร้อมกับเปิดเผยว่า ไบเดนไม่เคยเปิดปากบอกลูกชายว่าจะช่วยด้วยการอภัยโทษให้แก่เขา
ฮันเตอร์เปิดเผยว่า ตัวเขายังคงรู้สึกซาบซึ้งอย่างมากต่อความเคลื่อนไหวนี้
“ผมเป็นบุคคลที่มีอภิสิทธิ์มากที่สุดเมื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้น” ลูกชายไบเดนกล่าวและเสริมว่า “ผมเป็นหนึ่งในกลุ่มคนและผมรู้สึกซาบซึ้งตลอดไปต่อสิ่งนั้น”
ทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ได้ออกคำสั่งอภัยโทษแก่ลูกชาย ฮันเตอร์ ไบเดน เมื่อธันวาคม ปี 2024 เปลี่ยนจากการประกาศก่อนหน้าที่ว่า จะไม่ใช้อำนาจผู้นำสหรัฐฯเข้าไปแทรกแซงคดีของไบเดน
เป็นการอภัยโทษในคดีอาวุธปืนและคดีภาษี
ในการให้สัมภาษณ์กับบีบีซี ฮันเตอร์ ไบเดน ที่มีความอื้อฉาวและเป็นสาเหตุทำให้อดีตผู้นำสหรัฐฯตกเป็นเป้าโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าได้เปิดเผยถึงการติดสุราและยาเสพติดของเขาว่า
ฮันเตอร์เปิดเผยว่าไม่มีสิ่งใดที่น่าภาคภูมิใจแม้แต่น้อยจากการที่ดื่มเหล้าขาววอดก้าวันละแกลลอน และสูบโคเคนทุก 15 นาที
CBS News ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มเติมว่า อดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐฯ จิล ไบเดน เปิดเผยว่ามันน่าตกใจเมื่อครอบครัวทราบถึงการวินิจฉัย
เธอกล่าวว่า “ด้วยความสัจจริงดิฉันยังจำได้เมื่อได้รับผลการวินิจฉัย และมันน่าตกใจ”
นอกจากนี้นางไบเดนยังชี้ว่า ไม่พบว่าป่วยโรคมะเร็งในระหว่างการทำหน้าที่ผู้นำสหรัฐฯที่ทำเนียบขาว
“ยังงี้นะคุณรู้ไหมว่าแพทย์กล่าวว่า อ้างอิงจากสมาคมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะแห่งสหรัฐฯ (American Urological Association)ว่า กลุ่มชายอายุมากกว่า 70 ปีไม่จำเป็นต้องการตรวจวัดระดับ PSA (Prostate-Specific Antigen) ตรวจเลือด อีกต่อไปเพราะมะเร็งเริ่มโตขึ้นอย่างช้าๆ..ดิฉันรู้สึกว่าพวกเราได้รับการดูแลอย่างยอดเยี่ยมในทำเนียบขาว แต่มีบางสิ่งหายไป”