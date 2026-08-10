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มาเลเซียแถลง 'นายกฯ อันวาร์' เข้ารพ. แพทย์สั่งพักดูอาการ 2 วัน ปิดเงียบสาเหตุการป่วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกรัฐมนตรี อันวาร์ อิบราฮิม แห่งมาเลเซีย กำลังเข้ารับการตรวจและรักษาทางการแพทย์ และคาดว่าจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เป็นเวลา 2 วัน ตามการเปิดเผยของผู้ช่วยวันนี้ (10 ส.ค.)

ตุนกู นาชรุล อะไบดาห์ เลขาธิการฝ่ายสื่อสารมวลชน ระบุในคำแถลงว่า นายกฯ อันวาร์ "กำลังเข้ารับการตรวจและรักษาตามคำแนะนำของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ" ทว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

"ขอให้เราช่วยกันอธิษฐาน...ให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงยืนยาว เพื่อที่ท่านจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้ในอนาคตอันใกล้" คำแถลงระบุ

อันวาร์ ซึ่งมีอายุครบ 79 ปี ในวันจันทร์ (10) และดำรงตำแหน่งนายกฯ มาตั้งแต่ปี 2022 มีปัญหาเกี่ยวกับไหล่และหลังเรื้อรัง

เขาเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อปี 2018 เนื่องจากอาการปวดไหล่และหลัง และเมื่อเดือน พ.ย.ปีที่แล้วก็ได้ยกเลิกการเดินทางไปรัฐปะหัง เนื่องจากอาการปวดหลังเช่นกัน

เดือน ม.ค. ปีนี้ อันวาร์ ได้รับการยืนยันว่ามีสุขภาพแข็งแรงดี หลังจากเข้ารับการตรวจสุขภาพตามปกติ ตามคำแถลงของโรงพยาบาล

ที่มา: รอยเตอร์