แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าภาคตะวันตกโคลอมเบีย ดับพุ่ง 73 ไม่เตือนสึนามิ สนามบินปิดไม่ต่ำกว่า 7 แห่ง “สหรัฐฯ” เสือปืนไวประกาศตัวพร้อมช่วยเหลือ

เอพี/รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – แผ่นดินไหวความแรง 7.4 แมกนิจูดเกิดขึ้นในตอนเช้าเวลา 07.34 น. ของวันจันทร์(10 ส.ค) ทางภาคตะวันตกของโคลอมเบีย มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 73 คน อาคารถล่มพังลงมาคนติดอยู่ด้านใต้ กลายเป็นบททดสอบผู้นำคนใหม่ที่เพิ่งสาบานตนรับตำแหน่งไม่กี่วัน สหรัฐฯประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือ
USGS รายงานว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ระดับความลึก 107 ก.ม ความแรงสั่นไหวของแผ่นดินไหวสามารถรู้สึกได้ไกลไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้านทั้ง เอกวาดอร์ และ ปานามา แต่ทว่ามีรายงานความเสียหายเล็กน้อยที่นั่น
รอยเตอร์รายงานว่า สำนักงานภัยพิบัติโคลอมเบียแถลงว่า แผ่นดินไหวเกิดเมื่อเวลา 07.34 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันจันทร์(10) สามารถรู้สึกแรงสั่นสะเทือนได้ใน 9 จังหวัดและเมืองเอกของทั้ง 32 จังหวัดของโคลัมเบีย
แผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงทำให้มีการสั่งอพยพและรายงานความเสียหาย
ระบบการเตือนสึนามิของสหรัฐฯแถลงว่า ไม่มีภัยคุกคามสึนามิ
เอพีรายงานต่อว่า แผ่นดินไหวทำให้เมืองต่างๆทั่วภูมิภาคตะวันตกตั้งแต่เปเรย์รา( Pereira),กิบโด(Quibdo) ,กาลิ( Cali) และมานิซาเลส(Manizales) เสียหายอย่างหนัก
ประชาชนและทีมกู้ภัยโคลอมเบียพยายามค้นหาคนที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลังจากตึกถล่มลงมาท่ามกลางความวิตกไปถึงอาฟเตอร์ช็อกที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนี้
ยอดเสียชีวิตพุ่งจาก 47 รายก่อนหน้ามาอยู่ที่ 73 รายล่าสุดเอพีชี้
รัฐมนตรีมหาดไทยโคลอมเบียแถลงว่า มีไม่ต่ำกว่า 20 เมืองทั่วประเทศได้รับผลกระทบ
มีอาคารไม่ต่ำกว่า 20 แห่งถล่มลงมาในเมืองกาลิ และมีคนติดอยู่ด้านในตามการแถลงของนายกเทศมนตรี อ้างอิงจากบีบีซี
เอพีรายงานว่า ประธานาธิบดีโคลอมเบีย อาเบลาร์โด เด ลา เอสปริเอยา (Abelardo de la Espriella) ที่เพิ่งสาบานตนรับตำแหน่งได้ไม่นานแถลงวันจันทร์(10)ว่า ตัวเขาเองจะเป็นผู้ควบคุมการจัดการรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของรัฐบาลด้วยตัวเอง
“พวกคุณไม่ได้อยู่ตามลำพัง รัฐปรากฏตัวและปฎบัติการ” ผู้นำคนใหม่กล่าว
ด้านสำนักงานบริการทางธรณีวิทยาโคลอมเบียเปิดเผยว่า แผ่นดินไหววันจันทร์(10) นี้เป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในตลอด 10 ปีที่ผ่านมา และมีการเกิดอาฟเตอร์ช็อก 2 ครั้งความแรง 2.8 แมกนิจูดและ 4.8 แมกนิจูดตามลำดับ
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า หลังแผ่นดินไหวพบว่ามีสนามบินไม่กี่แห่งปิดทำการเนื่องมาจากมีความเสียหายเกิดขึ้น
สำนักงานการบินพลเรือนโคลอมเบีย Aeronáutica Civil แถลงว่า มีการปิดสนามบินไม่ต่ำกว่า 7 แห่ง และพบความเสียหายที่สนามบินหลายแห่งรวม สนามบินเปเรย์รา สนามบินกิบโด และสนามบินมานิซาเลส เป็นต้น
แต่ทว่าสนามบินโปปายาน( Popayán) ปิดเพราะมีเถ้าถ่านภูเขาไฟ Puracé อยู่ในบริเวณนั้นขัดขวางการบิน
ด้านสหรัฐฯประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือโคลอมเบียหลังเกิดแผ่นดินไหว
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ แถลงว่า รัฐบาลสหรัฐฯเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดต่อเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่โคลอมเบีย และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน บีบีซีรายงาน
พร้อมกันนี้ยังได้ให้คำแนะนำพลเมืองสหรัฐฯในพื้นที่ต้องไปลงทะเบียนออนไลน์กับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯและตามช่องทางทางการสำหรับข้อมูลอัปเด็ต
ขณะที่ประธานาธิบดีเอกวาดอร์ ได้ออกมาให้คำมั่นที่จะส่งทีมกู้ภัยและค้นหาเพื่อช่วยเหลือภารกิจกู้ภัยของโคลอมเบีย