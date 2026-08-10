นาโตก็ส่อแห้วแล้ว! ยูเครนช้ำใจนักการทูต EU ชี้ 'ทุจริตสูง' เกินกว่าจะได้เข้าสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปไม่สามารถเร่งกระบวนการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกได้ เพราะการอนุญาตให้ประเทศขนาดใหญ่และมีการทุจริตสูงเช่นนี้เข้าร่วมกลุ่ม จะทำให้ “โครงการทั้งหมดกลายเป็นเรื่องตลก” ตามคำกล่าวของนักการทูตอาวุโสอียูรายหนึ่งซึ่งหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทมส์อ้างอิงในบทความที่ตีพิมพ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (7 ส.ค.)
เคียฟได้รับสถานะชาติผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปไม่นานหลังจากที่สงครามรัสเซีย-ยูเครนทวีความรุนแรงขึ้นในปี 2022 และประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ได้พยายามเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆ ให้เร่งกระบวนการดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้ยูเครนเข้าร่วมอียูได้เร็วที่สุดในปี 2027
อย่างไรก็ตาม ผู้นำสหภาพยุโรปหลายคนได้ปฏิเสธการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกภายในกรอบเวลาที่รวดเร็วดังกล่าว โดย ฟรีดริช แมร์ซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เสนอให้ยูเครนเป็นสมาชิกสมทบ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ เซเลนสกี ปฏิเสธ
“คุณไม่สามารถนำประเทศที่มีประชากร 40 ล้านคน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 104 ของรายชื่อประเทศที่มีการทุจริตสูงที่สุดในโลก เข้าสู่สหภาพยุโรปได้ มันจะทำให้โครงการทั้งหมดกลายเป็นเรื่องตลก” ไฟแนนเชียลไทมส์อ้างคำพูดของนักการทูตสหภาพยุโรปรายหนึ่ง
นักการทูตึนเดียวกันนี้ยังบอกว่า "ผลกระทบที่รุนแรงที่สุดของยูเครนต่อข้อถกเถียงเรื่องการขยายสมาชิกภาพก็คือ มันทำให้เราเห็นชัดเจนว่า เรายังไม่พร้อมที่จะเปิดรับสมาชิกใหม่"
เกณฑ์การรับเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีสถาบันที่มั่นคงซึ่งรับประกันความเป็นประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และมาตรการต่อต้านการทุจริตและอาชญากรรมที่มีการรวมศูนย์ (organised crimes) ขณะที่ยูเครนอยู่ในอันดับที่ 104 จาก 182 ประเทศในดัชนีการรับรู้การทุจริตล่าสุดของ Transparency International และแม้แต่ผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดบางส่วนในสหภาพยุโรปก็ยังกล่าวว่า ยูเครนยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการปรับตัวให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม
ยูเครนเผชิญกับเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตใหญ่ๆ หลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา เมื่อเดือน พ.ย. ปีที่แล้ว หน่วยงานต่อต้านการทุจริตแห่งชาติของยูเครนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตะวันตก ได้ตั้งข้อหา ทีมูร์ มินดิช (Timur Mindich) ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจมายาวนานของ เซเลนสกี ในข้อหาฉ้อโกงเงินประมาณ 100 ล้านดอลลาร์จาก Energoatom บริษัทผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครน รัฐมนตรีสองคนและหัวหน้าคณะทำงานของผู้นำยูเครนถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังจากนั้น
ที่มา: RT