แบบนี้ก็ได้ด้วย!เซเลนสกีกดดัน'เกาหลีใต้'มอบระบบป้องกันทางอากาศ อ้างเกาหลีเหนือสัมพันธ์ใกล้ชิดรัสเซีย

เคียฟกำลังขอระบบป้องกันภัยทางอากาศจากเกาหลีใต้ จากการเปิดเผยของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นในขณะที่รัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและโดรนอย่างหนักหน่วง เล่นงานประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้
"ตามมุมมองของผม เกาหลีใต้ควรร่วมมือกับยูเครนใกล้ชิดขึ้น เราเปิดกว้างสำหรับเรื่องนี้ เราอยากได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีใต้เป็นอย่างยิ่ง ในขอบเขตหนึ่งๆซึ่งเราประสบภาวะขาดแคลน นั่นคือระบบป้องกันภับทางอากาศ" ความเห็นบางส่วนของเซเลนสกี ที่กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยูเครนเมื่อวันเสาร์(8ส.ค.)
รัสเซียยกระดับโจมตียูเครนหนักหน่วงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ยิงขีปนาวุธที่ยากต่อการสกัดกั้นเป็นชุดๆเข้าใส่ กระตุ้นให้เคียฟกดดันบรรดาพันธมิตร ป้อนตัวสกัดกั้น "ขีปนาวุธแพทริออต" เพิ่มเติม เช่นเดียวกับยุทโธปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆ
ระหว่างให้สัมภาษณ์ เซเลนสกี บอกว่าโซลมีเหตุผลที่ดีที่จะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมกับเคียฟ โดยอ้างถึงความสัมพันธ์ทางทหารที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซีย ในนั้นรวมถึงการส่งกำลังพลราว 14,000 นาย ถึง 15,000 นาย เข้ามาสู้รบในยูเครน เมื่อปี 2024 นอกจากนี้แล้วเขายังอ้างว่า เปียงยาง เตรียมประจำการทางทหารเพิ่มเติมอีก 30,000 นาย ถึง 50,000 นาย ในดินแดนรัสเซีย
อย่างไรก็ตาม เซเลนสกี ไม่ได้ให้รายละเอียดหรือข้อพิสูจน์เกี่ยวกับแผนประจำการทางทหารดังกล่าว "พวกเขากำลังเรียนรู้สงครามนี้" ประธานาธิบดียูเครนพูดถึงกองกำลังเกาหลีเหนือ "หากเราพูดถึงวิกฤตการณ์ต่างๆและสถานการณ์ที่ลุกลามในภูมิภาคอื่น ในแปซิฟิก มันอาจก่อภัยคุกคามต่อบรรดาชาติเอเชียอื่นๆ เมื่อเกาหลีเหนือ ได้รับประสบการณ์ในการทำสงครามสมัยใหม่ภายใต้การนำของรัสเซีย"
"ชัดเจนว่าเกาหลีเหนือจะเดินหน้าเสริมสร้างประสบการณ์นี้ ได้รับใบเบิกทางและได้รับยุทโธปกรณ์ทางทหารทุกรูปแบบจากรัสเซีย" เซเลนสกีระบุ พร้อมกล่าวต่อว่าเคียฟพร้อมทำงานในข้อตกลงโดรนและขอบเขตอื่นๆเช่นกัน อ้างถึงกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในระยะยาวเป็นเวลาหลายปีของยูเครน ที่นำเสนอโครงการที่หลากหลายตามความต้องการของพันธมิตร ในนั้นรวมถึงความเชี่ยวชาญด้านการสู้รบของยูเครน เช่นเดียวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันตนเอง
อย่างไรก็ตาม เกาหลีใต้ อยู่ภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมายที่จำกัดการส่งออกอาวุธไปยังพื้นที่ที่ยังมีการสู้รบคุกรุ่นอยู่ ข้อเท็จจริงที่ เซเลนสกี ยอมรับระหว่างการสัมภาษณ์ "แต่เราต้องการให้มีความร่วมมือนี้ และหวังพึ่งพาความร่วมมือดังกล่าว เราอยู่ระหว่างติดต่อประสานงานทางการทูต"
พวกนักสังเกตการณ์มองว่าแม้การส่งมอบอาวุธโดยตรงดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาบริษัทกลาโหมของเกาหลีใต้เองกำลังหาทางเติมเต็มอุปสงค์ภายในประเทศ แต่ร่วมทุนและการแบ่งปันเทคโนโลยียังคงพอเป็นหนทางที่เป็นไปได้
เซเลนสกี ร้องขอบรรดาประเทศผู้สนับสนุนทั้งหลาย ใช้ช่วยยูเครนเติมเต็มคลังแสงตัวสกัดกั้นขีปนาวุธที่ร่อยหรอลงไป แม้จะพูดเมื่อเดือนที่แล้ว ว่าความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับญี่ปุ่น อีกพันธมิตรหนึ่งในเอเชีย ไม่ได้เป็นไปตามที่เคียฟคาดหวังไว้อย่างสูง ไม่กี่เดือนหลังจากโตเกียวคลายข้อจำกัดที่เข้มงวดบางประการ ในการส่งออกอาวุธร้ายแรง
ผู้นำยูเครนกล่าวว่า ในขณะที่เคียฟรู้สึกขอบคุณต่อแรงสนับสนุนของญี่ปุ่น แต่มันก็ไม่ได้สำคัญมากมายอย่างที่มันควรจะเป็น
(ที่มา:เจแปนไทมส์)