มวยผิดคู่!คนอเมริกา-อิสราเอลแลกหมัดเดือดกลางสนามบินมะนิลา ด่า'พวกฆ่าเด็ก-ฮิตเลอร์ไม่น่าปล่อยไว้'(ชมคลิป)

An Israeli man and an American man got into a fight at an airport in Manila 🇵🇭.
The Israeli man alleges that the American man called him a baby killer and said: "Too bad Hitler didn't finish the job."
As long as antisemitism continues to be accepted under the false label of… pic.twitter.com/l2wpibMcXg— Hen Mazzig (@HenMazzig) August 8, 2026
ชายชาวอิสราเอลและชายชาวสหรัฐฯ เปิดศึกสาวหมัดเข้าใส่กัน ณ สนามินแห่งหนึ่งในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันเสาร์(8ส.ค.) ว่ากันว่าเหตุกระทบกระทั่งกันครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากชายชาวอเมริกาพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามชาวยิว ตามรายงานของเยรูซาเลมโพสต์ อ้างอิงคลิปเหตุการณ์ที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
วิดีโอที่เผยแพร่โดย เฮน มัซซิก นักเขียนและนักเคลื่อนไหวชาวอิสราเอล เป็นภาพชายทั้ง 2 คนกำลังชกต่อยปลุกปล้ำกันอยู่บนพื้นของอาคารผู้โดยสาร ก่อนที่ผู้สัญจรผ่านไปมารายหนึ่งและเจ้าหน้าที่สนามบินจะเข้ามาแยกทั้งคู่ออกไป
ชายชาวอิสราเอลกล่าวอ้างว่าคู่กรณีชาวสหัฐฯเรียกเขาว่า "พวกฆ่าเด็ก" และพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยาม บอกว่า "น่าเสียดายที่ฮิตเลอร์ทำไม่สำเร็จ" ซึ่งมันกระตุ้นให้เขาต้องตอบโต้ หลังจากชกต่อยกัน ภาพในวิดีโอได้ยินเสียงชาวอเมริกาพูดขึ้นว่า "แกพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าข้าพูดถูก แกต้องติดคุก เพราะแกทำร้ายร่างกายฉัน" ก่อนที่จะด่าชายชาวอิสราเอลว่าเป็น "ไอ้สวะ"
เหตุการณ์นี้มีขึ้นตามหลังเหตุโจมตีต่อต้านชาวยิวเล่นงานทหารกองหนุนรายหนึ่งของกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอล ที่คาเฟ่แห่งหนึ่ง บนเกาะเซียร์เกา ของฟิลิปปินส์ เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคำพูด "พวกฆ่าเด็กเช่นกัน" โดยนอกเหนือจากนี้แล้ว นักท่องเที่ยวชาวสเปนผู้ลงมือ ยังกล่าวหาอิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และขู่ฆ่าทหารกองหนุนรายนี้ด้วย
(ที่มา:เยรูซาเลมโพสต์)