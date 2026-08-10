ทำยังกับรถเมล์!2สาวลากกระเป๋าบุกลานบิน โบกเครื่องบินให้จอดรับหลังมาช้า(ชมคลิป)

โลกออนไลน์เผยแพร่คลิปเหตุการณ์สุดอึ้ง ผู้โดยสารหญิง 2 คนแต่งกายดูดีสวมส้นสูง เดินลุยไปลงบริเวณลานบินของสนามบินเชเรเมเตียโว ในกรุงมอสโก เมืองหลวงของรัสเซีย หนึ่งในนั้นลากกระเป๋าสัมภาระไปด้วย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินต้องหยุดเข็นเครื่องบิน ก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาพาตัวพวกเธอออกไปจากพื้นที่หวงห้าม
รายงานข่าวระบุว่าผู้โดยสารทั้ง 2 คน พลาดเที่ยวบินหนึ่งของสายการบินแอโรฟลอต ณ ท่าอากาศยานเชเรเมเตียโว แต่ดูเหมือนว่าพวกเธอตัดสินใจจะไม่ยอมแพ้
ในคลิปเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ พบเห็นผู้หญิงทั้ง 2 เดินอาดๆลงไปที่ลานจอดเครื่องบิน หนึ่งในนั้นลากกระเป๋าสัมภาระไปด้วย โดยพวกเธอพยายามมุ่งหน้าเข้าไปหาเครื่องบินที่ถูกเข็นออกมาจากประตูท่าเทียบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ภาคพื้นจำเป็นต้องหยุดปฏิบัติการเข็นเครื่องบินถอยหลัง และได้มีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่สนามบินและตำรวจให้เข้ามาพาตัวทั้งคู่ออกไปจากพื้นที่หวงห้าม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม แต่วิดีโอดังกล่าวเพิ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังมันไปปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ด้านการบินอย่าง View From The Wing และบัญชีต่างๆในแพลตฟอร์มเอ็กซ์ รวมถึง FL360aero และ Breaking Aviation News & Videos.
ข้อมูลจากเว็บไซต์ View From The Wing ระบุว่าตอนที่ 2 สาวไปถึงลานบิน ประตูเครื่องบินถูกปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเครื่องบินอยู่ในกระบวนการที่กำลังถูกเข็นถอยหลังออกจากประตูเทียบ การปรากฏตัวของพวกเธอในพื้นที่ปฏิบัติการ บังคับให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นที่หยุดดำเนินการในทันที
ตรงกันข้ามกับรายงานบางส่วนที่แพร่สะพัดทางออนไลน์ หญิงกลุ่มดังกล่าวไม่ได้วิ่งอยู่บนรันเวย์ที่กำลังมีการใช้งานอยู่ พวกเธออยู่บนลานจอดเครื่องบิน ซึ่งเป็นพื้นที่หวงห้าม ที่ไม่ไว้สำหรับเข็นเครื่องบิน เติมเชื้อเพลิงและงานบริการอื่นๆ
FL360aero ให้คำจำกัดความเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการบุกรุกเข้าสู่พื้นที่ความปลอดภัยหนึ่งๆโดยไม่ได้รับอนุญาต เน้นย้ำว่าการเข้าถึงดังกล่าวอาจก่ออันตรายแก่ผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ภาคพื้นและปฏิบัติการต่างๆของเครื่อบิน แม้ว่าผู้หญิงทั้ง 2 จะสามารถหยุดเครื่องบินได้ แต่ไม่มีทางเลยที่พวกเธอจะขึ้นเครื่องไปได้
แกรี เลฟฟ์ บรรณาธิการของ View From The Wing ระบุว่าด้วยที่ประตูเครื่องบินถูกปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเครื่องบินถูกเคลื่อนออกจากประตูเทียบท่าแล้วเช่นกัน นั่นหมายความว่ามันจำเป็นต้องกลับสู่จุดจอดหรือไม่ก็ต้องนำบันไดมาให้ผู้โดยสารโดยเฉพาะ "ไม่มีสถานการณ์ไหนเลยที่พวกเธอจะได้ขึ้นเครื่องบินจริงๆ"
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พบเห็นพวกผู้โดยสารที่มาช้าตัดสินใจไล่ล่าเครื่องบินลำหนึ่งๆ โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อน ณ สนามบินโคโลญจน์ บอนน์ ในเยอรมนี ผู้โดยสาร 2 คนที่พลาดเที่ยวบินของสายการบินวิซแอร์ ได้เข้าไปยังพื้นที่ปฏิบัติการ และวิ่งเข้าหาเครื่องบิน ตอนที่ได้มีการติดเครื่องยนต์แล้วและกำลังรอออกเดินทาง พวกเขาถูกควบคุมตัวและส่งมอบให้แก่ตำรวจ
ต่อมาได้เกิดเหตุลักษณะคล้ายกันในเมืองตูย์เมนของรัสเซีย โดยผู้โดยสารรายหนึ่งที่พลาดเที่ยวบินที่มุ่งหน้าสู่เมืองโนริลสค์ ได้เข้าไปยังพื้นที่ปฏิบัติการ ในความพยายามหยุดเครื่องบิน ก่อนต่อมาเขาถูกปรับเงินจำนวน 3,000 รูเบิล
(ที่มา:ynetnews)