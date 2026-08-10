จีน-เกาหลีเหนือแสยะยิ้ม!สื่อสหรัฐฯแฉสงครามอิหร่าน ทำพันธมิตรUSในเอเชียไร้ที่พึ่งพา

ปัญหาขาดแคลนกระสุนอย่างรุนแรงอันเนื่องจากสงครามอิหร่าน บ่อนทำลายการรับประกันความมั่นคงที่สหรัฐฯมอบแก่บรรดาพันธมิตรในเอเชีย ตามรายงานของนิวยอร์กไทม์สในวันเสาร์(8ส.ค.) อ้างอิงเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ยุทธการทางทหารที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทำสต๊อกตัวสกัดกั้นและขีปนาวุธนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงและราคาแพงร่อยหรอ ส่อแววว่าอาจกำลังมีการเลื่อนส่งมอบแก่บรรดาผู้ซื้อต่างชาติ โดยเฉพาะในเอเชีย ดินแดนที่อาจได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงในระยะยาว รายงานข่าวของนิวยอร์กไทม์สรายงาน พร้อมระบุ ที่ผ่านมาได้มีการดึงตัวสกัดกั้นหลายร้อยลูกออกมาจากเกาหลีใต้และที่อื่นๆในเอเชีย เพื่อปกป้องฐานทัพทั้งหลายของอเมริกาในตะวันออกกลาง ไปก่อนหน้าแล้ว
นิวยอร์กไทม์ส ระบุว่าระหว่างการโจมตีอิหร่าน ทางสหรัฐฯใช้โทมาฮอว์กและขีปนาวุธอื่นๆจำนวนมาก ซึ่งเดิมทีสำรองไว้สำหรับรับมือกับความเป็นไปได้ของการเปิดศึกความขัดแย้งกับจีน ในประเด็นไต้หวัน
สื่อมวลชนแห่งนี้รายงาน พวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯบางส่วนแสดงความกังวลว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่น อาจเริ่มสงสัยในศักยภาพของอเมริกาในการปกป้องพวกเขา ท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนและเกาหลีเหนือ นอกจากนี้ยังเกรงว่าการเคลื่อนย้ายเรือ อากาศยานและระบบป้องกันภัยทางอากาศจากเอเชียไปยังตะวันออกกลาง "กำลังก่อผลกระทบที่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่" สำหรับการบำรุงรักษายุทโธปกรณ์และขวัญกำลังใจของทหาร
ตัวสกัดกั้นแพทริออตถูกใช้ไปในสงครามอิหร่านแล้วมากกว่า 1,500 ลูก ทำให้เหลืออยู่ในคลังสำรองของอเมริกาแค่ราวๆ 1,700 ลูก ตามรายงานของนิวยอร์กไทม์ส
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และ พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหม ต่างปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อรายงานข่าวปัญหาขาดแคลนกระสุน กล่าวหาสื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน โดย ทรัมป์ บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ในช่วงกลางสัปดาห์ อ้างว่าอเมริกามีสต๊อกอาวุธดังกล่าว "อย่างไม่จำกัด"
กระนั้น ทรัมป์ กล่าวโทษ โจ ไบเดน ประธานาธิบดีคนก่อนหน้า สำหรับสิ่งที่เขาเรียกว่ามอบอาวุธแก่ยูเครน "โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย" ซึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้สหรัฐฯ จำเป็นต้องพึ่งพาพวกมันอย่างมากในการทำสงครามกับอิหร่าน "เราเองก็ต้องการขีปนาวุธเช่นกัน" เขากล่าว เมื่อถูกถามว่าจะส่งมอบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตไปให้ยูเครนเพิ่มเติมหรือไม่
(ที่มา:นิวยอร์กไทม์ส/อาร์ทีนิวส์)