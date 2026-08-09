ไต้ฝุ่นดอลฟินขึ้นฝั่งตะวันออกของจีน อพยพชาวบ้านนับล้าน

พายุไต้ฝุ่นดอลฟิน ซึ่งเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มจีนในปีนี้ ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศในวันอาทิตย์ (9 ส.ค.) ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก พายุลมแรง และทำให้มีการเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่ม
ก่อนหน้านี้ พายุไต้ฝุ่นได้พัดผ่านจังหวัดโอกินาวะทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย และไฟฟ้าดับในอาคารบ้านเรือนมากกว่า 50,000 หลัง
ในวันอาทิตย์ สำนักอุตุนิยมวิทยาของจีนระบุว่า พายุไต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองยู่หวน ในมณฑลเจ้อเจียง ทางตอนใต้ของประเทศ เมื่อเวลาประมาณ 17:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น
ขณะขึ้นฝั่ง ศูนย์กลางพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ 42 เมตรต่อวินาที (151 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ซึ่งเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ 1 ตามมาตราแซฟเฟอร์-ซิมป์สัน
ทางการได้อพยพคนงานนอกชายฝั่งไปยังพื้นที่ปลอดภัย สั่งการให้เรือกลับเข้าฝั่ง และเพิ่มการตรวจสอบอ่างเก็บน้ำ ลำธารในภูเขา พื้นที่เสี่ยงดินถล่ม ไซต์งานก่อสร้าง และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักไปจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม ครอบคลุมมณฑลเจ้อเจียง เซี่ยงไฮ้ ตอนเหนือของฟูเจี้ยน ตอนตะวันออกเฉียงเหนือของเจียงซี ตอนกลางและตอนใต้ของอันฮุย รวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของเจียงซู โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าบางพื้นที่ทางตอนกลางและตอนตะวันออกของเจ้อเจียงอาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง 250-500 มิลลิเมตร (9.8-19.7 นิ้ว)
หวัง ไห่ผิง หัวหน้านักพยากรณ์อากาศแห่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ CCTV ของรัฐว่า หลังจากขึ้นฝั่งแล้ว พายุไต้ฝุ่นดอลฟินคาดว่าจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก ก่อนจะชะลอตัวลงเหนือพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกเฉียงใต้ของจีน แล้วค่อยๆ อ่อนกำลังลง
ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักยาวนานขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและดินถล่ม โดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาและตามลำน้ำสายเล็ก
การขนส่งทางคมนาคมทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนัก และประชาชนมากกว่า 1 ล้านคนได้รับการอพยพออกจากบ้านเรือน
ที่เซี่ยงไฮ้ นอกจากจะมีการอพยพประชาชนอย่างน้อย 30,300 คนแล้ว ยังได้ยกเลิกเที่ยวบินประมาณ 1,500 เที่ยวบิน ตามรายงานของ VariFlight ผู้ให้บริการข้อมูลการติดตามเที่ยวบิน
นักท่องเที่ยวแซ่เฉิน วัย 42 ปี จากมณฑลกวางตุ้ง เล่าว่าตัวเขาต้องตกค้างอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ หลังจากเที่ยวบินของครอบครัวที่มีกำหนดเดินทางในวันอาทิตย์ถูกยกเลิกเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟิน
เขากล่าวว่าครอบครัวเขาได้จองเที่ยวบินใหม่เป็นเวลา 22:00 น. ในวันจันทร์ แม้ว่าจะยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำการบินได้หรือไม่ก็ตาม
"สำหรับพวกเราคนกวางตุ้ง พายุไต้ฝุ่นระดับนี้เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนการกินข้าวและโดนลมพัด มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน" เฉินกล่าว พร้อมเสริมว่าพายูลูกนี้ดูไม่ได้รุนแรงเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับมาตรฐานชายฝั่งทางตอนใต้ของจีน
ในมณฑลเจ้อเจียงซึ่งอยู่ติดกัน เมืองเวินโจวได้ย้ายที่อยู่อาศัยของประชาชนมากกว่า 900,000 คน และเปิดศูนย์อพยพฉุกเฉินมากกว่า 1,000 แห่ง
ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัว ในมณฑลฟูเจี้ยน ทางการได้อพยพประชาชน 98,900 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงสูง หลังจากยกระดับการรับมือฉุกเฉินต่อไต้ฝุ่นขึ้นเป็นระดับ 3 ซึ่งเจ้อเจียง เซี่ยงไฮ้ และเจียงซูก็ได้ประกาศใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินระดับ 3 เช่นเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ทางทะเลของฟูเจี้ยนเปิดเผยว่า เส้นทางเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากชายฝั่ง 55 เส้นทางถูกระงับ โครงการก่อสร้างนอกชายฝั่งทั้ง 115 แห่งต้องหยุดชั่วคราว และเรือก่อสร้าง 290 ลำถูกย้ายไปยังเขตน่านน้ำหลบภัย
กระทรวงทรัพยากรน้ำระบุว่า แม่น้ำเฉียนถัง แม่น้ำหย่ง แม่น้ำเจียว และแม่น้ำซุ่ยหยาง อาจเผชิญกับน้ำท่วมใหญ่ ในขณะที่แม่น้ำสายเล็กในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดอาจมีระดับน้ำสูงเกินจุดเตือนภัย
ทางการเตือนถึงความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภัยพิบัติทางธรณีวิทยาในบางพื้นที่ของเจ้อเจียง ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ที่มีการเตือนภัยระดับสีแดงเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลาก ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพของท้องถิ่น
สำนักงานความปลอดภัยทางทะเลของเซี่ยงไฮ้ระบุว่า ท่าเรือหยางซานของเซี่ยงไฮ้ได้ระบายเรือออกจากท่า และย้ายเรือขนาดเล็กและขนาดกลางมากกว่า 500 ลำไปยังที่หลบภัยก่อนที่พายุไต้ฝุ่นดอลฟินจะมาถึง
นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า ภาวะโลกร้อนส่งผลให้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง ซึ่งรวมถึงพายุไต้ฝุ่นที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
ที่มา รอยเตอร์