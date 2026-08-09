ฮือฮา! “ผดส.ซาอุฯ” โดนจับคา “สนามบินนิวเดลี” แอบขนทองแท่งบริสุทธิ์ 99.99% หนักเกือบ 1 กิโล ซ่อนในรถสกูตเตอร์ไฟฟ้า

เอเจนซีส์ - ผู้โดยสารซาอุดีอาระเบียเดินทางจากเมืองเจดดาห์ก่อนโดนจับคาสนามบินนิวเดลีวันพฤหัสบดี(6 ส.ค)หลังเจ้าหน้าที่สนามบินสงสัยผงะเจอทองคำแท่งบริสุทธิ์99.99% จำนวน 19 แท่งหนักรวมกัน 869.5 กรัมซ่อนในรถสกูตเตอร์ไฟฟ้า
อาหรับไทม์สของคูเวตรายงานวันศุกร์(7 ส.ค)ว่า ผู้โดยสารซาอุดีอาระเบียที่โดนจับกุมนั้นเดินทางมาจากเมืองเจดดาห์ผ่านมาต่อที่เมืองมุมไบด้วยเครื่องสายการบินอินดิโก (Indigo) เที่ยวบิน 6E-6133 เพื่อมายังกรุงนิวเดลีและร่อนลงจอดเมื่อวันที่ 6 ส.ค
แต่ทว่าผู้โดยสารแดนเศรษฐีน้ำมันคนดังกล่าวที่มาพร้อมกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าไม่รอดสายตาเหยี่ยวของเจ้าหน้าที่ตม.ของท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานที
สื่อคูเวตชี้ว่า ระหว่างการตรวจสัมภาระผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ เจ้าหน้าที่พบภาพน่าสงสัย แต่ถึงผู้โดยสารคนดังกล่าวไม่มีท่าทีที่แสดงให้เจ้าหน้าที่สงสัยระหว่างเดินผ่านเครื่องตรวจโลหะ
แต่ทว่าเจ้าหน้าที่สนามบินนิวเดลีตัดสินใจผ่าตรวจสอบสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่นำมาด้วย
ทั้งนี้พบว่าผู้โดยสารซาอุฯนำเครื่องใช้ในบ้านมาพร้อมกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าเพื่อผ่านการตรวจศุลกากรเข้าประเทศ
เจ้าหน้าที่ไม่รอช้าผ่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าโดยเปิดไปตรงล้อที่มีเหล็กครอบอยู่ทันทีก่อนที่จะค้นพบว่ามีทองคำแท่งขนาดต่างๆจำนวน 19 แท่งหนักรวมกัน 869.5 กรัมซ่อนอยู่ด้านในอย่างแนบเนียน
ตามรายงานพบว่าเป็นทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99 % โดยมีคลิปการผ่าพิสูจน์พร้อมทองคำแท่งของกลางปรากฎให้เห็นอย่างฮือฮา
ผู้โดยสารซาอุฯคนดังกล่าวโดนจับไปตามคาด