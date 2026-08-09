แตกตื่นยกลำ!ผู้โดยสารอินเดียพยายามเปิดประตูฉุกเฉินกลางอากาศ ช่วยกันตะครุบตัวไว้ได้ทัน(ชมคลิป)

A passenger smashes emergency exit window, tries to open door on Kuala Lumpur-Kochi flight pic.twitter.com/fR6P7lmVQI— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 6, 2026
เกิดความตื่นตระหนกกับพวกผู้โดยสารบนเที่ยวบินของสายการบินบาติกแอร์ จากกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย สู่เมืองโกชิของอินเดีย หลังชายรายหนึ่งพยายามเปิดประตูฉุกเฉินของเครื่องบิน ไม่กี่นาทีก่อนที่เครื่องบินจะลงจอด เคราะห์ดีที่คนอื่นๆช่วยกันตะครุบตัวและยับยั้งเอาไว้ได้ทัน ในเหตุการณ์ระทึกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่าน(5ส.ค.) ก่อนปรากฏเป็นข่าวในวันศุกร์(7ส.ค.)
ผู้ก่อเหตุมีชื่อว่านายจัมเชียร์ อาธานิกกาล วัย 34 ปี ชาวบ้านจากรัฐเกรละ โดยเขานั่งอยู่ริมหน้าต่างใกล้กับประตูฉุกเฉินของเครื่องบิน
ทีมสืบสวนเปิดเผยว่าขณะที่เครื่องบินเริ่มลดระดับขั้นสุดท้ายลงสู่สนามบินโคชิน ในเมืองโกชิ จู่ๆ อาธานิกกาล ก็ลุกขึ้นและกระแทกหน้าต่างทางออกฉุกเฉิน จากนั้นก็พยายามเปิดประตูฉุกเฉิน ว่ากันว่าระหว่างนั้นเขาได้ข่มขู่เหล่าลูกเรือและพวกผู้โดยสารคนอื่นๆที่พยายามเข้าแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งเขา
ในท้ายที่สุดพวกผู้โดยสารและสมาชิกลูกเรือก็กำราบเขาอยู่และควบคุมตัวเขาไว้จนกระทั่งเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัย ณ สนามบินนานาชาติโคชิน ตอนราวๆ 23.30น.(ตามเวลาท้องถิ่น)
หลังได้รับแจ้งจากทีมงานด้านความปลอดภัยของสายการบินบาติกแอร์ กองทางกำลังรักษาความปลอดภัยอุตสาหกรรมกลางแห่งอินเดีย(CISF) ได้เข้าควบคุตัวเขาในทันทีหลังจากเครื่องบินลงจอด จากนั้นก็ส่งมอบตัวเขาให้แก่ตำรวจท้องที่
ตำรวจได้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาในข้อหาพยายามทำให้เครื่องบินเสียหาย ข่มขู่ให้ผู้อื่นหวาดกลัว และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่ทราบแน่ชัดถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้
สำนักข่าว NDTV ได้เข้าถึงบันทึกการแจ้งความ (FIR) ซึ่งระบุข้อกล่าวหาต่างๆ ในนั้นรวมถึงข่มขู่คุกคามทางอาญาและการไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการกล่าวอ้างถึงข้อหากระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งกระทบต่อความปลอดภัยในการบินแต่อย่างใด
(ที่มา:เอ็นดีทีวี)