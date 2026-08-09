เริ่มพูดจาเข้าหู!ปักกิ่งร้องขอพลเรือนจีนเคารพ'วัฒนธรรมไทย-คนไทย' อยู่เฉยไม่ไหวดราม่ากระทบกระทั่งหลายเหตุการณ์

สถานทูตจีนประจำประเทศไทยเมื่อวันเสาร์(8ส.ค.) ออกประกาศฉบับหนึ่ง เรียกร้องพลเมืองจีนที่เดินทางไปยังประเทศไทย เพื่อร่วมกิจกรรมทางกีฬาและวัฒนธรรมต่างๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่น เคารพเจ้าหน้าที่ศุลกากรท้องถิ่น ทำความคุ้นเคยกับกฎกติกาของกิจกรรมต่างๆ และดำเนินการต่างๆผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง
ประกาศเตือนนี้มีขึ้น หลังจากเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนในไทย ในนั้นรวมถึงเหตุการณ์ที่บุคลากรด้านความมั่นคง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ถูกกล่าวหาว่าแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ระหว่างจัดการกับผู้โดยสารชาวจีนรายหนึ่ง ที่ก่อความวุ่นวายและละเมิดกฎระเบียบด้านความมั่นคง
รายงานของโกลบอลไทม์ส สื่อมวลชนแห่งรัฐของจีน ระบุว่าสถานทูตจีนในไทย เรียกร้องพลเมืองชาวจีนที่เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่น เคารพเจ้าหน้าที่ศุลกากรและวัฒนธรรมท้องถิ่น และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการของกิจกรรรมต่างๆเหล่านั้น
สถานทูตจีนเรียกร้องผู้เดินทางมาเยือนชาวจีน มีปฏิสัมพันธ์กับคนไทยด้วยความเคารพ ด้วยความเป็นมิตรและด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง และช่วยรักษาไว้ซึ่งมิตรภาพอันยาวนานระหว่าง 2 ประเทศ ภายใต้แนวคิด "จีนและไทยเป็นครอบครัวเดียวกัน"
นอกจากนี้แล้วทางสถานทูตยังได้แนะนำนักเดินทางทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของกิจกรรมต่างๆล่วงหน้า ในนั้นรวมถึงเงื่อนไขการเข้าเมือง, กฎระเบียบด้านการถ่ายภาพและข้อจำกัดต่างๆเกี่ยวกับสิ่งของที่อนุญาตให้นำเข้าสถานที่จัดงาน เพื่อหลักเลี่ยงความปั่นป่วนวุ่นวายที่มีต้นตอจากการที่ไม่คุ้นเคยกับแนวทางปฏิบัติในท้องถิ่น
ในประกาศระบุว่าสถานทูตจีนสนับสนุนให้พลเมืองจีนจัดการกับข้อพิพาทด้วยเหตุผลและภายใต้กรอบของกฎหมาย และขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ ในนั้นรวมถึงผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือคณะผู้แทนทูตจีนในไทย ถ้าสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชน์ของพวกเขาได้รับผลกระทบ
รายงานของโกลบอลไทม์ส ระบุว่าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ สนามบินสุวรรณภูมิของไทยได้ขอโทษและลงโทษทางวินัยบุคลากรด้านความมั่นคง ต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพวกเขาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสารชาวจีนรายหนึ่ง ซึ่งก่อความปั่นป่วนและละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย เหตุการณ์ที่ก่อประเด็นถกเถียงนี้ เกิดขึ้นตามหลังมีการปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารชาวจีนจำนวน 22 คนขึ้นเครื่องในเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ปักกิ่ง
ในเดือนกรกฏาคม สถานทูตจีนในไทย เคยออกมาเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุดและจัดการอย่างเหมาะสม ต่อเหตุการณ์ที่แฟนคลับจีนรายหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังฉุดกระชาก และพาตัวออกจากสถานที่จัดงาน ภายในกิจกรรมแฟนมีตติ้งของ 2 ศิลปินชาวไทย
อย่างไรก็ตามในประกาศของสถานทูตจีนคราวนี้ ไม่ได้พาดพิงถึงอีกกรณี เหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับกลุ่มแฟนคลับศิลปินชาวจีน ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ หลังพวกแฟนคลับพยายามติดตามศิลปินเข้าไปในบริเวณห้องรับรองผู้โดยสาร แม้ว่ากลุ่มแฟนคลับเหล่านี้ ไม่ได้รับสิทธิให้เข้าไปใช้บริการได้
สถานทูตจีนยังได้เน้นย้ำในวันเสาร์(8ส.ค.) ว่าการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนและไทยมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเริ่มใกล้ชิดขึ้น สถานทูตเรียกร้องให้ผู้มาเยือนจีนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬาอย่างมีอารยะ อย่างมีเหตุผลและเป็นระเบียบ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันและความเป็นมิตรระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ
(ที่มา:โกลบอลไทม์ส)