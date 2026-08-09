มีหนาว!อินโดฯประกาศทุ่มหมดหน้าตัก ดึง'โตโยต้า'ย้ายศูนย์กลางการผลิตออกจาก'ไทย'

ปูร์บายา ยูดี เซเดวา รัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซีย เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ เร่งเร้า โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ป โยกย้ายศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาค จากไทยไปยังอินโดนีเซีย ให้คำมั่นว่าจะมอบสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนทุกรูปแบบที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนความเคลื่อนไหวดังกล่าว
ระหว่างให้สัมภาษณ์ภายในเวทีการประชุม Gaikindo Indonesia International Automotive Conference” (GIAC) ที่เมืองตาเงอรัง จังหวัดบันเตน ทาง ปูร์บายา ระบุว่าอินโดนีเซียเตรียมพร้อมมอบข้อเสนอจูงใจที่เหนือกว่า เพื่อดึงดูดหนึ่งในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้
"เราจะสนับสนุนโตโยต้า แต่ขอให้ย้ายฐานการผลิตหลักของคุณจากไทยมายังอินโดนีเซีย ผมจะมอบแรงจูงใจทุกอย่างไม่ว่าอะไรที่คุณต้องการ" ปูร์บายากล่าว พร้อมอ้างว่าอินโดนีเซียมีความได้เปรียบ ในฐานะชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดและเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยังไม่ได้สะท้อนออกมาอย่างเต็มที่ ในฐานะฐานการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์ระดับภูมิภาค
"เราเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วทำไมศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของภูมิภาค ถึงไปอยู่ในไทย?" เขากล่าว
ปูร์บายา ยอมรับว่าไทยมีความเหนือกว่าอินโดนีเซียมาช้านาน ในการดึงดูดการลงทุนในภาคยานยนต์ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างแข็งแกร่ง ในนั้นรวมถึงเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วน อุตสาหกรรมสนับสนุน และโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งออกแบบบูรณาการ
เขาบอกว่าในอดีตอินโดนีเซีย มีความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่า สืบเนื่องจากมาตรการจูงใจที่รัฐบาลเสนอให้แก่นักลงทุน ยังไม่น่าดึงดูดใจเพียงพอ
เพื่อจัดการกับประเด็นนี้ เขาบอกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ลดขั้นตอนและทำให้กระบวนการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจคล่องตัวมากขึ้นและเปิดตัวแพ็จเกจจูงใจต่างๆนานาที่น่าดึงดูดใจและสามารถแข่งขันได้มากกว่าเดิม สำหรับบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ทั้งหลาย โดยมาตรการนี้มีเจตนาเพื่อลดต้นทุนการลงทุน ขณะเดียวกันก็มอบความชัดเจนแน่นอนด้านกฎระเบียบให้แก่บริษัทที่ต้องการตั้งหรือขยายโรงงานผลิตในอินโดนีเซีย
ปูร์บายา ระบุเขาหวังว่าโตโยต้าจะโยกย้าย ไม่ใช่แค่กับปฏิบัติการประกอบรถยนต์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนในวงกว้าง
เขากล่าวปิดท้ายว่า การดึงดูดอุตสาหกรรมต้นน้ำ ในนั้นรวมถึงเหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศของอินโดนีเซีย และลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนจากต่างประเทศ
(ที่มา:จากาตาร์โกลบ)