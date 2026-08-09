ครั้งแล้วครั้งเล่า!สื่อนอกย้อนอดีตเหตุกราดยิงบ่อยครั้ง ตั้งคำถามความรุนแรงจากอาวุธปืนในไทย

เหตุกราดยิงล่าสุดในไทย โหมกระพือคำถามครั้งใหม่ เกี่ยวกับความรุนแรงจากอาวุธปืนในประเทศแห่งนี้ ที่เผชิญกับเหตุโจมตีนองเลือดเข่นฆ่าชีวิต หลายต่อหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งที่ไทยเป็นมีกฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืน
รายงานของมาเลย์เมล สื่อมวลชนมาเลเซีย ระบุว่าเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ทางเหนือของกรุงเทพฯ ที่มือปืนนักเรียนลงมือสังหารผู้คนไป 8 ราย ในนั้นมีทั้งครู เด็กนักเรียน รวมถึงปู่กับย่าก่อนหน้านั้น ถือเป็นเหตุกราดยิงหมู่หนล่าสุดในหลายๆครั้งที่เขย่าขวัญในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้
มาเลย์เมลระบุว่า ไทย เป็นประเทศที่มีพลเรือนครอบครอบอาวุธปืนในอัตราสูงที่สุดชาติหนึ่งในภูมิภาค แม้มีกฎหมายจำกัดการครอบครองอาวุธปืนก็ตาม ดังนั้นเหตุการณ์ล่าสุดนี้ รวมถึงในอดีตที่ผ่านมา จึงก่อข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงของความรุนแรงต่างๆนานาที่เกิดขึ้นจากอาวุธปืน
ท่ามกลางข้อสงสัยดังกล่าว รายงานของมาเลย์เมล์ ได้ย้อนอดีตเหตุกราดยิงนองเลือดที่สุดบางส่วนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงรายงานจากบีบีซี, รอยเตอร์สและสื่อมวลชนท้องถิ่นอื่นๆ
1.เหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เดือนสิงหาคม 2026
ว่ากันว่าเด็กชายวัย 14 ปีรายหนึ่ง สังหารปู่และย่า จากนั้นก็เดินทางไปโรงเรียน บริเวณที่ตำรวจเปิดเผยว่าเขาได้ลั่นไกปลิดชีพครู 5 รายและนักเรียน 3 คน นอกจากนี้แล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บคนอื่นๆอีก 15 ราย ในนั้น 2 คน อาการสาหัส เจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปถึงแจงจูงใจ ขณะที่ยังคงมีคำถามต่างนานา ว่ามือปืนเล็งเป้าเล่นงานเหยื่ออย่างเจาะจงหรือโจมตีแบบไม่เลือกหน้า
2.เหตุกราดยิงที่หาดใหญ่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026
ครูผู้หญิงรายหนึ่งเสียชีวิต เมื่อมือปืนรายหนึ่งเปิดฉากกราดยิงที่โรงเรีนแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทางภาคใต้ของไทย เหตุโจมตีดังกล่าวก่อความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถาบันการศึกษา แต่กระนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ในอีกไม่กี่เดือนต่อมา
3.เหตุกราดยิงที่ตลาดในกรุงเทพฯ เดือนกรกฏาคม 2025
มือปืนสังหารผู้คนไป 5 ราย ในนั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่ค้ารายหนึ่ง ในตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ก่อนปลิดชีพตนเอง
4.เหตุกราดยิงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเดือนตุลาคม 2023
เด็กชายวัย 14 ปี ก่อเหตุกราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าหรู "สยามพารากอน" ในกรุงเทพฯ สังหารผู้คนไป 2 รายและมีคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บ 5 ราย ตำรวจบอกว่าเด็กรายนี้ก่อเหตุโดยใช้ปืนแบลงก์กัน (Blank Gun) ที่สั่งซื้อทางออนไลน์ และนำมาดัดแปลงให้สามารถยิงกระสุนจริงได้
5.เหตุกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.หนองบัวลำภู เดือนตุลาคม 2022
อดีตนายตำรวจรายหนึ่งเป็นผู้ลงมือสังหารหมู่ผู้คนครั้งนองเลือดที่สุดหนหนึ่งในประเทศไทย ปลิดชีพผู้คนไป 37 ราย ในนั้นเป็นเด็ก 22 คน ที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กตอนกลางวันแห่งหนึ่ง ในจังหวัดหนองบัวลำภู ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ต่อมาผู้ก่อเหตุได้ลงมือปลิดชีพภรรยาและลูกของตนเอง และฆ่าตัวตายตาม
6. เหตุสังหารหมู่ที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครราชสีมา เดือนกุมภาพันธ์ 2020
ทหารนายหนึ่งสังหารผู้คนอย่างน้อย 29 รายและบาดเจ็บอีก 57 คน ในเหตุโจมตีหลายจุดทั้งในและรอบๆจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปิดท้ายด้วยการบุกเข้าไปยังศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง ต่อมามือปืนที่มีอาวุธปืนไรเฟิลและกระสุนจำนวนมาก ถูกปลิดชีพโดยกองกำลังด้านความมั่นคง
รายงานข่าวของเมเลย์เมล ระบุว่าเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก่อแรงกดดันให้เจ้าหน้าที่ไทยหาทางจัดการกับอาวุธปืนผิดกฎหมายและยกระดับควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดขึ้น และตามหลังเหตุกราดยิงล่าสุดที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ทางนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แกนนำพรรคฝ่ายค้าของไทย เรียกร้องให้ทบทวนกฎหมายอาวุธปืนของประเทศ
ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย ก็แสดงความเสียใจเช่นกัน ตามหลังเหตุโจมตี โดยบอกว่า "มันแย่มาก และไม่ควรเกิดขึ้น"
(ที่มา:มาเลย์เมล)