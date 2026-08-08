สเปนใช้มาตรการตรวจคนเข้าเมืองจากอิตาลี ท่ามกลางความขัดแย้งเรื่องผู้อพยพที่บานปลาย

เมื่อวันศุกร์ (7 ส.ค.) สเปนประกาศว่าจะเริ่มใช้มาตรการชั่วคราวในการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากอิตาลี เพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลกรุงโรมบังคับใช้มาตรการในลักษณะเดียวกัน หลังจากเกิดเหตุผู้อพยพจำนวนมากทะลักเข้าสู่ดินแดนเซวตา (Ceuta)
กระทรวงมหาดไทยสเปนระบุในแถลงการณ์ว่า มาตรการตรวจสอบนี้เกิดขึ้น "ท่ามกลางแรงกดดันจากการอพยพผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง" ที่อิตาลีกำลังเผชิญอยู่ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันเสาร์ ไปจนถึงวันที่ 7 ก.ย.
ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ สเปนได้ขู่ว่าจะใช้มาตรการตอบโต้อิตาลีหากไม่รีบยกเลิกการตรวจคนเข้าเมืองของตน ซึ่งสร้างความไม่พอใจและถูกปฏิเสธจากทางโรม
ความขัดแย้งที่หาดูได้ยากระหว่างชาติพันธมิตรในสหภาพยุโรป (EU) และนาโต (NATO) นี้ เกิดขึ้นหลังจากผู้คนนับหมื่นเดินทางจากโมร็อกโกข้ามมายังดินแดนในแอฟริกาเหนือของสเปนเมื่อวันที่ 30-31 ก.ค. ซึ่งถือเป็นการทะลักเข้ามาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต
ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับประเทศสมาชิก EU ที่สนับสนุนนโยบายแข็งกร้าวต่อการอพยพผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงอิตาลีที่ได้ระงับข้อตกลงเชงเกน (Schengen) ว่าด้วยการเดินทางโดยไม่ต้องใช้วีซ่ากับสเปนเป็นเวลา 1 เดือน
เมื่อวันศุกร์ รัฐบาลสเปนวิจารณ์มาตรการนี้ของอิตาลีอย่างหนักว่า "ไม่เป็นธรรม ขัดต่อผลประโยชน์ของ EU และเป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวสเปน"
โฆเซ มานูเอล อัลบาเรส (Jose Manuel Albares) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสเปน เปรียบเทียบการกระทำนี้ว่าเหมือน "การยิงตอร์ปิโดใส่โครงสร้างความสามัคคีของยุโรป"
"เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลอิตาลีแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ยุติการตรวจสอบ และปฏิบัติต่อชาวสเปนเหมือนกับพลเมืองยุโรปคนอื่นๆ" รัฐบาลระบุ
นอกจากนี้ เขายังขู่ด้วยว่าจะใช้ "มาตรการที่ได้สัดส่วน" ในการตอบโต้ภายในวันอาทิตย์หากอิตาลีไม่ปฏิบัติตาม
ภายในไม่กี่ชั่วโมง รัฐบาลฝ่ายขวาจัดของนายกรัฐมนตรีจอร์เจีย เมโลนี (Giorgia Meloni) แห่งอิตาลี กล่าวว่า "ไม่มีเจตนาที่จะทบทวนการตัดสินใจนี้" ก่อนวันที่ 15 ส.ค. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางการอิตาลีอ้างว่าสเปน "คาดการณ์ว่าจะมีผู้อพยพระลอกใหม่" เข้าสู่เซวตา
"อิตาลีไม่ยอมรับคำขาดหรือการยัดเยียดจากต่างชาติในเรื่องความมั่นคงของชาติและการควบคุมชายแดน" สำนักนายกรัฐมนตรีของเมโลนีระบุในแถลงการณ์
"ต่อเมื่อมีความแน่นอนว่าไม่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงหรือการก่อการร้ายต่ออิตาลี ไม่มีคลื่นผู้อพยพระลอกใหม่เกิดขึ้น และไม่มีผู้อพยพผิดกฎหมายมุ่งหน้าสู่ดินแดนยุโรป เมื่อนั้นเราจึงจะพิจารณาการตัดสินใจนี้อีกครั้ง" แถลงการณ์ระบุ
กระทรวงมหาดไทยของสเปนจึงได้ประกาศมาตรการตอบโต้กลับภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ตำรวจสเปนกำลังติดตามข่าวลือบนโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่กลุ่มผู้อพยพจะเดินทางมาถึงเซวตาอีกครั้งในช่วงกลางเดือนสิงหาคม แต่ทางการก็ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าพวกเขาคาดว่าเหตุการณ์จะซ้ำรอยสัปดาห์ที่แล้ว
แถลงการณ์ของอิตาลีระบุเพิ่มเติมว่า ในระหว่างนี้ เจ้าหน้าที่รักษาชายแดนจะ "พยายามอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดในการเดินทางให้กับพลเมืองสเปนและยุโรป" ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบชายแดน
อิตาลี ซึ่งไม่ได้มีพรมแดนทางบกติดกับสเปน ได้เริ่มใช้มาตรการควบคุมพรมแดนทางทะเลและทางอากาศสำหรับพลเมืองประเทศที่สามที่เดินทางมาจากคาบสมุทรไอบีเรีย (สเปน)
เมโลนีกล่าวในขณะนั้นว่า ความเคลื่อนไหวที่ประกาศเมื่อวันที่ 31 ก.ค. ถือเป็น "มาตรการพิเศษ" ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ "ปกป้องความมั่นคงของชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศของเรา"
เธอเป็นหนึ่งในผู้นำ EU ที่เรียกร้องให้ระงับสถานะของสเปนในเขตเดินทางเสรีเชงเกนหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เซวตา แม้ว่าในทางกฎหมายแล้วจะทำไม่ได้ก็ตาม
รัฐบาลผสมของอิตาลีพยายามอย่างหนักที่จะหยุดยั้งผู้คนหลายหมื่นคนที่เดินทางโดยเรือเล็กมาขึ้นฝั่งของประเทศในแต่ละปี
ทางด้านรัฐบาลสเปนได้เตือนถึง "การสร้างรอยร้าวและความขัดแย้งที่ไร้ประโยชน์ซึ่งขับเคลื่อนโดยแรงจูงใจทางการเลือกตั้งภายในประเทศ" และกล่าวว่า "เราเชื่อมั่นว่าจุดยืนการสนับสนุนยุโรป สามัญสำนึก และความปรารถนาดีจะมีชัยเหนือสิ่งอื่นใด"
ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการของสเปน จากผู้ที่เข้าสู่เซวตากว่า 72,000 คน มี 70,000 คนที่เดินทางกลับโมร็อกโกไปแล้ว
ทางการสเปนระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 80 คนระหว่างการเดินทางข้ามแดน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มสิทธิมนุษยชนโมร็อกโกประเมินว่าตัวเลขน่าจะสูงกว่านั้น โดยสมาคมสิทธิมนุษยชนโมร็อกโก (AMDH) และคณะกรรมการประสานงานเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปในโมร็อกโกกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า มีการบันทึกผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 141 ราย และยอดผู้เสียชีวิตน่าจะเพิ่มขึ้นอีก
กระทรวงมหาดไทยโมร็อกโกระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 11 คนทางฝั่งชายแดนของตน โดยทั้งหมดเสียชีวิตจากการจมน้ำ ยกเว้นเพียงรายเดียว
ผู้ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเซวตา ซึ่งรวมถึงเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองมาด้วยอีกหลายร้อยคน กำลังเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้าย โดยแทบจะไม่สามารถเข้าถึงอาหาร น้ำ และที่พักพิงได้
ที่มา เอเอฟพี