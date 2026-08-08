'ไต้ฝุ่นดอลฟิน' ถล่มโอกินาวาทำบ้านเรือนไฟดับ 1.4 หมื่นหลัง จีนสั่งปิดท่าเรือ-งดเรือข้ามฟาก

พายุไต้ฝุ่นดอลฟิน (Dolphin) พัดเข้าถล่มเกาะโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันเสาร์ (8 ส.ค.) ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บแล้วอย่างน้อย 5 ราย และบ้านเรือน 14,000 หลังเผชิญปัญหาไฟฟ้าดับ ขณะที่จีนสั่งปิดท่าเรือและระงับบริการเรือข้ามฟากเพื่อเตรียมรับมือพายุที่คาดว่าจะพัดเข้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศ
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่า ณ เวลา 03:00 GMT พายุอยู่ห่างจากเกาะคุเมะในจังหวัดโอกินาวาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 160 กิโลเมตร เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทางการจังหวัดโอกินาวาแจ้งว่า ผู้สูงอายุ 5 รายได้รับบาดเจ็บโดยไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต โดย 3 รายลื่นล้มเนื่องจากลมแรง ส่วนสายการบินภายในประเทศ ANA และเจแปนแอร์ไลน์ส ยกเลิกเที่ยวบินไปยังพื้นที่ดังกล่าว
พายุไต้ฝุ่นลูกนี้มีความเร็วลมสูงสุด 162 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และลมกระโชกแรงถึง 216 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โอกินาวา และเกาะอะมามิในจังหวัดคาโกชิมะ เป็นพื้นที่หลักที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในญี่ปุ่น
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนระบุว่า พายุไต้ฝุ่นดอลฟินคาดว่าจะขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งตะวันออกและตอนใต้ของจีนระหว่างช่วงดึกวันอาทิตย์ (9) ถึงเช้าวันจันทร์ (10) โดยมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะขึ้นฝั่งระหว่างเมืองโจวซานในมณฑลเจ้อเจียง และเมืองฝูติ่งในมณฑลฝูเจี้ยน
คาดว่าจะมีลมแรงความเร็ว 38-45 เมตรต่อวินาที บริเวณใกล้ศูนย์กลางพายุ และภาคตะวันออกของจีนจะมีฝนและลมแรงไปจนถึงวันที่ 12 ส.ค. รวมถึงบางส่วนของนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง บางพื้นที่ทางตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงอาจมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 600 มิลลิเมตร
มณฑลเจ้อเจียงได้ยกระดับการเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นชายฝั่งขึ้นสู่ระดับสูงสุด ระงับการดำเนินงานของท่าเรือ และระงับบริการเรือโดยสารข้ามฟากรวม 162 เส้นทาง
สนามบินนานาชาติหนิงโปหลี่เช่อในมณฑลเจ้อเจียงประกาศว่าจะหยุดให้บริการตั้งแต่เวลา 23:30 น. ของวันเสาร์ (8) ตามเวลาท้องถิ่น และระงับเที่ยวบินทั้งหมดในวันอาทิตย์ (9) ท่าเรือหยางซานของเซี่ยงไฮ้ได้ให้เรือออกไปจนหมดเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ (7) ขณะที่บริการรถไฟบางส่วนในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีจะถูกระงับตั้งแต่วันอาทิตย์ (9) เป็นต้นไป
ในส่วนของไต้หวัน รัฐบาลระบุว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศ 63 เที่ยวถูกยกเลิกเนื่องจากพายุไต้ฝุ่น คาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะในช่วงสุดสัปดาห์ แม้ทางการจะยังไม่ได้สั่งอพยพในวันนี้ (8) ก็ตาม
รัฐบาลจีนได้สั่งการว่า สืบเนื่องจากพายุไต้ฝุ่น เรือที่ตะแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการควบคุมการจราจรของจีน ซึ่งไทเปประณามมาตรการดังกล่าวว่าเป็น "เรื่องไร้สาระ" พร้อมย้ำว่าปักกิ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะจำกัดการเข้าถึงน่านน้ำสากล
จีนซึ่งมองว่าไต้หวันซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเป็นดินแดนของตนเองก็อ้างสิทธิ์ในช่องแคบที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์นี้เช่นกัน ทั้งไทเปและวอชิงตันปฏิเสธการอ้างสิทธิ์นั้น
ที่มา: รอยเตอร์