สุลต่านบรูไนสั่งถอดยศ 'เจ้าหญิงลูกสะใภ้' เหตุประพฤติไม่เหมาะสม-ทำเสื่อมเสียเกียรติราชวงศ์

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน ทรงมีพระบรมราชโองการให้ถอดถอนฐานันดรศักดิ์และอิสริยยศทางการของเจ้าหญิง ราเบียตุล อัดดาวิยะห์ (Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah) พระชายาในเจ้าชาย อับดุล มาลิก พระราชโอรสองค์ที่ 3 โดยมีผลในทันที ณ วันที่ 7 ส.ค. โดยให้เหตุผลว่าเจ้าหญิงทรงมีความประพฤติไม่เหมาะสม เป็นที่เสื่อมเสียแก่ราชวงศ์
แถลงการณ์ดังกล่าวออกโดยสำนักพระราชวังบรูไน ผ่านทางผู้รักษาการแทนสมุหพระราชวัง Pengiran Haji Raffizanna bin Pengiran Haji Razali และส่งผลให้พระยศทางการของเจ้าหญิงคือ Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri ถูกถอดถอนโดยมีผลทันที
พระบรมราชโองการระบุว่า การถอดถอนพระยศในเกิดจากการกระทำที่พิจารณาแล้วว่า "ไม่เหมาะสมสำหรับการเป็นพระชายาของพระบรมวงศานุวงศ์" โดยทางราชสำนักอ้างถึงพฤติกรรมที่เสื่อมเสียเกียรติ และการแสดงความไม่เคารพต่อสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัสซานัล โบลเกียห์, สมเด็จพระราชินีซาเลฮา และพระบรมวงศานุวงศ์
อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์สำนักพระราชวังบรูไนไม่ได้ให้รายละเอียด หรือระบุเหตุการณ์เฉพาะเจาะจง ที่นำไปสู่การถอดพระยศของพระสุณิสาในครั้งนี้ และไม่ได้มีการระบุถึงการหย่าร้างกับเจ้าชาย อับดุล มาลิก ด้วย
สำหรับเจ้าหญิงราเบียตุล อัดดาวิยะห์ มีพระนามเดิมว่า Dayangku Raabi’atul ‘Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah เข้าพิธีเสกสมรสกับเจ้าชาย อับดุล มาลิก เมื่อเดือนเมษายน 2015 ในพระราชพิธีเสกสมรสอันยิ่งใหญ่หลายวัน ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ภายหลังการเสกสมรสจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระชายา พร้อมพระยศ Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri
สำหรับเจ้าชายอับดุล มาลิก ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ฮัสซานัล โบลเกียห์ กับสมเด็จพระราชินีซาเลฮา พระอัครมเหสีองค์ปัจจุบัน และทรงเป็นพระอนุชาร่วมพระราชมารดาเดียวกันกับเจ้าชาย อัลมุห์ตาดี บิลละห์ มกุฎราชกุมารแห่งบรูไน
ที่มา: The Royal Correspondent