เคียฟเซ็ง! 'อีลอน มัสก์' ยืนกรานไม่อนุญาต 'ยูเครน' ใช้ Starlink ล็อกเป้าโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย

เว็บไซต์นิตยสารข่าว The Atlantic รายงานเมื่อวันศุกร์ (7ส.ค.) โดยอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิด 2 คนของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครน มิคาอิล เฟโดรอฟ ว่า อีลอน มัสก์ ปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ยูเครนใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink ของเขา เพื่อนำทางโดรนโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย
ตามรายงานดังกล่าว เฟโดรอฟ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้สนับสนุนสงครามโดรน และถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้ว ได้พยายามเจรจากับ มัสก์ ผ่านช่องทางลับ แต่จนถึงขณะนี้มหาเศรษฐีเทคโนโลยีคนดังยังคงปฏิเสธที่จะยอมอ่อนข้อ
แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า “ณ ขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินใจในเชิงบวก” และเสริมว่า “อีลอน ยังคงพูดว่าถึงเวลาที่จะต้องทำข้อตกลงแล้ว”
ก่อนหน้านี้ The Atlantic รายงานว่า ในระหว่างการเยือนสหรัฐฯ เมื่อเดือนที่แล้ว ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ได้ขอให้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ช่วยโน้มน้าว อีลอน มัสก์ ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของเขาในเรื่องนี้ แต่ ทรัมป์ ยังคงไม่แสดงท่าทีใดๆ
อีลอน มัสก์ เริ่มบริจาคอุปกรณ์รับสัญญาณ Starlink หลายหมื่นตัวให้กับยูเครนไม่นานหลังจากที่รัสเซียเริ่มบุกโจมตียูเครนในเดือน ก.พ. ปี 2022 อย่างไรก็ตาม เขาเริ่มมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ยูเครนในเวลาต่อมา โดยเรียกร้องให้ฝ่ายยูเครนมุ่งเน้นไปที่การบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างมอสโกและเคียฟ และเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า ความขัดแย้งนี้อาจนำไปสู่ “สงครามโลกครั้งที่ 3”
ในปี 2023 ผู้ประกอบการรายนี้ยืนยันรายงานว่า เขาปฏิเสธคำขอของยูเครนที่จะใช้ Starlink ในการโจมตีเรือรบรัสเซียในทะเลดำและฐานทัพเรือในไครเมีย
“หากผมตกลงตามคำขอของพวกเขา SpaceX ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการกระทำที่เป็นสงครามและการยกระดับความขัดแย้งครั้งใหญ่” มัสก์ กล่าวในเวลานั้น
มาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่า มัสก์ ควรปิด Starlink ในยูเครนทั้งหมด หากเขาปรารถนาที่จะ "หยุดยั้งการเสียชีวิต” อย่างแท้จริง
ท่าทีของ มัสก์ ถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ครั้งที่ 2 ต่อความพยายามทางการทูตของยูเครน หลังจากที่ ทรัมป์ ถอนคำสัญญาที่ให้เคียฟได้รับใบอนุญาตผลิตขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออต และปฏิเสธคำขอให้ส่งขีปนาวุธสกัดกั้นเพิ่มเติม
เซเลนสกี และกองทัพยูเครนระบุในสัปดาห์นี้ว่า พวกเขากำลังดิ้นรนที่จะป้องกันการโจมตีของรัสเซียต่อเคียฟและเมืองอื่นๆ
การตัดสินใจอย่างกะทันหันของ เซเลนสกี ในการปลดเฟโดรอฟ ก่อให้เกิดการชุมนุมประท้วงบนท้องถนนทั่วประเทศ โดยมีฝูงชนและนักเคลื่อนไหวยูเครนที่มีชื่อเสียงหลายคนเรียกร้องให้คืนตำแหน่งให้เขา เซเลนสกีตอบสนองต่อความไม่พอใจของประชาชนด้วยการสั่งปลด พล.อ. อเล็กซานเดอร์ ซีร์สกี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งมีรายงานว่าขัดแย้งกับ เฟโดรอฟ ในเรื่องลำดับความสำคัญและยุทธวิธี
ที่มา: RT