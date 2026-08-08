3 มหาอำนาจสุหนี่ 'ซาอุฯ-ตุรกี-ปากีฯ' ลงนามข้อตกลงป้องกันร่วม จนท.มะกันแย้ม 'ฮอร์มุซ' อาจเปิดได้เร็วๆ นี้

ความกังวลต่อความขัดแย้งในภูมิภาคที่กระตุ้นให้อิหร่านโจมตีชาติผู้ส่งออกน้ำมันในอ่าวเปอร์เซีย ก็ทำให้ซาอุดีอาระเบีย ปากีสถาน และตุรกี ตัดสินใจลงนามในข้อตกลงด้านการป้องกันร่วมที่นครเมกกะเมื่อวันศุกร์ (7 ส.ค.)
ข้อตกลงระหว่าง 3 ประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมสุหนี่ มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างการป้องปรามร่วมกันต่อการรุกราน และระบุว่าการโจมตีด้วยอาวุธต่อประเทศใดประเทศหนึ่งใน 3 ประเทศนี้ จะถือเป็นการโจมตีต่อทุกประเทศ
ตุรกีระบุว่า ข้อตกลงนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ และเป็นไปเพื่อการป้องกันตนเองเท่านั้น แต่ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดกับอิหร่านซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวชีอะห์เพิ่มสูงขึ้น
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายงานเมื่อวันศุกร์ (7 ส.ค.) ว่ามีความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างอิหร่านและโอมาน ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในเร็วๆ นี้ และอาจส่งผลให้การส่งออกน้ำมันที่หยุดชะงักไปเนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ดำเนินมา 5 เดือน กลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม เผยว่าวอชิงตันคาดหวังว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงระหว่างสองประเทศซึ่งตั้งอยู่คนละฝั่งของช่องแคบในเร็วๆ นี้ เพื่อให้การขนส่งน้ำมันกลับสู่ภาวะปกติ
ข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์นี้ ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อข้อตกลงสันติภาพในวงกว้าง
“มีความคืบหน้าระหว่างโอมานและอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบ และเราคาดว่าจะได้ข้อตกลงในเร็วๆ นี้” เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวกับรอยเตอร์เมื่อวันศุกร์ (7) “เมื่อมีการประกาศข้อตกลงเพื่อฟื้นฟูการขนส่งสินค้าโดยปราศจากอุปสรรค สหรัฐฯ ก็จะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน”
เจ้าหน้าที่ผู้นี้ย้ำว่า "เช่นเคย การดำเนินการของสหรัฐฯ จะยังคงขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงกับการปฏิบัติตามพันธสัญญาของอิหร่าน"
ก่อนที่สหรัฐฯ และอิสราเอลจะเริ่มสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ. น้ำมันประมาณ 1 ใน 5 ของปริมาณการบริโภคทั่วโลกถูกขนส่งผ่านช่องแคบนี้ แต่อิหร่านใช้ความขัดแย้งเป็นข้ออ้างในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือบรรทุกน้ำมัน และยิงใส่เรือที่พยายามข้ามช่องแคบโดยไม่ได้รับอนุญาต
การขนส่งที่หยุดชะงักส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ส่งสัญญาณซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า ข้อตกลงในการเปิดช่องแคบอาจใกล้บรรลุผลแล้ว แต่อิหร่านกลับปฏิเสธว่าไม่มีการเจรจาใดๆ เกิดขึ้น ยังไม่ชัดเจนว่าการเจรจาที่เร่งรีบในครั้งล่าสุดนี้จะนำไปสู่ข้อตกลงที่ยั่งยืนกว่าหรือไม่
ปฏิบัติการโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซโดยอิหร่านเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการโจมตีที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มฮูตี พันธมิตรของอิหร่านในเยเมน ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายไปที่เรือในจุดขนส่งน้ำมันสำคัญอีกแห่งหนึ่งทางฝั่งคาบสมุทรอาหรับ ระหว่างทะเลแดงและอ่าวเอเดน
บริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบี หนึ่งในผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ที่สุดของโลก กล่าวเมื่อวันศุกร์ (7) ว่า เรือของบริษัท 15 ลำถูกโจมตีโดยไม่มีเหตุผล ขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซนับตั้งแต่เริ่มต้นความขัดแย้ง การโจมตีดังกล่าวทำให้ลูกเรือเสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บอีก 20 คน
ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ พยายามเป็นตัวกลางในการยุติการสู้รบในอีกแนวรบหนึ่งของสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเลบานอนตอนใต้
เจ้าหน้าที่เลบานอนกล่าวเมื่อวันศุกร์ (7) ว่า เลบานอนและอิสราเอลตกลงเกี่ยวกับรายชื่อประเทศที่สามารถส่งกองกำลังเข้าไปตรวจสอบการปลดอาวุธของฮิซบอลเลาะห์ภายใต้ข้อตกลงที่สหรัฐฯ เป็นตัวกลาง และสหรัฐฯ จะเป็นผู้คัดเลือกประเทศจากรายชื่อดังกล่าว
ที่มา: รอยเตอร์