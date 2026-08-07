รอยเตอร์ตีข่าว 'อนุทิน' จ่อแก้กม.คุมเข้มอาวุธปืน ชี้ไทยเผชิญกราดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะความ 'หละหลวม'

เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุกราดยิงโรงเรียนที่ย่านชานเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีของไทย ได้ให้คำมั่นเมื่อวันศุกร์ (7 ส.ค.) ว่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนฉบับใหม่ในประเทศซึ่งมีสถิติผู้ครอบครองอาวุธปืนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อนุทิน ซึ่งเคยเข้มงวดกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเสนอกฎหมายเพื่อจำกัดการพกพาอาวุธปืนของประชาชน
“กฎหมายใหม่นี้จะอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นที่สามารถพกพาอาวุธปืนได้” เขาบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ (7) แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับกฎหมายที่กำลังจะออกมา รวมถึงประเด็นที่ว่าจะมีการเข้มงวดข้อกำหนดในการครอบครองอาวุธปืนหรือไม่
- การครอบครองอาวุธปืนสูง
ตามกฎหมายของไทย มีการออกใบอนุญาตแยกต่างหากสำหรับการครอบครองปืน และการพกพาอาวุธปืน
ในเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ (7) เด็กชายวัยรุ่นได้ยิงปู่และย่าของตนเสียชีวิต จากนั้นจึงพกอาวุธปืนไปสังหารครูและนักเรียนเสียชีวิต 8 คน และปลิดชีพตนเองที่โรงเรียน
รอยเตอร์อ้างผลการประเมินของ Small Arms Survey ในปี 2017 ซึ่งพบว่า ประเทศไทยมีอาวุธปืนในครอบครองของพลเรือนประมาณ 10.3 ล้านกระบอก หรือคิดเป็นประมาณ 15 กระบอกต่อประชากร 100 คน ซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุดในภูมิภาค
ในจำนวนนี้มีอาวุธปืนที่จดทะเบียนแล้วประมาณ 6 ล้านกระบอก และอีก 4 ล้านกระบอกเป็นอาวุธที่ไม่ได้จดทะเบียน
นอกจากนี้ เหตุการณ์กราดยิงยังเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทย ไม่ว่าจะในโรงเรียน ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ รวมถึงเหตุการณ์กราดยิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในปี 2022 ที่คร่าชีวิตผู้คนไป 36 ราย รวมถึงเด็ก 22 คน
- ผู้เชี่ยวชาญชี้กฎระเบียบของไทยไม่เข้มงวดเพียงพอ
ภายหลังเหตุกราดยิงในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เมื่อเดือน ต.ค. ปี 2023 นายอนุทินซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกคำสั่งให้มีการใช้มาตรการควบคุมอาวุธปืนหลายอย่าง รวมถึงการห้ามออกใบอนุญาตใหม่ในระยะสั้น การจำกัดการนำเข้า และการห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้สนามยิงปืน
มาตรการระยะยาวที่เสนอ ได้แก่ การออกใบรับรองแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพจิตและสภาพจิตใจของผู้ครอบครองอาวุธปืน รวมถึงการกำหนดระยะเวลาที่ใบอนุญาตอาวุธปืนบางประเภทมีผลบังคับใช้
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพร ตันณีกุล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวว่า ระบบการออกใบอนุญาตในปัจจุบันของไทยยังขาดการคัดกรองสุขภาพจิตสำหรับผู้ที่ยื่นขออนุญาตครอบครองอาวุธปืน อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุเพียง 20 ปีครอบครองอาวุธได้ และไม่มีการประเมินซ้ำเป็นระยะสำหรับผู้ถือใบอนุญาต
“เราพิจารณาแค่เพียงว่า คุณมีเงินไหม? คุณมีเหตุผลจำเป็นที่จะต้องปกป้องทรัพย์สินของคุณหรือไม่? คุณต้องการมันเพื่อป้องกันตัวเองหรือไม่? แต่ในประเทศอื่นๆ เจ้าหน้าที่บอกว่า นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ดี” เธอบอกกับรอยเตอร์
“เราต้องการการแทรกแซง กระบวนการแบบเดียวกับที่ประเทศอื่นๆ มี มีกฎหมายธงแดงในต่างประเทศ” ดร.ปิยะพร กล่าว โดยอ้างถึงกฎหมายที่อนุญาตให้ยึดอาวุธปืนออกจากบริเวณที่บุคคลที่ถูกพิจารณาว่ามีความเสี่ยงที่จะทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่น
“ดังนั้นเหตุการณ์เหล่านี้จึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่รัฐกลับไม่ทำอะไรเลย” เธอกล่าว
ที่มา: รอยเตอร์