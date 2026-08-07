PLANET#3: ภาพชุดสุดสะเทือนใจในโศกนาฏกรรม “สังหารหมู่ 5 ครู โดยนักเรียน 14 ปี” ณ ร.รเทพศิรินทร์นนท์ โดยเดลิเมลออนไลน์ สื่อยักษ์อังกฤษ

ด้วยเครือข่ายที่กว้างขวางเจาะลึก เดลิเมลออนไลน์สื่อยักษ์จอมอิทธิพลของอังกฤษได้รับ “คลิป & ภาพชุดสุดสะเทือนใจ” ไปนำเสนอโฉมหน้าของโศกนาฏกรรมสังหารหมู่ 5 คุณครูโรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์ โดยนักเรียนวัยเพียง 14 ปี ซึ่งเปิดฉากขึ้นในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2026 ในพื้นที่เขตบางกรวยไม่ไกลจากรัฐสภาไทย
โดยก่อนหน้านั้น มือปืนเด็กเรียนดี เล่นเกมเก่ง ได้สร้างอาชญากรรมสังหารคุณปู่และคุณย่าในบ้าน แล้วนำอาวุธกับเครื่องกระสุนจำนวนมากไปก่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งใหญ่ที่โรงเรียน
ขณะที่บรรดาผู้บาดเจ็บถูกพาขึ้นรถกู้ภัยฉุกเฉิน และนักเรียนถูกอพยพออกจากเขตโรงเรียนนั้น หลายๆ ภาพถ่ายที่แชร์กันโดยทีมงานหน่วยกู้ภัยเผยให้เห็นว่า คุณครูเหยื่อกระสุนสังหารรายหนึ่งนอนอยู่บนรถเข็นข้างแอมบูแลนซ์ และแพทย์หน่วยกู้ภัยเร่งช่วยชีวิตอาจารย์ผู้เป็นเหยื่อคมกระสุนอีกรายหนึ่ง
พร้อมนี้ ผู้อยู่ในเหตุโศกนาฏกรรมในอาคารเรียนเล่าว่า ได้เห็นมือปืนวัย 14 ปี บรรจุกระสุนเพิ่ม และในเวลาต่อมา เสียงลั่นไกก็ดังกึกก้องอีกหลายชุด
“ตอนที่หน่วยกู้ภัยไปถึง เสียงปืนยังดังสนั่นไม่หยุดครับ พวกผมพบอาจารย์ชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณชั้นบนของอาคาร และในอีกห้องหนึ่ง ก็พบคุณครูหญิงถูกยิงเข้าหน้าอกกับแขน
“เราทำซีพีอาร์ให้อยู่เกือบ 30 นาที แล้วรีบพาส่งโรงพยาบาล เพราะเราดึงอัตราเต้นของหัวใจขึ้นมาไม่ได้ แต่เราพยายามกันสุดความสามารถครับ” เดลิเมลออนไลน์รายงานว่า เกียรติคุณ วีระพงษ์ประดิษฐ์ แห่งทีมกู้ภัยให้ข้อมูลไว้
ในเวลาเดียวกัน ทีมกู้ภัยรุดเข้าช่วยเหลือนักเรียนหลายรายซึ่งได้รับบาดเจ็บตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทั้งที่แผ่นหลัง หน้าอก และแขน
ด้านมือปืนนักเรียนวัย 14 ปี ซึ่งพลตำรวจตรีเดชรพี คงดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ให้ข้อมูลว่าเด็กอาชญากรได้ตัดสินใจลั่นไกปลิดชีพตนเอง นั้น หน่วยกู้ภัยก็เข้าไปทำซีพีอาร์ให้อย่างสุดความสามารถ แต่ในที่สุด ก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
สำหรับสาเหตุแรงจูงใจแท้จริงในการก่อกรรมร้ายแรงที่โรงเรียนนี้ ยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่สิ่งชี้บ่งสำคัญประการหนึ่งคือ การเริ่มซีรีส์เด็ดชีพผู้คนด้วยปืนสังหารโหดดังกล่าว เริ่มต้นในบ้าน โดยยิงคุณปู่กับคุณย่าซึ่งเป็นบุพการีแท้ๆ
ทั้งนี้ เดลิเมลออนไลน์รายงานว่าตำรวจได้รับแจ้งเหตุ และรุดไปยังบ้านที่อยู่อาศัยของมือปืนเด็ก แล้วได้พบว่าคุณปู่กับคุณย่าเสียชีวิตด้วยคมกระสุนแล้ว
ในการนี้ ปืนที่ถูกใช้ก่ออาชญากรรมสังหารโหดทั้งปวง เป็นปืนจดทะเบียนในนามของคุณปู่ ซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการธนาคาร
อนึ่ง เดลิเมลออนไลน์ให้ข้อมูลภูมิหลังว่า ไทยเป็นหนึ่งในชาติที่มีผู้ครอบครองอาวุธปืนในอัตราสูงที่สุดของภูมิภาค โดยมีการประเมินตัวเลขไว้ว่า จำนวนอาวุธปืนที่ใช้กันในประเทศอยู่ที่ประมาณ 10 ล้าน หรือก็คือค่าเฉลี่ยที่ว่า ทุกๆ 7 คนในประเทศไทย มี 1 คน เป็นผู้ที่ครอบครองปืน
คอลัมน์ PLANET No.3
โดย รัศมี มีเรื่องเล่า
(ที่มา: เดลิเมลออนไลน์)