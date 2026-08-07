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PLANET#3: ภาพชุดสุดสะเทือนใจในโศกนาฏกรรม “สังหารหมู่ 5 ครู โดยนักเรียน 14 ปี” ณ ร.รเทพศิรินทร์นนท์ โดยเดลิเมลออนไลน์ สื่อยักษ์อังกฤษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เจ้าหน้าที่แพทย์หน่วยกู้ภัยฉุกเฉินเร่งช่วยชีวิตอาจารย์โรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์ หนึ่งในเหยื่อคมกระสุนหลายๆ รายของมือปืนนักเรียนวัยเพียง 14 ปี อาการน่าเป็นห่วงทีเดียว
ด้วยเครือข่ายที่กว้างขวางเจาะลึก เดลิเมลออนไลน์สื่อยักษ์จอมอิทธิพลของอังกฤษได้รับ “คลิป & ภาพชุดสุดสะเทือนใจ” ไปนำเสนอโฉมหน้าของโศกนาฏกรรมสังหารหมู่ 5 คุณครูโรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์ โดยนักเรียนวัยเพียง 14 ปี ซึ่งเปิดฉากขึ้นในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2026 ในพื้นที่เขตบางกรวยไม่ไกลจากรัฐสภาไทย

โดยก่อนหน้านั้น มือปืนเด็กเรียนดี เล่นเกมเก่ง ได้สร้างอาชญากรรมสังหารคุณปู่และคุณย่าในบ้าน แล้วนำอาวุธกับเครื่องกระสุนจำนวนมากไปก่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งใหญ่ที่โรงเรียน

ขณะที่บรรดาผู้บาดเจ็บถูกพาขึ้นรถกู้ภัยฉุกเฉิน และนักเรียนถูกอพยพออกจากเขตโรงเรียนนั้น หลายๆ ภาพถ่ายที่แชร์กันโดยทีมงานหน่วยกู้ภัยเผยให้เห็นว่า คุณครูเหยื่อกระสุนสังหารรายหนึ่งนอนอยู่บนรถเข็นข้างแอมบูแลนซ์ และแพทย์หน่วยกู้ภัยเร่งช่วยชีวิตอาจารย์ผู้เป็นเหยื่อคมกระสุนอีกรายหนึ่ง

พร้อมนี้ ผู้อยู่ในเหตุโศกนาฏกรรมในอาคารเรียนเล่าว่า ได้เห็นมือปืนวัย 14 ปี บรรจุกระสุนเพิ่ม และในเวลาต่อมา เสียงลั่นไกก็ดังกึกก้องอีกหลายชุด

มือปืนวัยทีนซึ่งยิงปลิดชีพตนเอง ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยซึ่งทำซีพีอาร์รักษาชีวิตให้อย่างสุดความสามารถ สัญญาณชีพกลับคืนขึ้นได้ แต่ในที่สุด ก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล เดลิเมลออนไลน์รายงานด้วยภาพ

เดลิเมลออนไลน์รายงานว่ารูปซ้ายเป็นภาพท้ายๆ ของมือปืนสังหารหมู่ 5 ครูอาจารย์ ก่อนที่เจ้าตัวจะเบนกระบอกปืนมาจ่อยิงปลิดชีพตนเอง
“ตอนที่หน่วยกู้ภัยไปถึง เสียงปืนยังดังสนั่นไม่หยุดครับ พวกผมพบอาจารย์ชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณชั้นบนของอาคาร และในอีกห้องหนึ่ง ก็พบคุณครูหญิงถูกยิงเข้าหน้าอกกับแขน

“เราทำซีพีอาร์ให้อยู่เกือบ 30 นาที แล้วรีบพาส่งโรงพยาบาล เพราะเราดึงอัตราเต้นของหัวใจขึ้นมาไม่ได้ แต่เราพยายามกันสุดความสามารถครับ” เดลิเมลออนไลน์รายงานว่า เกียรติคุณ วีระพงษ์ประดิษฐ์ แห่งทีมกู้ภัยให้ข้อมูลไว้

ในเวลาเดียวกัน ทีมกู้ภัยรุดเข้าช่วยเหลือนักเรียนหลายรายซึ่งได้รับบาดเจ็บตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทั้งที่แผ่นหลัง หน้าอก และแขน

ด้านมือปืนนักเรียนวัย 14 ปี ซึ่งพลตำรวจตรีเดชรพี คงดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ให้ข้อมูลว่าเด็กอาชญากรได้ตัดสินใจลั่นไกปลิดชีพตนเอง นั้น หน่วยกู้ภัยก็เข้าไปทำซีพีอาร์ให้อย่างสุดความสามารถ แต่ในที่สุด ก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

ภรรยาของอาจารย์ที่เสียชีวิตในอาคารสังหารหมู่ ร้องไห้ดั่งใจจะขาด เป็นความเจ็บปวดและความสูญเสียที่เกิดขึ้นมาได้ “เพียงเพราะเด็กชายวัยเพียง 14 ปี สามารถเข้าถึงอาวุธสังหารและ ‘เครื่องกระสุนอันมากมาย’ ภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย”

หลายร้อยชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมต้น ซึ่งอยู่ในห้องเรียนใกล้กับห้องเรียนมรณะ ต้องปิดล็อกประตู และหลบใต้โต๊ะเป็นเวลานานโดยตกอยู่ในสภาวะหวาดกลัว มีเสียงสะอื้นเบาๆ ปรากฏในคลิปที่เดลิเมลออนไลน์นำเสนอเป็นข่าว และในเวลาเดียวกัน ห้องเรียนมรณะที่เด็กมือปืนวัย 14 ปี มุ่งหน้าไปยิงอาจารย์เลือดนอง โดยมีนักเรียนหลายรายโดนลูกหลงนั้น ก็เต็มไปด้วยเด็กๆ ที่เสียขวัญรุนแรง ชะตากรรมที่เด็กนักเรียนหลายร้อยรายเหล่านี้อาจจะต้องเผชิญ คือ การป่วยด้วยโรค PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) หรือโรคเครียดหลังเหตุการณ์รุนแรง น่ากลัว คุกคามชีวิต สภาวะเหล่านี้อาจจะส่งผลให้เกิดความเครียดฝังใจ และกระทบอย่างร้ายกาจต่อต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเรื้อรังไปในอนาคต

ในคลิปของเดลิเมลออนไลน์ มีบรรยากาศตึงเครียดในการเร่งอพยพนักเรียนออกจากอาคารมรณะ พร้อมกับมีรายงานด้วยรูป(ซ้าย) ที่เป็นภาพท้ายๆ ของมือปืนซึ่งปิดฉากชีวิตและอาชญากรรมของตน ด้วยการฆ่าตัวตาย

เดลิเมลออนไลน์นำเสนอคลิปและภาพเหตุการณ์สังหารหมู่ในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี หนึ่งในโรงเรียนชั้นนำของไทย https://www.dailymail.com/news/article-16035617/Student-shoots-Bangkok-high-school-shooting.html#newcomment

คณะอาจารย์โรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์ ดำเนินการอพยพโยกย้ายนักเรียนหลายพันชีวิตออกพ้นสถานที่เกิดโศกนาฏกรรม ได้อย่างเป็นระบบและทันการณ์ ส่วนหนึ่งไปอยู่ที่โรงเรียนฝั่งตรงข้าม อีกส่วนหนึ่งไปที่บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กัน โดยเด็กจะมีแค่เงินในกระเป๋าชุดนักเรียน กับโทรศัพท์มือถือที่พกติดตัว
สำหรับสาเหตุแรงจูงใจแท้จริงในการก่อกรรมร้ายแรงที่โรงเรียนนี้ ยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่สิ่งชี้บ่งสำคัญประการหนึ่งคือ การเริ่มซีรีส์เด็ดชีพผู้คนด้วยปืนสังหารโหดดังกล่าว เริ่มต้นในบ้าน โดยยิงคุณปู่กับคุณย่าซึ่งเป็นบุพการีแท้ๆ

ทั้งนี้ เดลิเมลออนไลน์รายงานว่าตำรวจได้รับแจ้งเหตุ และรุดไปยังบ้านที่อยู่อาศัยของมือปืนเด็ก แล้วได้พบว่าคุณปู่กับคุณย่าเสียชีวิตด้วยคมกระสุนแล้ว

ในการนี้ ปืนที่ถูกใช้ก่ออาชญากรรมสังหารโหดทั้งปวง เป็นปืนจดทะเบียนในนามของคุณปู่ ซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการธนาคาร

อนึ่ง เดลิเมลออนไลน์ให้ข้อมูลภูมิหลังว่า ไทยเป็นหนึ่งในชาติที่มีผู้ครอบครองอาวุธปืนในอัตราสูงที่สุดของภูมิภาค โดยมีการประเมินตัวเลขไว้ว่า จำนวนอาวุธปืนที่ใช้กันในประเทศอยู่ที่ประมาณ 10 ล้าน หรือก็คือค่าเฉลี่ยที่ว่า ทุกๆ 7 คนในประเทศไทย มี 1 คน เป็นผู้ที่ครอบครองปืน

คอลัมน์ PLANET No.3

โดย รัศมี มีเรื่องเล่า

(ที่มา: เดลิเมลออนไลน์)