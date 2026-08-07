สถานทูตจีน-สหรัฐฯแสดงความเสียใจเหตุกราดยิง'เทพศิรินทร์ นนทบุรี' ขอยืนหยัดเคียงข้างคนไทย

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐฯประจำประเทศไทยในวันศุกร์(7ส.ค.) เผยแพร่ถ้อยแถลงแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนชื่อดังในนนทบุรี ขอเป็นหนึ่งเดียวกับครอบครัวผู้สูญเสียและยืนหยัดเคียงข้างคนไทย
ถ้อยแถลงของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่เผยแพร่บนบัญชีเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ ระบุว่า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม เกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี และเกิดเหตุรถยนต์พุ่งชนโรงเรียนอนุบาลในจังหวัดกาญจนบุรี ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิต ขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บ และขอให้ผู้บาดเจ็บหายดีโดยเร็ววัน
ส่วนถ้อยแถลงของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่เผยแพร่ในวันเดียวกัน ระบุว่าทางสถานทูตฯขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอภาวนาให้แก่ผู้ประสบเหตุและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมในจังหวัดนนทบุรีวันนี้ เราจะยืนหยัดเคียงข้างเพื่อนและพันธมิตรชาวไทยในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้
ความเคลื่อนไหวของสถานทูตทั้ง 2 แห่ง มีขึ้นตามหลังนักเรียนวัยรุ่นไทยรายหนึ่งก่อเหตุสังหารผู้คนไปอย่างน้อย 9 รายและลงมือปลิดชีพตนเอง ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี แถบชานเมืองกรุงเทพฯเมื่อวันศุกร์(7ส.ค.) ตามรายงานของรอยเตอร์ส หลังจากไม่นานก่อนหน้านั้น ได้ลงมือฆ่าปู่และย่าของตนเอง ถือเป็นเหตุสังหารหมู่ครั้งเลวร้ายที่สุดในประเทศไทยในรอบเกือบ 4 ปี
(ที่มา:เพซบุ๊กสถานทูตจีน/สถานทูตสหรัฐฯ)