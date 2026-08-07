สื่อนอกตีข่าวครึกโครม “ไทย” เกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนชื่อดังย่าน "นนทบุรี" ปืนพกพร้อมกระสุนตกเกลื่อนพื้น-คลิปวินาทีเด็กหมอบใต้โต๊ะ ดับสยองไม่ต่ำกว่า 6 รวมครู ตามรอย “สหรัฐฯ”

เอเจนซีส์/เอเอฟพี – สื่อชื่อดังทั้ง CNN บีบีซี DW สกายนิวส์ CNA รอยเตอร์ เอเอฟพี ต่างพากันรายงานข่าวสลดเหตุกราดยิงภายในรั้วโรงเรียนชื่อดังย่านบางกรวยในวันศุกร์(7 ส.ค) มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 6 รายรวม ครูและตัวเด็กนักเรียนมือปืนก่อเหตุ คลิปว่อนเด็กนักเรียนแอบใต้โต๊ะเรียนยระหว่างเกิดเหตุ มีผู้บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 15 คน ขณะที่ในสหรัฐฯกราดยิงในรั้วโรงเรียนครึ่งปีแรกของปี 2026 ยอดพุ่งเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 31 ครั้ง
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้ที่ 7 ส.คว่า เหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี ในเช้าวันศุกร์(7) เป็นที่รู้จักว่าเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงและมีนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมดราว 3,000 คน
โฆษกตำรวจเปิดเผยว่า เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 6 คนเป็นนักเรียน 3 คนและครูอีก 3 คน โดยผู้ก่อเหตุเป็นเด็กนักเรียนและเสียชีวิตซึ่งเด็กคนดังกล่าวตามรายงานของสื่อไทยใช้ปืนยิงที่ศีรษะ และมีไม่ต่ำกว่า 15 คนได้รับบาดเจ็บ
เอเอฟพีรายงานว่า ผู้บาดเจ็บไม่ได้บาดเจ็บเพราะถูกยิงแต่ได้รับบาดเจ็บระหว่างพยายามวิ่งหลบหนี
ด้านนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ได้แสดงความเห็นต่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จากทำเนียบรัฐบาลต่อนักข่าวว่า “มันเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้าย มันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้น สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรในประเทศของพวกเรา?”
ทั้งนี้กองตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยกับสื่อสหรัฐฯว่าในเวลาสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว
โดยภาพที่ CNN ได้รับมาจากตำรวจไทยแสดงให้เห็นอาวุธก่อเหตุเป็นปืนพกสีดำและมีกระสุนมากมายตกกระจายอยู่บนพื้นห้องเรียน
เบื้องต้นเชื่อว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของสมาชิกในครอบครัวแต่ทว่าทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถรู้ได้ว่าเด็กนักเรียนผู้ก่อเหตุนั้นสามารถเข้าถึงปืนได้ด้วยวิธีใด โฆษกตำรวจชี้
เด็กนักเรียนคนก่อเหตุอาศัยอยู่กับญาติไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ของตัวเอง ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายอาวุธปืนเข้มงวดสูงเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆในภูมิภาค
แต่ทว่าอ้างอิงจากฐานข้อมูลของ Global Burden of Disease ประจำปี 2019 ของสถาบัน IHME ประจำมหาวิทยาลัยวอชิงตัน พบว่าไทยติดลำดับ 2 ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีสถิติอาชญากรรมปืนสูงเป็นรองแค่ฟิลิปปินส์เท่านั้น
ภาพที่เป็นไวรัลไปทั่วแสดงให้เห็นช่วงเวลาเกิดเหตุระหว่างเสียงปืนกำลังยิงรัวไม่ห่างออกไป ภายในชั้นเรียนที่มีเด็กนักเรียนอยู่เต็มห้องกำลังหลบอยู่ใต้โต๊ะเรียนและสะอื้น ในขณะภาพอื่นแสดงให้เห็นเด็กนักเรียนพากันวิ่งออกมจากโรงเรียนระหว่างที่เจ้าหน้าที่โรงเรียนช่วยอพยพออกไป
CNA ของสิงคโปร์รายงานว่า มีหนึ่งในนักเรียนภายในโรงเรียนที่เกิดเหตุได้ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่า ในตอนแรกเขาคิดไปว่าเป็นการจุดปะทัดดอกไม้ไฟ
“ผมไม่คิดว่ามันเป็นปืนในตอนแรก” และเสริมว่า “มันดังเยอะมาก ปัง ปัง ปัง แล้วหลังจากนั้นเงียบลงก่อนที่จะเริ่มอีกครั้ง”
เหตุกราดยิงในโรงเรียนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในสหรัฐฯ CNN เคยรายงานเมื่อวันที่ 16 ก.ค ล่าสุดว่า แค่เฉพาะในปีนี้มีการกราดยิงในโรงเรียนอเมริกาไม่ต่ำกว่า 31 ครั้ง โดยมาจนถึงวันที่ 10 ก.ค พบว่าเหตุกราดยิงเกิดในแคมปัสระดับมหาวิทยาลัย 10 ครั้ง และอีก 21 ครั้งเกิดขึ้นในระดับโรงเรียนมัธยมเหมือนเช่นที่เกิดในไทยวันศุกร์(7)
อ้างอิงจากการวิเคราะห์ของ CNN โดยอ้างอิงการรายงานจากโปรเจกต์บันทึกความรุนแรงอาวุธปืน สัปดาห์การศึกษา และทุกเมืองเพื่อปืนปลอดภัย(the Gun Violence Archive, Education Week and Everytown for Gun Safety) พบว่าเหตุกราดยิงในโรงเรียนสหรัฐฯในปีนี้มีผู้เสียชีวิตรวมไม่ต่ำกว่า 22 คน และบาดเจ็บอีก 23 คน