ยังไงนี่! “เพนตากอน” โต้ข่าวลือไม่มี “ฟอสฟอรัสขาวรั่ว” จากฐานทัพอเมริกันใน “เกาหลีใต้” ส่วน “เกาหลีเหนือ” ยิงมิสไซล์ทดสอบท้าทายก่อน “สหรัฐฯ-โซล” เปิดฉากซ้อมรบร่วมประจำปี

เอเจนซีส์/เอพี – เพนตากอนแถลงวันพฤหัสบดี(6 ส.ค) ระบุการสอบสวนของกองทัพสหรัฐฯยืนยันว่าไม่มี 'สารฟอสฟอรัสขาวรั่ว' ภายในฐานทัพกองกำลังสหรัฐฯในเกาหลีใต้ไม่กี่วันหลังเจ้าหน้าที่มืองส่ง้อความสั้นสั่งชาวบ้านอาศัยโดยรอบรีบอพยพออก ขณะที่เกาหลีเหนือวันเดียวกัน(6 ส.ค)เปิดฉากยิงทดสอบมิสไซล์แสดงความท้าทายก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐฯ-เกาหลีใต้
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวานนี้(6 ส.ค)ว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ค ก่อนหน้ารัฐบาลเมือง Pyeongtaek ได้ส่งข้อความสั้นเตือนไปยังประชาชนเกาหลีใต้ให้อพยพออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยและพยายามอย่าให้สารพิษสัมผัสผิวหนัง โดยกล่าวว่ามีสารพิษฟอสฟอรัสขาวเกิดรั่วที่ฐานทัพอากาศโอซาน(Osan) ตั้งทางใต้ของกรุงโซล
สารฟอสฟอรัสขาว(white phosphorus) ที่ใช้ในแวดวงการทหารและถูกจัดว่าเป็นสารพิษอันตรายนั้นใช้ในการผลิตกระสุนที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ต่อวัตถุเป้าหมายและระเบิดควัน โดยเมื่อมีการจุดจะทำให้กระสุนและระเบิดเหล่านี้ทำงานสามารถเผาตึกหรือสังหารมนุษย์ให้โดนเผาจนเหลือแต่กระดูกได้
เจ้าหน้าที่เมืองเกาหลีใต้กล่าวว่า พวกเขาได้ยกเลิกคำสั่งอพยพภายหลังในวันเดียวกันหลังได้รับแจ้งว่ากองทัพสหรัฐฯเสร็จสิ้นการกำจัดทำลาย
เจ้าหน้าที่เมืองอ้างว่า ในการส่งข้อความไปเตือนประชาชนให้เร่งอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนหน้านี้ได้หารือกับกองทัพสหรัฐฯ ตำรวจเกาหลีใต้ และเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน
ด้านกองทัพสหรัฐฯออกแถลงการณ์ในวันพฤหัสบดี(6)เปิดเผยการยืนยันว่าพบฝุ่นผงและคริสตัลขาวระหว่างการตรวจสอบกระสุนตามตารางในวันนั้นซึ่งไม่ใช่สารพิษฟอสฟอรัสขาวและไม่มีร่องรอยของสสาร
และแถลงต่อว่าในการวิเคราะห์ตามมาสรุปได้ว่า ฝุ่นผงที่พบไม่เป็นอันตราย เป็นเพียงผลมาจากการกัดกร่อนผิวหน้าเนื่องมาจากอยู่ในสภาพแวดล้อมเป็นเวลานาน และไม่มีรายงานการบาดเจ็บ
“พวกเรารู้สึกซาบซึ้งความเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของเมืองในการรักษาให้ชุมชนปลอดภัยเสมอ และพวกเราขอขอบคุณทุกคนสำหรับความอดทนของพวกเขาระหว่างทีมของพวกเรากำลังทำงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้” เรือพันอากาศเอกไรอัน ลีย์ ( Ryan Ley) ผู้บัญาการกองบินรบขับไล่สหรัฐฯปีกที่ 51 กล่าวผ่านแถลงการณ์
สหรัฐฯมีส่งทหารมาประจำในเกาหลีใต้ร่วม 28,500 นายเพื่อป้องปรามความก้าวร้าวจากเกาหลีเหนือ
อย่างไรก็ตามในระหว่างการปรากฎตัวของกองกำลังสหรัฐฯพบว่ายังคงมีทหารอเมริกันบางส่วนกระทำผิดทางอาญาสร้างความไม่พอใจให้กับคนจำนวนมากในเกาหลีใต้เหมือนเช่นที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่น
สื่ออังกฤษชี้ว่า เมื่อต้นสัปดาห์มีนักเรียนเกาหลีใต้จำนวน 8 คนบุกรุกฐานทัพอากาศโอซานพร้อมตะโกนคำขวัญต่อต้านแยงกี้
แต่อย่างไรก็ตามโซลยังคงต้องการให้สหรัฐฯมีฐานทัพในคาบสมุทรเกาหลีต่อไป เอพีรายงานว่า เมื่อเวลาราว 17.00 น.ของวันพฤหัสบดี(6) เกาหลีเหนือยิงมิสไซล์พิสัยใกล้มุ่งหน้าสู่ทะเลเกิดขึ้นก่อนสหรัฐฯและเกาหลีใต้จะเปิดฉากการซ้อมรบประจำปีร่วมกัน
คณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ JCS แถลงว่าได้เพิ่มการสอดแนมและทำงานร่วมกับสหรัฐฯและญี่ปุ่น
รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่น ชินจิโร โคอิซูมิ (Shinjiro Koizumi) แถลงต่อนักข่าวว่า มิสไซล์เกาหลีเหนือตกในน่านน้ำนอกชายฝั่งทางตะวันออกของเปียงยาง และไม่มีรายงานว่าอาวุธล้ำเข้ามาภายในดินแดนญี่ปุ่น