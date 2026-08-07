บินไปเสียวไป!USสั่งตรวจสอบโบอิ้ง737แม็กซ์หลายร้อยลำ อาจมีรอยร้าวบริเวณลำตัวเครื่องบิน

สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ(เอฟเอเอ) ออกคำสั่งตรวจสอบเครื่องบินโบอิ้งแม็กซ์ 737 จำนวนหลายร้อยลำ เพื่อหารอยร้าวบริเวณลำตัวของเครื่องบิน เตือนว่ามีความเสียหายที่ยังไม่ถูกตรวจพบอาจลดทอนความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเครื่องบิน
คำสั่งด้านความสมควรเดินอากาศ (Airworthiness Directives) บังคับใช้กับเครื่องบินโบอิ้ง 737 แม็กซ์ 8, แม็กซ์ 9 และ แม็กซ์ 8-200 ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ราวๆ 471 ลำ หลังจากทางเอฟเอเอ เปิดเผยว่าตรวจพบรอยร้าวในเครื่องบินบางลำ ในบริเวณส่วนเสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง รอบๆประตูบริการส่วนหน้าทางด้านขวาของตัวเครื่องบิน ติดกับพื้นที่ห้องครัว
สายการบินต่างๆจำเป็นต้องตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวตามกำหนด บนพื้นฐานของการใช้งานของเครื่องบินแต่ละลำ และจำเป็นต้องซ่อมแซมรอยร้าวๆใดในกรณีที่ตรวจพบ ก่อนได้รับอนุญาตให้กลับสู่การบริการ
อย่างไรก็ตามเอฟเอเอ เน้นว่าโบอิ้งได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่พบในเครื่องบินที่เพิ่งผลิตขึ้นใหม่แล้ว
เอฟเอเอ ไม่ถึงขั้นออกคำสั่งให้เครื่องบินรุ่นที่ได้รับผลกระทบงดขึ้นบิน โดยเน้นว่าการเข้ารับการตรวจสอบตามรอบที่กำหนดไว้ ช่วยให้มีโอกาสหลายครั้งในการตรวจพบรอยร้าว ก่อนที่รอยร้าวเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอากาศยาน และคำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 กันยายน
ไม่ใช่ครั้งแรกที่บริษัทแห่งนี้จำเป็นต้องจัดการกับรอยร้าวทางโครงสร้างที่เกิดขึ้นกับโบอิ้ง 737 โดยเมื่อปี 2019 คณะผู้ตรวจสอบได้รับคำสั่งให้เข้าตรวจสอบเครื่องบินโบอิ้ง 737-700, 737-800 และ 737-900 บางลำ หลังจากเครื่องบินในรุ่นเหล่านี้บางลำ ถูกพบว่ามีรอยร้าวในในชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อลำตัวเครื่องบินเข้ากับปีก
เมื่อเดือนที่แล้ว เอฟเอเอ เสนอออกคำสั่งด้านความสมควรเดินอากาศอีกฉบับ ที่จะกำหนดให้ตรวจสอบชุดเบาะนั่งของโบอิ้ง 737 แม็กซ์ จำนวน 453 ลำ ในกรณีที่มันอาจได้รับการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง
ผู้ผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่แห่งนี้อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มข้น นับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นอุดประตูปลิวหลุดออกจากเครื่องบินโดยสารลำหนึ่งของสายการบินอะแลสกา แอร์ไลน์ส เมื่อเดือนมกราคม 2024 คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ พบว่าสลักเกลียว 4 ตัวที่มีไว้ยึดแผ่นอุดประตู ไม่ได้ถูกใส่กลับเข้าไปให้เรียบร้อย ตอนที่มีการซ่อมแซมและส่งมอบเครื่องบินกลับให้แก่สายการบินในเดือนตุลาคม 2023
(ที่มา:ซีเอ็นเอ็น)