ทรัมป์โกรธหูดับ!ขู่จำคุกสื่อปล่อยข่าวสหรัฐฯ'กระสุนร่อยหรอ' ต้องถอยกรูดแผนโจมตีอิหร่าน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี(6ส.ค.) ยืนยันอเมริกามีคลังสรรพาวุธขนาดมหึมา และขู่จำคุกใครก็ตามที่บ่งชี้เป็นอย่างอื่น ส่งสัญญาณว่าความคับข้องใจของเขาที่มีต่อสงครามอิหร่านกำลังเดือดดาลขึ้นถึงขีดสุด
ผู้นำสหรัฐฯจากพรรครีพับลิกันโวยวายบนทรูธโซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง ต่อรายงานข่าวของสื่อมวลชนหลายสำนัก ที่ระบุตรงกันเกี่ยวกับคลังสำรองอาวุธที่ร่อยหรอของอเมริกา โดยยืนกรานว่าสหรัฐฯมี "กระสุนในปริมาณมหาศาล โดยเฉพาะในบางรุ่น" อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติม
"นอกจากนี้ ยังมีกระสุนอีกปริมาณมากที่อยู่ระหว่างการผลิตและส่งมอบแก่สหรัฐฯ ตามที่ต้องการ บริษัทกลาโหมทั้งหลายกำลังสร้างโรงงานจำนวนมาก มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศของเรา" เขากล่าว
ก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่า ทรัมป์ ขอคำตอบเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนกระสุนจาก พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ในวันศุกร์ที่แล้ว ครั้งที่ทั้ง 2 คนร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์ เดวิด บ้านพักตากอากาศของประธานาธิบดี โดยระหว่างนั้น ทรัมป์ ตั้งคำถาม เฮกเซธ "นึกว่าประเด็นกระสุนได้รับการแก้ไขแล้วเสียอีก" ตามรายงานของวอชิงตันโพสต์ อ้างอิงแหล่งข่าว 2 ราย
ทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์รายงานข่าวของสื่ออย่างรุนแรง และในวันพฤหัสบดี(6ส.ค.) ขู่ว่าจะไล่ล่าพวกที่ปล่อยข่าว "นำเสนอข่าวถ้อยคำอันเป็นการทรยศชาตินี้" และ "จะเรียกร้องให้ลงโทษจำคุกเป็นเวลานาน!"
ซีเอ็นเอ็นรายงานเช่นกันว่าการขาดแคลนขรปนาวุธนำวิถีพิสัยไกลและตัวสกัดกั้นป้องกันภัยทางอากาศ ได้ส่งผลกระทบกับยุทธศาสตร์ของทรัมป์ในความขัดแย้งกับอิหร่าน พร้อมระบุกองทัพสหรัฐฯผลาญตัวสกัดกั้น THAAD ไปแล้วเกือบ 80% จากคลังสำรองที่มีอยู่
วอชิงตันโพสต์ระบุด้วยว่าปัญหาคลังกระสุนร่อยหรอ ได้ทำให้ ทรัมป์ ตัดสินใจยกเลิกการโจมตีรอบใหม่เล่นงานอิหร่าน แม้ขู่ว่าจะถล่มสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ "อย่างหนักหน่วงมากๆ"
แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาว ตราหน้ารายงานข่าวที่ว่า ทรัมป์ โต้เถียงกับ เฮกเซธ ว่าเป็น "ข่าวปลอม" โดยเธอเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า "ฉันอยู่ที่แคมป์เดวิดกับประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐมนตรีเฮกเซธ เรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยจริงๆ"
ส่วน ฌอน พาร์เนลล์ หัวหน้าทีมโฆษกของเพนตากอน ก็บอกเช่นกันว่ารายงานข่าวที่ว่า ทรัมป์ กระทบกระทั่งกับ เฮกเซธ และอาวุธขาดแคลนนั้น "เป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาเหมือนเช่นเคย"
กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธว่าไม่ได้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาใดๆกับสหรัฐฯ แม้ทาง ทรัมป์ กล่าวอ้างว่า เตหะราน กระตือรือร้นที่จะทำข้อตกลง
(ที่มา:เอเอฟพี)