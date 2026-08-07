กีวีร่าเริง! นิวซีแลนด์ตื่นเต้นหลังหิมะตกขาวโพลนในกรุงเวลลิงตันเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – สภาพอากาศหนาวจัดแอนตาร์กติกปกคลุมไปทั่วนิวซีแลนด์ส่งผลทำให้แดนกีวีเห็นหิมะตกที่เมืองหลวงเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปีในวันอังคาร (4 ส.ค) ขณะที่เมืองดะนีดิน (Dunedin) และเมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch) บนเกาะใต้หิมะตกขาวโพลนเช่นกันทำให้ชาวเมืองฉลองปรากฎการณ์ด้วยการเล่นสโนว์บอร์ดบนถนนที่ติดสถิติกินเนสต์บุ๊กว่าเป็นถนนที่ชันมากที่สุดในโลก
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพุธ(5 ก.ค)ว่า นิวซีแลนด์วันอังคาร(4)พบกับความหนาวยะเยือกในสภาพหิมะตกขาวโพลน รวมไปถึงลูกเห็บตกและลมหนาวระดับขั้วโลกแอนตาร์กติก
และในเช้าวันพุธ(5)ใน 3 จุดบนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์อุณหภูมิแตะ –9องศาเซลเซียส และถนนไฮเวย์บางส่วนปิดในขณะที่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะเหนือประชาชนแดนกีวีตื่นมาพบกับพายุลูกเห็บหนา
ที่กรุงเวลลิงตันพบว่ามีหิมะตกหลังจากกลางวันอังคาร(4)เป็นครั้งแรกในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา พนักงานออฟฟิซรีบออกไปนอกอาคารเพื่อมองปรากฎการณ์ด้วยความฉงนส่วนชาวเมืองต่างแสดงความประหลาดใจพร้อมความสุขในขณะที่แชร์ภาพมากมายบนโซเชียล
หนึ่งในนั้นกล่าวว่า “มันเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาว”
ส่วนอีกคนแสดงความเห็นว่า “หิมะตกที่กรุงเวลลิงตันเช่นนั้นหรือ?! น่ามหัศจรรย์! มันช่างเป็นหนทางทำให้ร่างกายและจิตใจรีเซ็ตได้”
ส่วนอีกคนกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม Reddit ว่า หน้าต่างออฟฟิศของเขาและฝั่งตรงข้ามเต็มไปด้วยผู้คนที่เฝ้ามองหิมะตก
นักเรียนในเมืองดะนีดิน (Dunedin) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเกาะใต้ถูกปล่อยให้กลับบ้านในวันอังคาร(4) ตามหลังหิมะตกขาวโพลนทั้งเมืองและมีเป็นจำนวนมากใช้โอกาสดื่มด่ำไปกับสภาพอากาศหนาวที่เย็นเยียบซึ่งสวนทางกับยุโรปและเอเชียที่กำลังผจญกับคลื่นความร้อนครั้งใหญ่และมีคนเสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัด
คลิปที่รายงานโดยสื่อท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่า ชาวเมืองพากันใช้ถนนบาลด์วิน(Baldwin Street) เป็นสนามเล่นสโนว์บอร์ด ซึ่งเป็นถนนที่ถูกจัดลำดับโดยกินเนสบุ๊คว่าเป็นถนนที่ชันมากที่สุดในโลก
และขึ้นไปทางเหนือที่เมืองไครสต์เชิร์ช(Christchurch)บนเกาะใต้พบว่า หาดไบรท์ตัน(Brighton Beach) ปกคลุมไปด้วยหิมะเบาบางและเครื่องบินต้องยกเลิกการร่อนลงจอดที่สนามบินไครสต์เชิร์ชเนื่องมาจากลมและฝนเป็นเหตุ
ตำรวจนิวซีแลนด์ต้องเข้าไปแก้ไขในอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องมาจากถนนลื่นและรถไถล พร้อมกับเรียกร้องให้ประชาชนเลี่ยงการเดินทาง
คาดว่าอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นในวันพุธ(5)แต่จะลดต่ำลงอีกครั้งในช่วงข้ามคืนมาถึงวันพฤหัสบดี(6)ที่คาดจะเป็นเช้าที่หนาวเย็นที่สุดของปีในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ สำนักงานอุตุนิยมวิทยานิวซีแลนด์ Metservice กล่าว