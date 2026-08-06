สงครามไฮบริด! “รัสเซีย” เล่นแรงส่งโดรนติดระเบิดเตรียมโจมตีเครื่องคาร์โก Antonov ขนกระสุนทหารยูเครนจอดใน “สนามบินไลป์ซิก”

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – รัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมันล่าสุดออกโรงประณามสงครามไฮบริดแบบยกระดับหลังพบโดรนติดระเบิดเกรดระดับอาวุธกองทัพอยู่ข้างเครื่องบินคาร์โกขนกระสุนของยูเครนที่สนามบินไลป์ซิกเมื่อเช้าวันพุธ(5 ก.ค) ชี้ไม่ใช่เป็นมือสมัครเล่นอาจถึงขั้นชาติมหาอำนาจอยู่เบื้องหลัง ส่วนส.สเยอรมันคนดังฟันธงเป็นฝีมือรัสเซียแน่นอน
รอยเตอร์รายงานวันพฤหัสบดี(6 ก.ค)ว่า เครื่องบินคาร์โกของยูเครนจอดใกล้กับโดรนติดระเบิดภายในท่าอากาศยานไลป์ซิกของเยอรมันเมื่อคืนวันอังคาร(4)
ทั้งนี้เครื่องบินยูเครนลำดังกล่าวพบว่าด้านในคาร์โกขนกระสุนทหาร สื่อเยอรมันหลายแห่งรวม หนังสือพิมพ์ Sueddeutsche Zeitung รายงานวันนี้(6)
ผู้เชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่า ระเบิดที่ผูกติดกับโดรนนี้เป็นระเบิดคุณภาพสูงระดับที่ใช้ในการทหาร เป็นการรายงานร่วมของสถานีโทรทัศน์ NDR และสถานีโทรทัศน์ WDR โดยอ้างแหล่งข่าวตำรวจเยอรมัน
เหตุเกิดที่หนึ่งในสนามบินเยอรมันที่รู้กันดีว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกและเป็นฐานของเครื่องบินบริษัทส่งสินค้าชื่อดังเยอรมัน DHL
โดรนติดระเบิดถูกพบอยู่ใกล้เครื่องบินคาร์โก Antonov An-124 ของยูเครนที่จอดอยู่ไม่กี่ลำในสนามบิน
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า สนามบินไลป์ซิกในทางภาคตะวันออกของเยอรมันถูกใช้โดยกองทัพเยอรมันและชาติพันธมิตรนาโตเพื่อขนส่งสินค้าทางการทหารและยังถูกใช้เป็นฐานเครื่องบินคาร์โกยูเครน Antonov ที่เป็นการขนส่งทางอากาศกลับประเทศ
สื่ออังกฤษชี้ว่า โดรนติดระเบิดนี้ถูกพบอย่างไม่คาดฝันโดยเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง อ้างอิงจากตำรวจรัฐแซกโซนี และมีวัตถุชิ้นที่ 2 เกิดชนกับเครื่องบินคาร์โกใกล้กับสนามบินไลป์ซิก อย่างไรก็ตามเครื่องบินสามารถร่อนลงได้อย่างปลอดภัยที่ฮันโนเวอร์พร้อมร่องรอยความเสียหายเล็กน้อย
ตำรวจได้ส่งหุ่นยนต์กู้ระเบิดเข้าไปที่สนามบินไลป์ซิก และประสบความสำเร็จสามารถนำที่จุดระเบิดออกจากตัวระเบิดก่อนที่ตำรวจเยอรมันจะทำการทำลายระเบิดในการระเบิดแบบควบคุม
ไฟลท์ในรันเวย์ทางทิศเหนือกลับมาอีกครั้งเมื่อเวลาราว 01.55 น.ตามเวลาท้องถิ่นวันพุธ(5) แต่ทว่ารันเวย์ทางทิศใต้ยังคงปิด
รัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมัน อเล็กซานเดอร์ โดบรินดต์ (Alexander Dobrindt) ออกมาแถลงข่าวในค่ำวันพุธ(5)ว่า เหตุพบโดรนติดระเบิดดังกล่าวแสดงถึงการโจมตีตามแบบสงครามไฮบริดที่เป็นการยกระดับอันตราย
ทั้งนี้โดบรินดต์ กล่าวว่า เหตุที่เกิดไม่ได้ดูเหมือนเป็นพวกมือสมัครเล่น และอีกทั้งการสอบสวนยังไปในแนวทางการคุกคามแบบสงครามไฮบริดของพวกมืออาชีพที่เชื่อว่าน่าจะเป็นชาติมหาอำนาจ อ้างอิงจากเดอะการ์เดียนของอังกฤษ
อย่างไรก็ตามส.ส เยอรมัน โรเดอริค คีเซเวตเตอร์ (Roderich Kiesewetter) ทั่งอยู่ในคณะกรรมาธิการข่าวกรองประจำรัฐสภาเยอรมันได้ออกมประณามรัสเซียโดยตรงว่าเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ รอยเตอร์รายงาน
ทั้งนี้ที่สนามบินเดียวกันนี้ บีบีซีรายงานว่า ปีที่แล้วหญิงจีนรายหนึ่งถูกตัดสินมีความผิดในการส่งข้อมูลกำหนดเที่ยวบินและความเคลื่อนไหวของคาร์โกสินค้าที่สนามบินไลป์ซิกไปให้กับชายคนหนึ่งที่จารกรรมให้กับปักกิ่ง