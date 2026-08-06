ตำรวจบุกค้นสำนักงานใหญ่สตาร์บัคส์เกาหลีใต้ กรณีแคมเปญ "วันรถถัง"

ตำรวจบุกค้นสำนักงานใหญ่ของสตาร์บัคส์เกาหลีใต้เมื่อวันพุธ (5 ส.ค.) ตามที่ผู้ดำเนินกิจการสาขาในประเทศแจ้งกับสำนักข่าวเอเอฟพี หลังมีข้อกล่าวหาว่าแคมเปญโฆษณาของสตาร์บัคส์หมิ่นประมาทนักเคลื่อนไหวที่เสียชีวิตในการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยปี 1980
สตาร์บัคส์เกาหลีสร้างความวุ่นวายในปีนี้เมื่อเปิดตัวโปรโมชั่น "วันรถถัง" เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม โดยโฆษณาแก้วกาแฟขนาดใหญ่รุ่นใหม่
วันดังกล่าวเป็นวันครบรอบการลุกฮือเรียกร้องประชาธิปไตยที่เมืองกวางจูในปี 1980 ซึ่งมีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 165 คน ขณะที่ระบอบเผด็จการทหารนำรถถังออกมาแล่นบนท้องถนน
เครือร้านกาแฟดังรายนี้ถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นการเคลื่อนไหวประท้วงครั้งสำคัญของชาติและดูถูกผู้เสียชีวิต ซึ่งชาวเกาหลีใต้จำนวนมากจดจำพวกเขาในฐานะวีรชน
กลุ่มพลเมืองและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ยื่นเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่าสมาชิกของกลุ่มชินเซแก ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการสตาร์บัคส์เกาหลี ได้หมิ่นประมาทและดูถูกเหยื่อและญาติของผู้เสียชีวิต
โฆษกของกลุ่มชินเซแกกล่าวกับเอเอฟพีว่า "ตำรวจโซลบุกค้นสำนักงานใหญ่ของสตาร์บัคส์เกาหลีในช่วงเช้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่" โดยปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม
สตาร์บัคส์เกาหลีระบุในแถลงการณ์ว่า "เรายืนยันได้ว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนได้ทำการค้นและยึดทรัพย์ เราเข้าใจว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่"
ตำรวจโซลระบุว่า การสอบสวนบริษัทกำลังดำเนินอยู่ แต่ก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้
คำร้องเรียนระบุชื่อประธานกลุ่มชินเซแก ชอง ยงจิน และซอน จองฮยอน อดีตซีอีโอของสตาร์บัคส์เกาหลี ซึ่งลาออกเนื่องจากความวุ่นวายดังกล่าว
ความล้มเหลวในการโฆษณาครั้งนี้ยังอ้างถึงวลีที่เจ้าหน้าที่ในขณะนั้นใช้เพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าพวกเขาได้ทรมานนักกิจกรรมนักศึกษาจนเสียชีวิต
เกาหลีใต้เป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสามของสตาร์บัคส์ รองจากสหรัฐอเมริกาและจีน
ความขัดแย้งดังกล่าวทำให้เกิดการขอโทษต่อสาธารณะและการปิดร้านค้ากว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศก่อนเวลาปกติในเดือนมิถุนายน เพื่ออบรมพนักงาน
ก่อนหน้านี้กลุ่มบริษัทชินเซแก ระบุว่า การตรวจสอบภายในของตนเองไม่พบหลักฐานการกระทำผิดโดยเจตนา แต่ยอมรับว่าการตรวจสอบมีข้อจำกัด เช่น ผู้บริหารที่รับผิดชอบการวางแผนแคมเปญปฏิเสธที่จะส่งมอบโทรศัพท์มือถือ
สำนักข่าว Yonhap และสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ KBS รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังค้นหาหลักฐานที่ไม่ได้รวมอยู่ในการสอบสวนของบริษัทเอง
กลุ่มบริษัทชินเซแก ระบุว่า แคมเปญ "วันรถถัง" ส่งผลให้ "ยอดขายลดลงอย่างมาก" ในช่วงแรกของเรื่องอื้อฉาว
บริษัท IGAWorks ซึ่งเป็นบริษัทแพลตฟอร์มข้อมูลในท้องถิ่น รายงานว่า ปริมาณการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของสตาร์บัคส์ลดลง 17 เปอร์เซ็นต์จากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
ที่มา เอเอฟพี